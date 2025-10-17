Défaite sur le fil de Paris à domicile contre l’Hapoel Tel-Aviv, Nadir Hifi rate l’action de la gagne

Première saison en EuroLeague pour l’Hapoel Tel-Aviv, et déjà trois victoires à l’extérieur. Après s’être offerts notamment le FC Barcelone, le club israélien est allé battre le Paris Basketball d’un petit point à l’Adidas Arena, alors que les deux équipes avaient le même bilan avant la rencontre. Les deux équipes auraient pu l’emporter ce soir, comme l’a expliqué le coach Dimitrios Itoudis : « Paris aurait pu gagner, ça aurait été mérité. Ils ont fait un bon match. » Tous les joueurs de l’Hapoel ont aussi complimenté cette équipe parisienne, qui continue de séduire en « jouant très bien et très vite. »

Le match a été serré tout le long. Et dans les dernières minutes, pendant que Tyler Ennis jouait tout seul et enchaînait les mauvais choix, Nadir Hifi a ramené les siens en contact. Et les a même fait passer devant à 30 secondes du terme après une action fantastique en faisant tomber son défenseur avant de faire la passe décisive à Mouhamed Faye (11 points, 10 rebonds). Malheureusement, deux jours après avoir battu son record, le petit prince parisien a commis une faute cruciale et raté le lay-up de la gagne, forcé par une bonne défense israélienne. Ses 23 points à 8/23 aux tirs et 5 passes décisives n’auront pas suffi, et Paris s’incline 88-89.

