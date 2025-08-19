Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Matéo Bordes et Naoll Balfourier quittent officiellement Cholet Basket

Betclic ELITE - Tous les deux prêtés par le club la saison passée, les jeunes Matéo Bordes et Naoll Balfourier quittent Cholet Basket. Le premier a déjà trouvé un nouveau projet, en Nationale 1.
|
00h00
Résumé
Matéo Bordes et Naoll Balfourier quittent officiellement Cholet Basket

Naoll Balfourier et Matéo Bordes quittent officiellement Cholet Basket.

Crédit photo : FIBA

Alors que l’effectif de Cholet pour la saison 2025-2026 a été dévoilé sans qu’ils n’y soient intégrés, les jeunes Matéo Bordes (1,98 m, 21 ans) et Naoll Balfourier (2,16 m, 22 ans) quittent officiellement les Mauges, libres de tout contrat, comme l’a annoncé le club sur les réseaux sociaux.

Prêté à Hyères-Toulon la saison passée, où il a découvert le monde professionnel, Matéo Bordes a manqué de régularité pour s’exprimer pleinement, terminant la saison au HTV avec 5,4 points à 45% et 1,4 rebond de moyenne en 11 minutes. Si le niveau ELITE 2 était peut-être trop relevé pour se lancer, le jeune Landais a trouvé un point de chute en Nationale 1 du côté de Berck, comme nous vous l’annoncions ce mardi matin.

LIRE AUSSI
Après avoir découvert le monde pro avec Hyères-Toulon, Matéo Bordes descend d'un cran avec l'espoir d'exploser en NM1 du côté de Berck.
Matéo Bordes se dirige vers Berck – BeBasket
Rédaction

 

Côté nordiste, cette signature inattendue réjouit particulièrement le président de l’ABBR, qui voit grand pour son nouveau joueur dans les colonnes de Nord-Littoral : “On verra dans les prochaines semaines mais je crois que Matéo peut exploser cette saison sous nos couleurs”. Preuve de son potentiel s’il en fallait une autre, la JA Vichy était également sur le coup pour s’attacher les services du Landais, qui pourrait ainsi prendre de l’ampleur au niveau inférieur aux côtés de Adrien Henocq, Dorian Okemba, ou encore de l’expérimenté meneur Raijon Kelly.

Naoll Balfourier, une éclosion sur le tard

Pour Naoll Balfourier, l’annonce du club choletais dissipe le brouillard qui règnait autour de sa situation, lui qui était lié au club jusqu’en 2026 officiellement. Arrivé à Cholet en 2021 à sa sortie du Pôle France, l’intérieur de 2,16 mètres avait signé professionnel en 2023, avant d’enchaîner trois prêts en trois saisons. Sa première expérience professionnelle à l’étrange était un échec à Palma Bàsquet, en troisième division espagnole, où il n’avait disputé que 10 rencontres pour 4 minutes de moyenne.

 

Balfourier était alors rentré à Poitiers, dont il avait porté le maillot des U13 aux U18, mais le succès n’était toujours pas là : des apparitions aussi limitées, pour 1,1 point et 0,9 rebond en 13 matchs. Il a fallu attendre la saison passée, et un dernier prêt au QSTA United aux Pays-Bas, pour le voir éclore en BNXT League. Avec le club de Bemmel, il a néficiant de plus de 24 minutes de jeu pour enregistrer 7,4 points et 6 rebonds en moyenne sur 13 rencontres. Mais cette éclosion prometteuse n’a pas convaincu le club des Mauges de le conserver pour un nouveau prêt ou pour intégrer l’effectif 2025-2026. Le jeune intérieur recherche désormais un nouveau challenge pour confirmer ce qu’il a montré à Bemmel.

