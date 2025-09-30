Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Record historique : 38 joueurs français en EuroLeague en 2025-2026

EuroLeague - Jamais le basketball français n’avait compté autant de représentants en EuroLeague. Ils seront 38 joueurs professionnels français engagés dans la saison 2025-2026, soit quatre de plus que l’an passé.
|
00h00
Résumé
Écouter
Record historique : 38 joueurs français en EuroLeague en 2025-2026

Ilian Moungalla, David Michineau et Clément Frisch : trois des rookies français en EuroLeague

Crédit photo : Julie Dumélié / Lilian Bordron

Pour la première fois de l’histoire, la barre symbolique des 35 tricolores est dépassée. Les vétérans Thomas Heurtel et Amath M’Baye font leur retour, tandis qu’une vague de rookies vient gonfler les rangs tricolores, déjà bien garnis en 2024-2025. Si bien que le contingent français passe d’un début de saison 2024-2025 à 32 joueurs à 38 français sur la ligne de départ 2025-2026, sans compter l’espoir Marvyn Wade.

Un record malgré les blessures de Fall et Jaiteh

La France sera encore plus présente que jamais dans la plus grande compétition de clubs en Europe : 36 joueurs en tout. Parmi eux, deux incertitudes de taille : Moustapha Fall (Olympiakos) et Mouhammadou Jaiteh (Dubaï), tous deux gravement blessés et susceptibles de manquer toute la saison.

Ce record traduit la densité et la diversité du vivier français, entre cadres établis comme Evan Fournier (Olympiakos), Nando De Colo (ASVEL) ou Vincent Poirier (Anadolu Efes), et jeunes talents en quête d’expérience.

Les rookies en nombre

L’ASVEL s’illustre tout particulièrement avec pas moins de quatre rookies intégrés à son effectif : Adam Atamna, Armel Traoré, Bodian Massa et Bastien Vautier. Un choix assumé dans un contexte budgétaire limité, entourés par des vétérans dont quatre joueurs âgés de 36 ans ou plus.

Paris n’est pas en reste avec Allan Dokossi, Ilian Moungalla et Joel Ayayi, tous novices à ce niveau. De son côté, l’Anadolu Efes Istanbul accueille Brice Dessert (22 ans), qui fait le grand saut depuis Strasbourg, tandis que Clément Frisch (23 ans) rejoint Baskonia. Enfin, David Michineau va goûter à 31 ans pour la première fois à l’EuroLeague sous les couleurs de Monaco.

Les retours marquants d’Heurtel et M’Baye

Autre fait marquant de ce cru 2025-2026 : le retour de Thomas Heurtel et Amath M’Baye, après respectivement trois et deux saisons passées en Russie. Leur expérience sera précieuse, notamment pour l’ASVEL, qui aligne désormais un mélange de jeunesse et de joueurs chevronnés.

Répartition des Français par club

  • Anadolu Efes Istanbul (4) : Isaïa Cordinier, Brice Dessert, Vincent Poirier, Rodrigue Beaubois

  • Monaco (6) : Elie Okobo, Terry Tarpey, Juhann Begarin, Matthew Strazel, Yoan Makoundou, David Michineau

  • Baskonia (2) : Clément Frisch et Timothé Luwawu-Cabarrot

  • Dubaï (1) : Mouhammadou Jaiteh (blessé)

  • Maccabi Tel-Aviv (1) : Jaylen Hoard

  • Paris (8) : Nadir Hifi, Léopold Cavalière, Allan Dokossi, Ilian Moungalla, Joel Ayayi, Yakuba Ouattara, Amath M’Baye, Enzo Shahrvin

  • Olympiakos (3) : Evan Fournier, Frank Ntilikina, Moustapha Fall (blessé)

  • Zalgiris Kaunas (1) : Sylvain Francisco

  • Valence (1) : Neal Sako

  • Real Madrid (1) : Théo Maledon

  • Panathinaïkos (1) : Mathias Lessort

  • ASVEL (8) : Adam Atamna, Nando De Colo, Thomas Heurtel, Armel Traoré, Bodian Massa, Bastien Vautier, Melvin Ajinça, Edwin Jackson

  • FC Barcelone (1) : Youssoupha Fall.

Ces Français qui ont quitté l’EuroLeague

Si des Français vont faire leurs grands débuts en EuroLeague et que d’autres retrouvent ce niveau, cinq tricolores ont quitté la grande scène européenne. Partis respectivement en Turquie et Roumanie, Petr Cornelie et Bandja Sy ne joueront pas en EuroLeague en 2025-2026. Quant aux deux joueurs de l’ASVEL Charles Kahudi et Yohann Sissoko, le premier attend un club quand le deuxième a fait le choix de la NCAA. Ce dernier avait signé cinq entrées à ce niveau la saison passée.

Enfin, Mathis Dossou-Yovo a été le 33e Français à intégrer l’EuroLeague en 2024-2025. Cependant, après sa demi-saison à Paris, il ne disputera pas de Coupe d’Europe en 2025-2026 suite à sa signature à Nanterre.

 

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
La JL Bourg lance bien sa saison Espoirs 2025-2026
Espoirs ELITE
00h00Championne de France en titre, la JL Bourg a bien lancé sa saison à Limoges
Ilian Moungalla, David Michineau et Clément Frisch trois des rookies français en EuroLeague
EuroLeague
00h00Record historique : 38 joueurs français en EuroLeague en 2025-2026
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
Janelle Salaün fait partie du meilleur cinq des rookies de la saison WNBA 2025
WNBA
00h00Dominique Malonga et Janelle Salaün élues dans la All Rookie Team de WNBA
Kameronn Selebangue, ici avec Rennes, rejoint le SCABB Lab
NM1
00h00Kameronn Selebangue signe son retour au jeu, avec le SCABB Lab
Evan Fournier est le premier Français dans le Top 50 des joueurs de l'EuroLeague, selon EuroHoops
EuroLeague
00h00Six Français dans le Top 50 d’EuroHoops des joueurs de la saison d’EuroLeague 2025-2026
NBA
00h00Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr pas encore totalement rétablis de leurs blessures de l’Euro
NM2
00h00[On y était] L’inoxydable Tim Blue bat son record de points en France à 41 ans : « Un plaisir d’être capable de jouer à mon âge ! »
Gerson Goncalves sous le maillot d'Aix Maurienne
À l’étranger
00h00Champion d’Afrique après sa saison à Aix-Maurienne, Gerson Gonçalves retourne à Luanda
Tofas Bursa a battu le Fenerbahçe sur le buzzer
À l’étranger
00h00Au buzzer, Hugo Besson et Bursa font tomber le Fenerbahçe pour débuter leur saison !
1 / 0
Livenews NBA
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
NBA
00h00200 millions en jeu, et il mise sur une startup familiale : le pari dingue de Ja Morant
NBA
00h00Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr pas encore totalement rétablis de leurs blessures de l’Euro
Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech
NBA
00h00Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento
NBA
00h00À peine arrivé au Partizan Belgrade, Miikka Muurinen pense déjà à un retour aux Etats-Unis
NBA
00h00Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi
Nolan Traoré devant la presse au début du camp de présaison des Brooklyn Nets
NBA
00h00Nolan Traoré mise sur sa vitesse pour s’imposer chez les Nets
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
NBA
00h00Deux blessures et une élimination : l’addition salée de l’EuroBasket pour les Français en NBA
NBA
00h00Elle a régné dans l’ombre des parquets NBA pendant 50 ans : la Première Dame des Pacers s’en est allée
1 / 0