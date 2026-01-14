Les GM d’EuroLeague consacrent Alpha Diallo, Sylvain Francisco ou encore Nadir Hifi

Les résultats des traditionnels sondages anonymes des GM d’EuroLeague sont tombés. Chaque mi-saison, les dirigeants sportifs des 20 clubs engagés dans la compétition répondent à une série de questions portant sur les performances individuelles et collectives. Cette édition met particulièrement en lumière les Français, nombreux à évoluer en EuroLeague et à se distinguer dans plusieurs catégories clés.

Trois clubs de Betclic ELITE toujours présents en EuroLeague

Cette saison encore, trois clubs par ailleurs pensionnaires de la Betclic ELITE figurent parmi les 20 concurrents de l’EuroLeague : l’ASVEL, engagée pour une septième saison consécutive (depuis 2019-2020), l’AS Monaco Basket, présente depuis cinq saisons (depuis 2021-2022), et le Paris Basketball, qui dispute sa deuxième campagne (depuis 2024-2025).

Au classement, Monaco, finaliste l’an passé, occupe la deuxième place avec un bilan de 14 victoires pour 7 défaites. Paris apparaît en 15e position avec 7 succès pour 13 revers, tandis que l’ASVEL ferme la marche avec un bilan de 6-15.

Une présence française massive et performante

Sur l’ensemble de l’EuroLeague, 38 joueurs français évoluent cette saison. Parmi eux, plusieurs se distinguent par leurs performances : Sylvain Francisco, Nadir Hifi, Evan Fournier, Elie Okobo, Matthew Strazel, Isaïa Cordinier, Vincent Poirier, Jalen Hoard, Théo Maledon, Mathias Lessort ou encore Youssoupha Fall.

Une densité record qui confirme le poids grandissant du basket français sur la scène européenne.

Les grands vainqueurs des votes des GM

Dans la course au MVP de la saison, Elijah Bryant (Appoel Tel-Aviv) arrive en tête des suffrages avec 30 %. Au poste de meilleur entraîneur, Pedro Martinez (Valence) domine largement avec 45 % des votes.

Le joueur jugé le plus clutch est Kendrick Nunn (Panathinaïkos) avec 40 %, devant Mike James (Monaco) et 25 %. Le titre de meilleur leader revient à Kostas Sloukas (Panathinaïkos), crédité de 40 % des suffrages.

Clutch gene? 🧬 It’s that guy again, the reigning MVP pic.twitter.com/niq3Dt9AdD — EuroLeague (@EuroLeague) January 13, 2026

Un Monégasque récompensé en défense, les Français vendent

Côté adresse pure, Andreas Obst (Bayern Munich) est plébiscité comme meilleur shooteur avec 50 %. Mais la distinction défensive met la Roca Team à l’honneur : Alpha Diallo (Monaco) est élu meilleur défenseur par 30 % des GM, devant Walter Tavares (Real Madrid) à 15 %.

Season Best Defender? Alpha Diallo is THAT guy ✋ 🛑 pic.twitter.com/NSfdeswiLE — EuroLeague (@EuroLeague) January 13, 2026

Dans la catégorie du joueur le plus spectaculaire, Kendrick Nunn arrive en tête (25 %), suivi par deux internationaux français : Nadir Hifi (15 %) et Sylvain Francisco (15 %), confirmant l’impact visuel et offensif des Français.

Francisco encore cité parmi les révélations

Pour le trophée de la saison de l’explosion, McKinley Wright (Dubaï) mène avec 20 %, devant Sylvain Francisco (15 %) encore et Jordan Nwora (10 %).

À la mène, le titre de meilleur passeur est partagé entre Facundo Campazzo et Kendrick Nunn (Panathinaïkos), tous deux à 25 %.

Enfin, à la question du joueur que chaque GM aimerait recruter, Kendrick Nunn (Panathinaïkos) arrive en tête à 20 %) suivi par Alpha Diallo, 10 %, Talen Horton-Tucker (Fenerbahce), 10 % et Walter Tavares (Real Madrid) à 10%.

Les Français bien installés dans le paysage européen

Ces sondages confirment la reconnaissance croissante des joueurs français et de Betlic ELITE auprès des décideurs de l’EuroLeague. Qu’il s’agisse d’impact défensif, de spectacle ou de leadership, les Tricolores occupent désormais une place centrale dans la hiérarchie européenne, bien au-delà de leur simple présence numérique.