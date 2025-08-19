Matéo Bordes se dirige vers Berck

Après une première saison professionnelle assez inégale sous les couleurs de Hyères-Toulon (5,4 points à 45% et 1,4 rebond en 11 minutes de moyenne), Matéo Bordes (1,98 m, 21 ans) va tenter de prendre de l’épaisseur, et surtout de gagner du temps de jeu, à l’étage inférieur.

Le jeune landais défendra les couleurs de Berck au cours des prochains mois. Si son arrivée n’a pas encore été officialisée par le club nordiste, l’arrière lié à Cholet Basket jusqu’en 2027 s’entraîne déjà avec l’ABBR et a même déjà participé à la victoire en amical jeudi dernier contre Liévin (75-50).

Soit une recrue surprise pour l’équipe de Raphaël Pascual, que l’on pensait au complet depuis la mi-juillet. Avec onze professionnels dans ses rangs, Berck espère en tout cas vivre des saisons moins éprouvantes que les précédentes, avec toujours des maintiens arrachés in extremis en Nationale 1, parfois avec un coup de pouce administratif comme en 2024…

L’effectif de Berck version 2025/26 :