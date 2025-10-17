Comment regarder gratuitement ASVEL – Monaco ce dimanche 19 octobre

C’est l’affiche que tout le basket tricolore attend : l’ASVEL reçoit l’AS Monaco, ce dimanche à 19h à l’Astroballe, pour un affrontement de prestige entre le leader du championnat et le champion de France en titre.

Bonne nouvelle pour les fans : le match sera accessible gratuitement, en direct sur DAZN et sur le site Internet de L’Équipe. Dans les deux cas, il vous suffira de vous connecter sur ces deux plateformes.

Pour cette rencontre de gala, le dispositif de diffusion sera à la hauteur : Erwan Abautret assurera les commentaires, accompagné de Pape-Philippe Amagou et Maxime Habert, pour une prise d’antenne dès 18h45.

Un week-end 100 % basket sur DAZN

Avant cette grande affiche, le week-end s’annonce intense pour les passionnés de Betclic ELITE, avec un programme complet sur DAZN, la plateforme de streaming sportif qui propose la saison 2025-2026 dans son intégralité.

Les rendez-vous du week-end :

Vendredi 17 octobre (20h30) : Saint-Quentin – Gravelines-Dunkerque, duel entre deux équipes en quête de relance.

Samedi 18 octobre dès 18h : Multiplex avec quatre rencontres décalées toutes les dix minutes (Strasbourg – Nanterre, Le Portel – Boulazac, Nancy – Limoges, Cholet – Chalon/Saône), animé par Lukas Nicot, Pape-Philippe Amagou et Max Habert.

Samedi 20h30 : Le Mans – Bourg-en-Bresse, commenté par Chloé Westelynck.

Dimanche 16h30 : Paris Basketball – Dijon, avant le grand choc ASVEL – Monaco à 19h.

Enfin, pour débriefer la journée, le Super Monday Basket reviendra lundi avec Virginie Sainsily, Chloé Westelynck et Pape-Philippe Amagou sur les enseignements de cette 4e journée.

DAZN et L’Équipe : le basket français à portée de tous

Grâce à ces diffusions gratuites et à son offre mensuelle dès 9,99 €, DAZN confirme son ambition de rendre le basket français et européen accessible à tous.

La plateforme propose l’intégralité de la Betclic ELITE mais aussi la Liga Endesa et le championnat britannique sur sa plateforme.

