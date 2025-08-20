Après Cholet, Naoll Balfourier s’est engagé avec un club de NM1

« L’idée, c’est que le SCABB devienne hyper attractif pour un jeune joueur », disait Marc Berjoan, l’entraîneur du SCABB Lab, au moment de la reprise début août à nos confrères du Progrès. Si la réserve du SCABB a déjà prouvé cela cet été en construisant un roster très jeune, cela se vérifie une nouvelle fois avec la signature d’un jeune joueur qui tarde cependant à exploser : le pivot Naoll Balfourier.

Enfin l’explosion en NM1 ?

Après avoir officiellement quitté Cholet Basket, Naoll Balfourier (2,16 m, 22 ans) va donc évoluer en NM1 pour la saison 2025-2026. Avec l’espoir d’enfin pleinement lancer sa carrière professionnelle en France, après avoir enchaîné les prêts lorsqu’il était dans les Mauges…

Arrivé à Cholet en 2021 à sa sortie du Pôle France, le pivot de 2,16 m a joué pendant deux saisons avec les Espoirs. Signataire d’un contrat professionnel, il a été prêté à partir de la saison 2023-2024, d’abord à Palma Bàsquet, en troisième division espagnol, où il n’a que très peu joué (4 minutes en moyenne sur dix matchs). La saison dernière, il a commencé à Poitiers en ELITE 2, où la situation n’a guère été plus favorable (1,1 point et 0,9 rebond en 13 matchs). Il a alors terminé l’exercice 2024-2025 en BNXT League, avec enfin la possibilité de se montrer avec 7,4 points et 6 rebonds en moyenne sur 13 rencontres.

PROFIL JOUEUR Naoll BALFOURIER Poste(s): Pivot Taille: 216 cm Âge: 22 ans (14/07/2003) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 1,1 #275 REB 0,9 #260 PD 0,2 #277

Cela n’a visiblement pas convaincu Cholet, qui n’a pas décidé de l’inclure dans son roster pour l’exercice 2025-2026. Ainsi, Naoll Balfourier prend la direction du SCABB Lab, dans le championnat de NM1, comme son ex-collègue Matéo Bordes (1,98 m, 21 ans), qui s’est lui engagé avec BercK. L’intriguant pivot avec ses 2,16 m et sa vision du jeu tentera de s’imposer au sein d’une équipe orpheline de Mohamed Sidibé, blessé pour toute la saison.