 

PROFIL JOUEUR
Naoll BALFOURIER
Poste(s): Pivot
Taille: 216 cm
Âge: 22 ans (14/07/2003)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / BNXT League
PTS
7,3
#124
REB
6
#20
PD
0,5
#201

Balfourier était alors rentré à Poitiers, dont il avait porté le maillot des U13 aux U18, mais le succès n’était toujours pas là : des apparitions aussi limitées, pour 1,1 point et 0,9 rebond en 13 matchs. Il a fallu attendre la saison passée, et un dernier prêt au QSTA United aux Pays-Bas, pour le voir éclore en BNXT League. Avec le club de Bemmel, il a bénéficié de plus de 24 minutes de jeu, pour enregistrer 7,4 points et 6 rebonds en moyenne sur 13 rencontres. Mais cette éclosion prometteuse n’a pas convaincu le club des Mauges de le conserver pour un nouveau prêt ou pour intégrer l’effectif 2025-2026. Le jeune intérieur recherche désormais un nouveau challenge pour confirmer ce qu’il a montré à Bemmel.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Cholet
Cholet
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroBasket
00h00ITW Bilal Coulibaly : « Une fois qu’on se concentre et qu’on joue dur, on est vraiment au-dessus ! »
Betclic Élite
00h00Matéo Bordes et Naoll Balfourier quittent officiellement Cholet Basket
Betclic ELITE
00h00Un ancien joueur de Betclic ELITE et le coach personnel de Wembanyama intègrent le staff des San Antonio Spurs
EuroBasket U16 Féminin
00h00Un choc France – Espagne en quart de finale de l’EuroBasket U16 féminin !
fall barcelone
EuroLeague
00h00Youssoupha Fall retourne officiellement à Barcelone !
NM2
00h00Arthur Rozenfeld de retour en France, en Nationale 2
À l’étranger
00h00Entraîneur mythique de Vichy et Antibes, pionnier de la zone-press, Djordje Andrijasevic s’est éteint
NM1
00h00Lassé par « ce milieu », Pape Beye dit stop
NM3
00h00Joueur de NM3 et étudiant-ostéopathe, la nouvelle vie de Benoit Gillet
NBA
00h00L’ancien coach parisien Will Weaver va conseiller l’entraîneur des Charlotte Hornets
1 / 0
Livenews NBA
Jalen McDaniels sous les couleurs des Toronto Raptors face à Minnesota
NBA
00h00Les Pelicans parient sur un joueur que tout le monde avait oublié : retour gagnant ou erreur monumentale ?
Betclic ELITE
00h00Un ancien joueur de Betclic ELITE et le coach personnel de Wembanyama intègrent le staff des San Antonio Spurs
Jonathan Kuminga sous le maillot des Warriors face à Memphis
NBA
00h00Il réclame le même salaire que deux All-Stars NBA : les Warriors coincés face à l’ambition XXL de Kuminga
NBA
00h00L’ancien coach parisien Will Weaver va conseiller l’entraîneur des Charlotte Hornets
Haywood Highsmith remonte la balle face aux Pelicans
NBA
00h00Le business NBA frappe encore : Highsmith sacrifié, Draymond Green déballe ce que beaucoup taisent
Kyrie Irving à droite de LeBron James lors du match 4 des finales NBA 2017 contre les Golden State Warriors
NBA
00h00Loin de LeBron, plus proche de lui-même : Kyrie Irving brise le silence sur son choix le plus controversé
Jonathan Kuminga face à Jalen Green lors du troisième match du premier tour des playoffs 2024 contre les Rockets
NBA
00h00Les Warriors veulent le brider, il veut s’émanciper : l’ultimatum de Kuminga qui pourrait faire vaciller l’équilibre de la franchise
Jaime Jaquez Jr. avant la rencontre qui opposée le Heat à Jaime Jaquez Jr. avant la rencontre opposant le Heat à WashingtonWashington
NBA
00h00Rookie hier, désillusionné aujourd’hui : le Miami Heat a montré à Jaquez Jr. le vrai visage de la NBA
Rocky, la mascotte des Denver Nuggets, lors du deuxième tour des playoffs 2025 contre OKC
NBA
00h00Après 30 ans de légende familiale, il pensait être intouchable : les Nuggets l’ont éjecté sans ménagement
NBA
00h00L’Italien Danilo Gallinari annonce sa retraite internationale après l’EuroBasket 2025
1 / 0