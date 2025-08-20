Recherche
NM1

Après Cholet, Naoll Balfourier s'est engagé avec un club de NM1

NM1 - Comme Matéo Bordes, son ex-collègue choletais, Naoll Balfourier va évoluer en NM1 pour la saison 2025-2026. Le pivot a signé avec le SCABB Lab.
00h00
Après Cholet, Naoll Balfourier s'est engagé avec un club de NM1

Naoll Balfourier n’aura pas réussi en professionnel à Cholet.

Crédit photo : Pauline Ledez

« L’idée, c’est que le SCABB devienne hyper attractif pour un jeune joueur », disait Marc Berjoan, l’entraîneur du SCABB Lab, au moment de la reprise début août à nos confrères du Progrès. Si la réserve du SCABB a déjà prouvé cela cet été en construisant un roster très jeune, cela se vérifie une nouvelle fois avec la signature d’un jeune joueur qui tarde cependant à exploser : le pivot Naoll Balfourier.

 

Enfin l’explosion en NM1 ?

Après avoir officiellement quitté Cholet Basket, Naoll Balfourier (2,16 m, 22 ans) va donc évoluer en NM1 pour la saison 2025-2026. Avec l’espoir d’enfin pleinement lancer sa carrière professionnelle en France, après avoir enchaîné les prêts lorsqu’il était dans les Mauges…

Arrivé à Cholet en 2021 à sa sortie du Pôle France, le pivot de 2,16 m a joué pendant deux saisons avec les Espoirs. Signataire d’un contrat professionnel, il a été prêté à partir de la saison 2023-2024, d’abord à Palma Bàsquet, en troisième division espagnol, où il n’a que très peu joué (4 minutes en moyenne sur dix matchs). La saison dernière, il a commencé à Poitiers en ELITE 2, où la situation n’a guère été plus favorable (1,1 point et 0,9 rebond en 13 matchs). Il a alors terminé l’exercice 2024-2025 en BNXT League, avec enfin la possibilité de se montrer avec 7,4 points et 6 rebonds en moyenne sur 13 rencontres.

PROFIL JOUEUR
Naoll BALFOURIER
Poste(s): Pivot
Taille: 216 cm
Âge: 22 ans (14/07/2003)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / ELITE 2
PTS
1,1
#275
REB
0,9
#260
PD
0,2
#277

Cela n’a visiblement pas convaincu Cholet, qui n’a pas décidé de l’inclure dans son roster pour l’exercice 2025-2026. Ainsi, Naoll Balfourier prend la direction du SCABB Lab, dans le championnat de NM1, comme son ex-collègue Matéo Bordes (1,98 m, 21 ans), qui s’est lui engagé avec BercK. L’intriguant pivot avec ses 2,16 m et sa vision du jeu tentera de s’imposer au sein d’une équipe orpheline de Mohamed Sidibé, blessé pour toute la saison.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
