Betclic Élite

Nick Johnson ne comprend pas son expulsion à Chalon : « Mettre la main à l’oreille, ce n’est rien de mal : cela ne méritait pas une technique »

Pour avoir répondu aux huées du public du Colisée qui le sifflait, en mettant ses mains aux oreilles après un gros shoot dans le money-time, Nick Johnson a été renvoyé prématurément au vestiaire lors de la 3e journée de Betclic ÉLITE. Quelques jours après les faits, le meneur de Saint-Quentin ne comprenait toujours pas, comme il l'a avoué dans les colonnes de L'Aisne Nouvelle.
00h00
Le sourire jaune de Nick Johnson, exclu à la 37e minute d’un match serré à Chalon samedi dernier pour avoir chambré le public

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Alors que Saint-Quentin et Gravelines disputeront un derby sous haute pression ce vendredi soir, entre équipes toujours fanny, Nick Johnson va aborder cette 4e journée de Betclic ÉLITE avec un goût particulier en bouche. Celui de la revanche.

« Du chambrage amical » 

Leader du SQBB, auteur de 17 points dans le seul deuxième quart-temps au Colisée samedi dernier, l’ancien meneur de Nanterre n’a pas pu finir la rencontre, expulsé par Maxime Boubert suite à une faute antisportive suivie d’une technique. Ciblé par le bouillant public chalonnais, qui le huait dès qu’il touchait la gonfle, le natif de l’Arizona a été renvoyé aux vestiaires pour avoir répondu aux supporters, mettant ses mains aux oreilles, après son cinquième shoot primé de la soirée.

« J’ai été surpris, vraiment », a-t-il admis cette semaine au micro de L’Aisne Nouvelle. « Je ne pensais pas que c’était une faute technique. J’ai déjà connu des situations comme ça, où le public te charrie un peu, j’aime ça. C’était, pour moi, « du chambrage amical. » À chaque fois que je touchais le ballon, ils me sifflaient, ils m’ont pris en grippe. Donc quand j’ai mis un panier, j’ai juste réagi un peu. Apparemment trop. »

« L’impression de laisser tomber mon équipe »

Une expulsion particulièrement préjudiciable pour le SQBB, privé de son meilleur joueur pour le money-time, alors qu’il venait de replacer les siens à seulement -3 à moins de quatre minutes du buzzer final (79-82). De quoi entretenir un sentiment de culpabilité chez Nick Johnson, tel un capitaine ayant abandonné le navire.

« Ça fait mal, parce que ça m’a sorti du match. J’ai eu l’impression de laisser tomber mon équipe. Je faisais un bon match et je pense que j’aurais pu faire la différence, dans ce money time. Donc oui, c’est frustrant. Je dois faire mieux, apprendre à m’y attendre et à garder mon calme. »

Toujours est-il que s’il ne voulait pas avoir de problème, un leader ne devrait pas faire ça… Règlement, l’expulsion de Nick Johnson est justifiée par l’article 36.2.1 des règles officielles du basket, définissant « l’usage d’un langage ou de gestes susceptibles d’offenser ou d’exciter les spectateurs » comme l’un des multiples critères d’une faute technique.

« Je ne le referai pas ! » 

Alors oui, le coup de sifflet était sûrement sévère, mais il s’adosse sur un fondement légal. De quoi pousser l’éphémère choletais à apprendre de ses erreurs, surtout en vue de la mission maintien qui s’annonce pour Saint-Quentin…

« Je comprends (ceux qui disent qu’il n’aurait pas dû faire cela). Mais je suis quelqu’un de profondément compétitif. J’aime ce jeu, j’y mets tout mon cœur, toute mon énergie. C’est cette passion qui me fait jouer de cette manière, qui me pousse à tout donner. Ce soir-là, je jouais avec cette intensité, cette envie, et c’est aussi pour ça que je faisais un bon match. Bien sûr, je dois mieux gérer certaines émotions, mais pour moi, mettre la main à l’oreille, ce n’était rien de mal. Évidemment, je ne le referai pas, mais honnêtement, je ne pense pas que ça méritait une faute technique. »

L’entretien complet est disponible sur le site de L’Aisne Nouvelle

Alexandre Lacoste
cambouis
Huuum...un peu sévère
merlinpinpin
Mettre un gros panier dans un marché serré n'est il pas lui même susceptible d'exciter les spectateurs ? 🤔
elandu71- Modifié
C'est l'ensemble de son oeuvre qui a amené à ça. La seule injustice qu'il a subi c'était en début de match, en effet il y aurait du avoir une anti-sportive pour Choupas. Mais le reste... Entre ses floppings, ses chambrages, ses contestations sur chaque faute sifflé et surtout une anti-sportive, qui a été revisionner par les arbitres, et qui ont décidé de ne pas la siffler pour compenser celle de Choupas non sifflé en début de match; à mon avis afin d'équilibrer et de ne pas léser Johnson sur le coup. Bref faut pas juste prendre une séquence. Si c'était que là dessus, jamais les arbitres n'auraient sifflé une technique pour ça. Je comprends l'amertume de Johnson et du SQBB, mais faut aussi regarder l'ensemble de l'arbitrage sur ce match et non juste sur l'anti-sportive non sifflée de Choupas, qui a été compenser plus tard dans le match, et sur la technique à 3 min de la fin. Je ne m'inquiéte pas pour le SQBB, ils ont fait un gros match, et si la piéce était tombé de leur côté, je pense que de notre côté, on n'aurait rien dit. Ils vont vite remonter au classement, le maintien ça va être facile pour eux contrairement à d'autres équipes comme Le Portel ou Boulazac...
olitel
l'arbitre a subit la pression de la salle, dommage de ne pas garder son sang froid
