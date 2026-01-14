Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Les GM d’EuroLeague consacrent Alpha Diallo, Sylvain Francisco ou encore Nadir Hifi

EuroLeague - Comme chaque saison, les GM de l’EuroLeague ont livré leurs votes à la mi-saison. Dans ces sondages, les joueurs français et leurs coéquipiers des clubs de Betclic ELITE tirent leur épingle du jeu, avec plusieurs distinctions individuelles marquantes.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les GM d’EuroLeague consacrent Alpha Diallo, Sylvain Francisco ou encore Nadir Hifi

Alpha Diallo est considéré comme le meilleur défenseur de l’EuroLeague par les GM de la compétition

Crédit photo : Sébastien Grasset

Les résultats des traditionnels sondages anonymes des GM d’EuroLeague sont tombés. Chaque mi-saison, les dirigeants sportifs des 20 clubs engagés dans la compétition répondent à une série de questions portant sur les performances individuelles et collectives. Cette édition met particulièrement en lumière les Français, nombreux à évoluer en EuroLeague et à se distinguer dans plusieurs catégories clés.

Trois clubs de Betclic ELITE toujours présents en EuroLeague

Cette saison encore, trois clubs par ailleurs pensionnaires de la Betclic ELITE figurent parmi les 20 concurrents de l’EuroLeague : l’ASVEL, engagée pour une septième saison consécutive (depuis 2019-2020), l’AS Monaco Basket, présente depuis cinq saisons (depuis 2021-2022), et le Paris Basketball, qui dispute sa deuxième campagne (depuis 2024-2025).

Au classement, Monaco, finaliste l’an passé, occupe la deuxième place avec un bilan de 14 victoires pour 7 défaites. Paris apparaît en 15e position avec 7 succès pour 13 revers, tandis que l’ASVEL ferme la marche avec un bilan de 6-15.

Une présence française massive et performante

Sur l’ensemble de l’EuroLeague, 38 joueurs français évoluent cette saison. Parmi eux, plusieurs se distinguent par leurs performances : Sylvain Francisco, Nadir Hifi, Evan Fournier, Elie Okobo, Matthew Strazel, Isaïa Cordinier, Vincent Poirier, Jalen Hoard, Théo Maledon, Mathias Lessort ou encore Youssoupha Fall.
Une densité record qui confirme le poids grandissant du basket français sur la scène européenne.

LIRE AUSSI

Les grands vainqueurs des votes des GM

Dans la course au MVP de la saison, Elijah Bryant (Appoel Tel-Aviv) arrive en tête des suffrages avec 30 %. Au poste de meilleur entraîneur, Pedro Martinez (Valence) domine largement avec 45 % des votes.

Le joueur jugé le plus clutch est Kendrick Nunn (Panathinaïkos) avec 40 %, devant Mike James (Monaco) et 25 %. Le titre de meilleur leader revient à Kostas Sloukas (Panathinaïkos), crédité de 40 % des suffrages.

Un Monégasque récompensé en défense, les Français vendent 

Côté adresse pure, Andreas Obst (Bayern Munich) est plébiscité comme meilleur shooteur avec 50 %. Mais la distinction défensive met la Roca Team à l’honneur : Alpha Diallo (Monaco) est élu meilleur défenseur par 30 % des GM, devant Walter Tavares (Real Madrid) à 15 %.

Dans la catégorie du joueur le plus spectaculaire, Kendrick Nunn arrive en tête (25 %), suivi par deux internationaux français : Nadir Hifi (15 %) et Sylvain Francisco (15 %), confirmant l’impact visuel et offensif des Français.

Francisco encore cité parmi les révélations

Pour le trophée de la saison de l’explosion, McKinley Wright (Dubaï) mène avec 20 %, devant Sylvain Francisco (15 %) encore et Jordan Nwora (10 %).

À la mène, le titre de meilleur passeur est partagé entre Facundo Campazzo et Kendrick Nunn (Panathinaïkos), tous deux à 25 %.

Enfin, à la question du joueur que chaque GM aimerait recruter, Kendrick Nunn (Panathinaïkos) arrive en tête à 20 %) suivi par Alpha Diallo, 10 %, Talen Horton-Tucker (Fenerbahce), 10 % et Walter Tavares (Real Madrid) à 10%.

