Qui sont les 31 joueurs français engagés en EuroLeague en 2024-2025 ?

La saison 2024-2025 d’EuroLeague démarre ce jeudi 3 octobre, avec l’entrée en lice de l’AS Monaco et l’ASVEL notamment. Le contingent français augmente cette année, pour culminer à 31 (contre 22 la saison passée). Un accroissement lié à plusieurs facteurs. D’abord l’apparition d’une 3e équipe française dans la reine des compétitions européennes, Paris, avec ses 5 joueurs français. Ainsi, que le retour en Europe cet été de plusieurs Tricolores ayant évolué en NBA (Ntilikina, Fournier), même si certains ont fait le chemin inverse comme Guerschon Yabusele (Philadelphie Sixers).

25 years of passion, devotion and unforgettable memories🧡 We're only 25 and the party just started… #EuroLeague25 I #ONLY25 pic.twitter.com/lZXrXSbZ7F — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 1, 2024

De nombreux rookies à Paris

Le Paris Basketball, équipe rookie de la saison, va découvrir en même temps que plusieurs de ses joueurs français l’EuroLeague. Ainsi, l’ancien Monégasque Yakuba Ouattara, ayant déjà participé à un Final Four, tentera de donner toute son expérience de ces rendez-vous à ses nouveaux partenaires Nadir Hifi, Bandja Sy, Léo Cavalière et Enzo Shahrvin. À l’ASVEL, mis à part le jeune ailier Melvin Ajinça, ses vétérans tricolores sont rompus aux joutes de l’EuroLeague entre De Colo, Lauvergne et Kahudi. Même constat à l’AS Monaco, où seul Juhann Begarin va découvrir ce niveau de la compétition, auquel sont déjà bien familiarisés les Elie Okobo, Matthew Strazel ou encore Petr Cornelie.

Des réapparitions et des valeurs sûrs

Outre les équipes de l’Hexagone, 12 joueurs français figurent également dans des formations étrangères. Evan Fournier, recrue star de l’Olympiakos cette année, fait son retour en Europe 12 ans après l’avoir quittée pour la NBA. Après plusieurs années outre-Atlantique, Frank Ntilikina a aussi décidé de revenir, au Partizan Belgrade, lui qui avait déjà pu goûter à l’EuroLeague avec Strasbourg en 2015-2016.

Outre ces deux Olympiens, de nombreux autres sont des valeurs extrêmement sûrs en Europe. Facteur X de la phase finale des Bleus aux Jeux olympiques, Isaïa Cordinier va connaître sa 4e saison à la Virtus Bologne, la 3e en EuroLeague. Vainqueur de la compétition avec le Panathinaïkos en 2024, Mathias Lessort est toujours un rouage essentiel d’une armada féroce (Cedi Osman, Omer Yurtseven, Kostas Sloukas). Après plusieurs années en relais de Walter Tavares au Real Madrid, Vincent Poirier va faire équipe avec Rodrigue Beaubois à l’Anadolu Efes. Le seul rookie français d’une équipe étrangère cette saison sera Jaylen Hoard, au Maccabi Tel-Aviv.