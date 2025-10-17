Recherche
EuroLeague

Défaite sur le fil de Paris à domicile contre l'Hapoel Tel-Aviv, Nadir Hifi rate l'action de la gagne

EuroLeague - Paris s'incline d'un petit point à domicile contre l'Hapoel Tel-Aviv (88-89). Auteur d'un dernier quart-temps magistral, Nadir Hifi (23 points) a raté le lay-up de la gagne, bien défendu par ses adversaires, dont un Collin Malcolm qui le connaît par cœur.
00h00
Résumé
Défaite sur le fil de Paris à domicile contre l’Hapoel Tel-Aviv, Nadir Hifi rate l’action de la gagne

Redoutable à 3-points, Nadir Hifi a été forcé de driver pour le titre de la gagne

Crédit photo : EuroLeague

Première saison en EuroLeague pour l’Hapoel Tel-Aviv, et déjà trois victoires à l’extérieur. Après s’être offerts notamment le FC Barcelone, le club israélien est allé battre le Paris Basketball d’un petit point à l’Adidas Arena, alors que les deux équipes avaient le même bilan avant la rencontre. Les deux équipes auraient pu l’emporter ce soir, comme l’a expliqué le coach Dimitrios Itoudis : « Paris aurait pu gagner, ça aurait été mérité. Ils ont fait un bon match. » Tous les joueurs de l’Hapoel ont aussi complimenté cette équipe parisienne, qui continue de séduire en « jouant très bien et très vite. »

– Journée 5

Le match a été serré tout le long. Et dans les dernières minutes, pendant que Tyler Ennis jouait tout seul et enchaînait les mauvais choix, Nadir Hifi a ramené les siens en contact. Et les a même fait passer devant à 30 secondes du terme après une action fantastique en faisant tomber son défenseur avant de faire la passe décisive à Mouhamed Faye (11 points, 10 rebonds). Malheureusement, deux jours après avoir battu son record, le petit prince parisien a commis une faute cruciale et raté le lay-up de la gagne, forcé par une bonne défense israélienne. Ses 23 points à 8/23 aux tirs et 5 passes décisives n’auront pas suffi, et Paris s’incline 88-89.

Plus d’informations à venir…

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Commentaires

cambouis
8/23 aux tirs?...
lolo45
23 pts à 8/23 !!! le ratio n'est pas ce que j'appelle des plus flatteur. Je n'y connais rien, mais de temps en temps il pourrait peut-être chercher un coéquipier démarqué. Ah bah non ! suis-je bête, le basket est devenu un sport individuel c'est vrai !!!