Les Français bien installés dans le paysage européen

Ces sondages confirment la reconnaissance croissante des joueurs français et de Betlic ELITE auprès des décideurs de l’EuroLeague. Qu’il s’agisse d’impact défensif, de spectacle ou de leadership, les Tricolores occupent désormais une place centrale dans la hiérarchie européenne, bien au-delà de leur simple présence numérique.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Au lendemain de son plus gros temps de jeu en pro, Oscar Wembanyama inscrit son premier double-double en Espoirs
Recrue du BCM Gravelines-Dunkerque, Jacob Gilyard a disputé la saison 2023-2024 en NBA avec les Memphis Grizzlies
Betclic ELITE
00h00Gravelines-Dunkerque recrute enfin : l’ex-meilleur passeur de G-League débarque au BCM
Prviés de deux joueurs clés, Antoine Eïto et Boulazac ont décroché en première mi-temps face à l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00Chez l’ASVEL, Boulazac n’a pas réussi à s’accrocher : « On a vu très vite qu’il y avait de la différence »
Théo Maledon et le Real Madrid ont fait confiance à la NBA plutôt qu'à l'EuroLeague, contrairement au FC Barcelone
NBA
00h00Le Real Madrid vers la NBA : le géant espagnol prêt à quitter l’EuroLeague
Alpha Diallo est considéré comme le meilleur défenseur de l'EuroLeague par les GM de la compétition
EuroLeague
00h00Les GM d’EuroLeague consacrent Alpha Diallo, Sylvain Francisco ou encore Nadir Hifi
Betclic Élite
00h00« Sans le basket, je serais peut-être mort » : le miracle Nelly Jr Joseph, nettoyeur de caniveaux devenu le meilleur rookie en France depuis 23 ans
NM1
00h00Après un crochet par Challans, Cheick Sekou-Conde retrouve la NM1
L'absence d'Irving pèse lourdement sur les performances de Dallas.
NBA
00h00Kyrie Irving de retour avec les Mavericks après le All-Star Game ?
Un exploit d'autant plus remarquable que le pivot de 2,24m a manqué de nombreux matchs
NBA
00h00Victor Wembanyama atteint les 500 contres en carrière contre Oklahoma City
Fabrice Lefrançois et Cholet jouent la suite de leur saison de BCL ce mercredi chez le Tofas Bursa
Basketball Champions League
00h00Cholet joue une « finale » à Bursa : « Gagner là-bas serait un exploit »
1 / 0
Livenews NBA
Théo Maledon et le Real Madrid ont fait confiance à la NBA plutôt qu'à l'EuroLeague, contrairement au FC Barcelone
NBA
00h00Le Real Madrid vers la NBA : le géant espagnol prêt à quitter l’EuroLeague
L'absence d'Irving pèse lourdement sur les performances de Dallas.
NBA
00h00Kyrie Irving de retour avec les Mavericks après le All-Star Game ?
Un exploit d'autant plus remarquable que le pivot de 2,24m a manqué de nombreux matchs
NBA
00h00Victor Wembanyama atteint les 500 contres en carrière contre Oklahoma City
Le joueur de 25 ans découvre à ses dépens l'isolement que peut représenter une rééducation de longue durée.
NBA
00h00Tyrese Haliburton se confie sur sa rééducation après sa blessure au tendon d’Achille
Jackson représenterait la pièce manquante du puzzle
NBA
00h00Jaren Jackson Jr. vers Boston : un trade surprise ?
Betclic ELITE
00h00Quand Victor Wembanyama vante… Le Portel devant les médias américains : « Cette équipe ne serait pas ce qu’elle est sans ses supporters ! »
Jaylen Browna pesté contre l'arbitrage après la défaite de Boston face aux San Antonio Spurs
NBA
00h00Jaylen Brown sanctionné de 35 000 dollars après ses critiques contre l’arbitrage NBA
Joe Mazzulla s'en est pris à l'arbitrage après la défaite de Boston chez les Indiana Pacers, et la NBA lui donne raison
NBA
00h00La NBA valide les critiques de Mazzulla : l’écran de Siakam était illégal
NBA
00h00Rayan Rupert s’approche de son record de la saison, soirée plus frustrante pour Cissoko et Wembanyama
Spoelstra avait acquis le statut d'entraîneur NBA actif le plus ancien après la retraite de Gregg Popovich
NBA
00h00Erik Spoelstra devient l’entraîneur le plus ancien du sport professionnel américain
1 / 0