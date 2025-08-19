Matéo Bordes et Naoll Balfourier quittent officiellement Cholet Basket

Alors que l’effectif de Cholet pour la saison 2025-2026 a été dévoilé sans qu’ils n’y soient intégrés, les jeunes Matéo Bordes (1,98 m, 21 ans) et Naoll Balfourier (2,16 m, 22 ans) quittent officiellement les Mauges, libres de tout contrat, comme l’a annoncé le club sur les réseaux sociaux.

Prêté à Hyères-Toulon la saison passée, où il a découvert le monde professionnel, Matéo Bordes a manqué de régularité pour s’exprimer pleinement, terminant la saison au HTV avec 5,4 points à 45% et 1,4 rebond de moyenne en 11 minutes. Si le niveau ELITE 2 était peut-être trop relevé pour se lancer, le jeune Landais a trouvé un point de chute en Nationale 1 du côté de Berck, comme nous vous l’annoncions ce mardi matin.

Côté nordiste, cette signature inattendue réjouit particulièrement le président de l’ABBR, qui voit grand pour son nouveau joueur dans les colonnes de Nord-Littoral : “On verra dans les prochaines semaines mais je crois que Matéo peut exploser cette saison sous nos couleurs”. Preuve de son potentiel s’il en fallait une autre, la JA Vichy était également sur le coup pour s’attacher les services du Landais, qui pourrait ainsi prendre de l’ampleur au niveau inférieur aux côtés de Adrien Henocq, Dorian Okemba, ou encore de l’expérimenté meneur Raijon Kelly.

Naoll Balfourier, une éclosion sur le tard

Pour Naoll Balfourier, l’annonce du club choletais dissipe le brouillard qui règnait autour de sa situation, lui qui était lié au club jusqu’en 2026 officiellement. Arrivé à Cholet en 2021 à sa sortie du Pôle France, l’intérieur de 2,16 mètres avait signé professionnel en 2023, avant d’enchaîner trois prêts en trois saisons. Sa première expérience professionnelle à l’étrange était un échec à Palma Bàsquet, en troisième division espagnole, où il n’avait disputé que 10 rencontres pour 4 minutes de moyenne.

PROFIL JOUEUR Naoll BALFOURIER Poste(s): Pivot Taille: 216 cm Âge: 22 ans (14/07/2003) Nationalités: Stats 2024-2025 / BNXT League PTS 7,3 #124 REB 6 #20 PD 0,5 #201

Balfourier était alors rentré à Poitiers, dont il avait porté le maillot des U13 aux U18, mais le succès n’était toujours pas là : des apparitions aussi limitées, pour 1,1 point et 0,9 rebond en 13 matchs. Il a fallu attendre la saison passée, et un dernier prêt au QSTA United aux Pays-Bas, pour le voir éclore en BNXT League. Avec le club de Bemmel, il a bénéficié de plus de 24 minutes de jeu, pour enregistrer 7,4 points et 6 rebonds en moyenne sur 13 rencontres. Mais cette éclosion prometteuse n’a pas convaincu le club des Mauges de le conserver pour un nouveau prêt ou pour intégrer l’effectif 2025-2026. Le jeune intérieur recherche désormais un nouveau challenge pour confirmer ce qu’il a montré à Bemmel.