Saint-Quentin vient à bout de Gravelines-Dunkerque dans le duel des cancres

La région Haut-de-France est malheureusement très représentée dans le fond du classement de Betclic ÉLITE. C’est simple, avant le début de cette quatrième journée, les trois équipes avec toujours 0 victoire au compteur venaient de là. Et deux d’entre elles s’affrontaient en ouverture ce vendredi soir. Dans un duel de cancres, Saint-Quentin accueillait en effet Gravelines-Dunkerque, chacun essayant de rallumer sa flamme.

Le BCM pouvait notamment compter sur le retour tant attendu de Chris Babb, pour entamer sa troisième saison dans le club. Mais à l’image du match de son taulier (4 points à 1/7 aux tirs), les Gravelinois se sont encore une fois ratés. Et surtout, le Saint-Quentin Basket-Ball a maîtrisé la rencontre, derrière son homme providentiel Nick Johnson (23 points à 7/12, 5 rebonds et 7 passes décisives pour 29 d’évaluation).

Premier derby pour Saint-Quentin depuis 2023

On se doutait que celui-ci allait se montrer revanchard après son exclusion polémique à Chalon le week-end dernier. Pour avoir répondu aux supporters du Colisée mettant ses mains aux oreilles, l’arrière américain avait été éjecté par les arbitres avec une faute antisportive suivie d’une technique. « Bien sûr, je dois mieux gérer certaines émotions, mais pour moi, mettre la main à l’oreille, ce n’était rien de mal » expliquait-il. Les Saint-Quentinois s’étaient inclinés en suite, pour la troisième fois en autant de matchs. « Ça fait mal, parce que ça m’a sorti du match. J’ai eu l’impression de laisser tomber mon équipe. »

Cette fois, il s’est rattrapé de son erreur et a donc porté son équipe vers la victoire. Avec 29 d’évaluation, il a signé son record en Betclic ÉLITE, au-delà de tout ce qu’il avait pu faire avec Nanterre ou Cholet. Grâce à une performance complète, illustrée par ce contre à 6 secondes du terme pour clôturer la rencontre.

Bien sûr, Johnson a aussi été aidé par ses coéquipiers. Boris Dallo (16 points, 6 rebonds pour 25 d’évaluation) et Eddie Ekiyor (13 points, 5 rebonds) ont bien contribué. Ils ont aussi profité du non-match de deux starters gravelinois : Chris Babb donc, et l’international finlandais Edon Maxhuni (0/4 aux tirs, -4 d’évaluation et le pire plus/minus de l’équipe). Les hommes de Jean-Christophe Prat se sont toutefois accrochés, jusqu’à ce dernier quart-temps où ils ont coulé (de 61-60 à 86-74). Une marée bleue, soutenue par son public, a déferlé sur les pirates.

Le derby nordiste tombe donc entre les mains du SQBB, pour la première fois depuis octobre 2023. Ils pourront toutefois se consoler avec les belles performances en sortie de banc du jeune Soren Bracq (12 points) et du joker médical Neal Quinn (9 points, 7 rebonds pour 16 d’évaluation). En espérant aller chercher la semaine prochaine leur première victoire à domicile face à une autre équipe en manque de confiance, Nancy.