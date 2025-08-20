Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Saison fortement compromise pour Adrian Nelson avec la JL Bourg !

Betclic ELITE - La JL Bourg a annoncé que son ailier-fort américain, Adrian Nelson, souffrait d'une rupture totale des ligaments croisés du genou. Ainsi, son exercice 2025-2026 est fortement compromis.
|
00h00
Résumé
Écouter
Saison fortement compromise pour Adrian Nelson avec la JL Bourg !

Adrian Nelson ne pourra pas aider la JL Bourg sur le terrain en 2025-2026.

Crédit photo : Cécile Thomas

Alors que la JL Bourg savait déjà qu’Adrian Nelson (2,03 m, 25 ans) manquerait une bonne partie de l’exercice 2025-2026, le diagnostic final a été annoncé par le club burgien : une rupture totale des ligaments croisés d’un genou. Ainsi, l’ailier-fort américain devrait être absent pendant 8 à 9 mois, compromettant ainsi fortement sa participation à la prochaine saison.

Heureusement son remplaçant est déjà trouvé…

Le coup dur estival de la JL Bourg se confirme donc avec l’absence longue-durée d’Adrian Nelson. L’un des rares rescapés de la dernière saison du club de l’Ain ne devrait donc pas fouler le parquet d’Ékinox en 2025-2026.

Heureusement, dès l’annonce de son absence à venir à la fin du mois de juillet, Bourg-en-Bresse avait pris les devants en signant son remplaçant : J.T. Shumate (2,00 m, 26 ans). Capable d’évoluer sur les deux postes d’ailiers, il évoluera dans un registre différent de Nelson, en étant davantage dans le tir et moins sur le côté athlétique. La saison dernière, J.T. Shumate évoluait à Nymburk en République tchèque, sous les ordres du nouvel entraîneur du Paris Basketball, Francesco Tabellini.

LIRE AUSSI

Les blessures entourent la préparation de la JL Bourg, après également l’annonce de la retraite sportive de l’historique Maxime Courby (2,01 m, 34 ans). Ce dernier a dû renoncer à prendre part à sa 11e saison sous le maillot burgien en raison d’examens médicaux fatidiques. 

LIRE AUSSI
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Abdoulaye Ndoye est toujours sans contrat pour la saison 2025-2026
Betclic ELITE
00h00Les JFL encore sans contrat pour 2025-2026
nelson bourg
Betclic ELITE
00h00Saison fortement compromise pour Adrian Nelson avec la JL Bourg !
balfourier nm1
NM1
00h00Après Cholet, Naoll Balfourier s’est engagé avec un club de NM1
EuroBasket
00h00Deni Avdija et quatre ex du championnat de France à l’Euro avec Israël, adversaire des Bleus
castaneda euro Bosnie-Herzégovine
EuroBasket
00h00Forfait pour l’Euro avec la Bosnie-Herzégovine, Xavier Castaneda est remplacé par un ancien champion de France
joueurs lnb afrobasket
Betclic ELITE
00h00Encore une quinzaine de joueurs LNB qualifiés pour les phases finales de l’AfroBasket 2025
EuroBasket U16 Féminin
00h00Les U16 féminines, battues par l’Espagne à l’Euro, ne sauveront pas l’été du basket français !
diawara new york
Betclic ELITE
00h00Mohamed Diawara veut faire sa place à New York : « Pour cette saison, un retour en Europe n’est pas une option »
france espagne u16
EuroBasket U16 Féminin
00h00[Vidéo] Comment regarder le nouveau France – Espagne, en quart de finale de l’Euro féminin U16 ?
limoges équipe
Betclic ELITE
00h00Limoges CSP : une équipe « avec plus d’armes » pour faire « mieux que la saison dernière »
1 / 0
Livenews NBA
John Wall, balle en main face au Jazz
NBA
00h00La légende oubliée des Wizards quitte la NBA : John Wall, icône d’un rêve devenu cauchemar
Rick Carlisle en arrière plan lors des finales NBA 2025 qui opposées Oklahoma City aux Pacers
NBA
00h00Il est le plus vieux coach NBA, mais veut encore tout casser : le pari insensé de Rick Carlisle
diawara new york
Betclic ELITE
00h00Mohamed Diawara veut faire sa place à New York : « Pour cette saison, un retour en Europe n’est pas une option »
Rashard Lewis sous le maillot du Miami Heat face aux Magic
NBA
00h00Rashard Lewis revient par la petite porte : que mijote vraiment San Antonio avec son staff ?
Cooper Flagg face aux Lakers de Bronny James lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Il devance des stars NBA sans avoir joué un match : Flagg crée la première polémique de l’année
Luka Doncic de retour à l'entraînement avec la Slovénie
NBA
00h00Luka Doncic rassure enfin ses fans après une alerte au genou qui a fait trembler la Slovénie et les Lakers
Jalen McDaniels sous les couleurs des Toronto Raptors face à Minnesota
NBA
00h00Les Pelicans parient sur un joueur que tout le monde avait oublié : retour gagnant ou erreur monumentale ?
Betclic ELITE
00h00Un ancien joueur de Betclic ELITE et le coach personnel de Wembanyama intègrent le staff des San Antonio Spurs
Jonathan Kuminga sous le maillot des Warriors face à Memphis
NBA
00h00Il réclame le même salaire que deux All-Stars NBA : les Warriors coincés face à l’ambition XXL de Kuminga
NBA
00h00L’ancien coach parisien Will Weaver va conseiller l’entraîneur des Charlotte Hornets
1 / 0