Record historique : 38 joueurs français en EuroLeague en 2025-2026

Pour la première fois de l’histoire, la barre symbolique des 35 tricolores est dépassée. Les vétérans Thomas Heurtel et Amath M’Baye font leur retour, tandis qu’une vague de rookies vient gonfler les rangs tricolores, déjà bien garnis en 2024-2025. Si bien que le contingent français passe d’un début de saison 2024-2025 à 32 joueurs à 38 français sur la ligne de départ 2025-2026, sans compter l’espoir Marvyn Wade.

The wait is over 2025-26 EuroLeague season begins tonight

Un record malgré les blessures de Fall et Jaiteh

La France sera encore plus présente que jamais dans la plus grande compétition de clubs en Europe : 36 joueurs en tout. Parmi eux, deux incertitudes de taille : Moustapha Fall (Olympiakos) et Mouhammadou Jaiteh (Dubaï), tous deux gravement blessés et susceptibles de manquer toute la saison.

Ce record traduit la densité et la diversité du vivier français, entre cadres établis comme Evan Fournier (Olympiakos), Nando De Colo (ASVEL) ou Vincent Poirier (Anadolu Efes), et jeunes talents en quête d’expérience.

Les rookies en nombre

L’ASVEL s’illustre tout particulièrement avec pas moins de quatre rookies intégrés à son effectif : Adam Atamna, Armel Traoré, Bodian Massa et Bastien Vautier. Un choix assumé dans un contexte budgétaire limité, entourés par des vétérans dont quatre joueurs âgés de 36 ans ou plus.

Paris n’est pas en reste avec Allan Dokossi, Ilian Moungalla et Joel Ayayi, tous novices à ce niveau. De son côté, l’Anadolu Efes Istanbul accueille Brice Dessert (22 ans), qui fait le grand saut depuis Strasbourg, tandis que Clément Frisch (23 ans) rejoint Baskonia. Enfin, David Michineau va goûter à 31 ans pour la première fois à l’EuroLeague sous les couleurs de Monaco.

Les 10 rookies 🇫🇷 qui feront la découverte de l’EuroLeague la semaine prochaine : – Clément Frisch (Baskonia)

– Brice Dessert (Efes)

– David Michineau (Monaco)

– Armel Traoré (Asvel)

– Bastien Vautier (Asvel)

– Bodian Massa (Asvel)

– Adam Atamna (Asvel)

– Joël Ayayi (Paris)

-… pic.twitter.com/7Tk6fKoh9W — EuroLeague France 🇫🇷 (@EuroLeagueFr) September 24, 2025

Les retours marquants d’Heurtel et M’Baye

Autre fait marquant de ce cru 2025-2026 : le retour de Thomas Heurtel et Amath M’Baye, après respectivement trois et deux saisons passées en Russie. Leur expérience sera précieuse, notamment pour l’ASVEL, qui aligne désormais un mélange de jeunesse et de joueurs chevronnés.

Répartition des Français par club

Anadolu Efes Istanbul (4) : Isaïa Cordinier, Brice Dessert, Vincent Poirier, Rodrigue Beaubois

Monaco (6) : Elie Okobo, Terry Tarpey, Juhann Begarin, Matthew Strazel, Yoan Makoundou, David Michineau

Baskonia (2) : Clément Frisch et Timothé Luwawu-Cabarrot

Dubaï (1) : Mouhammadou Jaiteh (blessé)

Maccabi Tel-Aviv (1) : Jaylen Hoard

Paris (8) : Nadir Hifi, Léopold Cavalière, Allan Dokossi, Ilian Moungalla, Joel Ayayi, Yakuba Ouattara, Amath M’Baye, Enzo Shahrvin

Olympiakos (3) : Evan Fournier, Frank Ntilikina, Moustapha Fall (blessé)

Zalgiris Kaunas (1) : Sylvain Francisco

Valence (1) : Neal Sako

Real Madrid (1) : Théo Maledon

Panathinaïkos (1) : Mathias Lessort

ASVEL (8) : Adam Atamna, Nando De Colo, Thomas Heurtel, Armel Traoré, Bodian Massa, Bastien Vautier, Melvin Ajinça, Edwin Jackson

FC Barcelone (1) : Youssoupha Fall.