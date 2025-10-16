Recherche
EuroLeague

[Vidéo] Nadir Hifi et son record onéreux en EuroLeague : « Maintenant, il va falloir que je paye des donuts à toute l’équipe… »

Après quatre journées, Nadir Hifi est le meilleur marqueur de l'EuroLeague. Le scoreur du Paris Basketball a même battu son record offensif mercredi avec 29 points contre Vitoria, même s'il a eu la mauvaise idée financière d'être celui qui a dépassé la barre des 100 points...
|
00h00
Résumé
Écouter
[Vidéo] Nadir Hifi et son record onéreux en EuroLeague : « Maintenant, il va falloir que je paye des donuts à toute l’équipe… »

Nadir Hifi est le meilleur marqueur de l’EuroLeague

Crédit photo : Paris Basketball

Dans sa jeune carrière, Nadir Hifi n’a jamais rencontré un tir qu’il ne voulait pas prendre. Même lorsqu’il sait que ça va lui coûter cher… Alors qu’il restait 25 secondes à jouer contre Vitoria, et que Paris avait déjà match gagné (99-87), l’international français s’est élevé derrière la ligne majorée : swish, le panier qui propulsa Paris au-delà de la barre des 100 points.

Un vrai coup porté au portefeuille d’Hifi. « Celui-là, je ne suis pas content de l’avoir mis », rigolait-il après coup au micro d’EuroLeague TV. « Parce que maintenant, il va falloir que je paye des donuts à toute l’équipe. »

Si ce shoot a certainement été un peu coûteux, le petit-déjeuner du jour ne devait pas avoir un goût trop amer ce jeudi au centre d’entraînement du club. Alors qu’il a ouvert sa saison escorté de nouveaux doutes, avec notamment les interrogations sur sa capacité à devenir un leader pour le Paris Basketball, Nadir Hifi amène pour l’instant la meilleure des réponses.

Déjà le meilleur marqueur de l’EuroLeague

L’enfant du Hall de la Poste, à Illkirch-Graffenstaden, a battu trois records en carrière EuroLeague mercredi face à Baskonia : au scoring (28 points, contre 25 à Berlin en octobre 2024), au nombre de paniers à 2-points (avec une efficacité remarquable, 8/9) et à l’évaluation (32, contre 23, face à Bologne en février 2025).

Nadir HIFI
Nadir HIFI
29
PTS
1
REB
5
PDE
Logo EuroLeague
PAR
105 87
BAS

« C’était une bonne soirée », a-t-il admis au micro d’EuroLeague TV. « C’est une bonne performance, oui, mais pas que de moi. On a surtout bien joué collectivement et on a trouvé le moyen de gagner. C’est ce qu’il fallait faire. L’idée est d’impliquer tout le monde, que tout le monde soit en confiance. On fait encore beaucoup d’erreurs mais on va s’améliorer. » 

À 24 heures de la réception de l’Hapoël Tel-Aviv, Nadir Hifi est donc déjà parvenu à un nouveau statut. À 23 ans, le voici désormais propulsé nouveau meilleur marqueur de l’EuroLeague, avec 23,3 points par match. Avec le MVP Kendrick Nunn (21,8) et Jordan Nwora (20,3), il fait partie des trois seuls au-dessus de la barre symbolique des 20 points de moyenne. Lui a atteint les 20 points lors de chacune de ses sorties, toujours avec un temps de jeu très limité (22 minutes en moyenne). Cela vaut bien quelques donuts…

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
