À l’étranger

Premier match, et déjà un trophée pour Joffrey Lauvergne au Koweït !

Embauché par le Kuwait Sporting Club le week-end dernier, Joffrey Lauvergne a participé à la conquête de la Supercoupe du Koweït mercredi (122-89 contre Al-Qadsia). C'est son 14e titre en carrière, sans compter l'équipe de France.
00h00
Joffrey Lauvergne, même pas une semaine au Koweït et déjà un titre !

Crédit photo : Al Kuwait SC

Bien sûr, remporter un trophée au bout de quatre jours sur place est loin d’avoir la même saveur qu’au bout d’une saison de dur labeur… Sauf que pour trouver une trace d’un titre gagné par Joffrey Lauvergne sur le parquet, il fallait remonter jusqu’à février 2022, et cette Coupe de Lituanie dont il fut nommé MVP avec le Zalgiris Kaunas.

Blessé lors de la Leaders Cup 2023 glanée par l’ASVEL, l’ancien villeurbannais avait de quoi être soulagé mercredi soir sur le parquet du complexe Sheikh Saad Al-Abdullah. Pour son tout premier match au Koweït, le destin a bien fait les choses : il disputait directement la finale de la Supercoupe face à Al-Qadsia. De quoi lui valoir un premier trophée au Moyen-Orient à l’issue d’un match à sens unique (122-89).

Plus de deux ans que Lauvergne n’avait plus célébré le moindre trophée (photo : Al Kuwait SC)

Sollicité par l’AS Monaco et le Zénith Saint-Pétersbourg au cours de l’été, l’international français (85 sélections) s’est engagé avec le Kuwait Sporting Club le week-end dernier. « C’est un projet vraiment intéressant, l’opportunité que je voulais et que j’attendais », expliquait-il dans la foulée à Basketball Sphere. Au moins celle qui lui aura permis d’écrire la 14e ligne de son palmarès en club…

Les 14 trophées de Joffrey Lauvergne en club

  • Coupe de France 2011
  • Semaine des As 2012
  • Coupe de France 2012
  • Champion de France 2012
  • Championnat de Serbie 2013
  • Ligue Adriatique 2013
  • Championnat de Serbie 2014
  • Coupe de Turquie 2019
  • Coupe de Turquie 2020
  • Coupe de Lituanie 2021
  • Champion de Lituanie 2021
  • Coupe de Lituanie 2022
  • Leaders Cup 2023
  • Supercoupe du Koweït 2025
La joie de Joffrey Lauvergne après la finale (photo : Kuwait Sports Club)
