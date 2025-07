Jake LaRavia rejoint les Lakers avec un contrat de 12 millions de dollars sur deux ans

Les Lakers tiennent leur première recrue de cette période de free agency. Selon ESPN et Shams Charania de The Athletic, Jake LaRavia s’est engagé avec la franchise californienne pour deux saisons et 12 millions de dollars entièrement garantis. Cette signature intervient quelques instants seulement après le départ de Dorian Finney-Smith vers Houston.

Free agent forward Jake LaRavia has agreed to a two-year, $12 million deal with the Los Angeles Lakers, sources tell ESPN. LaRavia had a strong finish after joining the Sacramento Kings last season. pic.twitter.com/hXw9E1PzZV

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2025