Saison fortement compromise pour Adrian Nelson avec la JL Bourg !

Alors que la JL Bourg savait déjà qu’Adrian Nelson (2,03 m, 25 ans) manquerait une bonne partie de l’exercice 2025-2026, le diagnostic final a été annoncé par le club burgien : une rupture totale des ligaments croisés d’un genou. Ainsi, l’ailier-fort américain devrait être absent pendant 8 à 9 mois, compromettant ainsi fortement sa participation à la prochaine saison.

Heureusement son remplaçant est déjà trouvé…

Le coup dur estival de la JL Bourg se confirme donc avec l’absence longue-durée d’Adrian Nelson. L’un des rares rescapés de la dernière saison du club de l’Ain ne devrait donc pas fouler le parquet d’Ékinox en 2025-2026.

Heureusement, dès l’annonce de son absence à venir à la fin du mois de juillet, Bourg-en-Bresse avait pris les devants en signant son remplaçant : J.T. Shumate (2,00 m, 26 ans). Capable d’évoluer sur les deux postes d’ailiers, il évoluera dans un registre différent de Nelson, en étant davantage dans le tir et moins sur le côté athlétique. La saison dernière, J.T. Shumate évoluait à Nymburk en République tchèque, sous les ordres du nouvel entraîneur du Paris Basketball, Francesco Tabellini.

Les blessures entourent la préparation de la JL Bourg, après également l’annonce de la retraite sportive de l’historique Maxime Courby (2,01 m, 34 ans). Ce dernier a dû renoncer à prendre part à sa 11e saison sous le maillot burgien en raison d’examens médicaux fatidiques.