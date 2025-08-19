Recherche
NM1

Matéo Bordes se dirige vers Berck

Après avoir découvert le monde pro avec Hyères-Toulon, Matéo Bordes descend d'un cran avec l'espoir d'exploser en Nationale 1 du côté de Berck.
00h00
Matéo Bordes se dirige vers Berck

Matéo Bordes sort d’une saison en prêt à Hyères-Toulon

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après une première saison professionnelle assez inégale sous les couleurs de Hyères-Toulon (5,4 points à 45% et 1,4 rebond en 11 minutes de moyenne), Matéo Bordes (1,98 m, 21 ans) va tenter de prendre de l’épaisseur, et surtout de gagner du temps de jeu, à l’étage inférieur.

Le jeune landais défendra les couleurs de Berck au cours des prochains mois. Si son arrivée n’a pas encore été officialisée par le club nordiste, l’arrière lié à Cholet Basket jusqu’en 2027 s’entraîne déjà avec l’ABBR et a même déjà participé à la victoire en amical jeudi dernier contre Liévin (75-50).

Soit une recrue surprise pour l’équipe de Raphaël Pascual, que l’on pensait au complet depuis la mi-juillet. Avec onze professionnels dans ses rangs, Berck espère en tout cas vivre des saisons moins éprouvantes que les précédentes, avec toujours des maintiens arrachés in extremis en Nationale 1, parfois avec un coup de pouce administratif comme en 2024…

L'effectif de Berck version 2025/26 : 

  • Raijon Kelly, Jules Durand

  • Dorian Okemba, Adrien Henocq, Matéo Bordes, Anthony Spinali, Benjamin Mondesir

  • Alexis Thomas, Louis Boulaire, Grismay Paumier, Johan Grebongo

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
T-shirt offcourt

thetruth
L'accumulation de joueurs extérieurs risque de mettre à mal l'entente dans l'équipe, M Bordes vient pour se relancer ou exploser donc il va vouloir des responsabilités. Choix surprenant.
