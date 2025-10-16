Premier match, et déjà un trophée pour Joffrey Lauvergne au Koweït !

Bien sûr, remporter un trophée au bout de quatre jours sur place est loin d’avoir la même saveur qu’au bout d’une saison de dur labeur… Sauf que pour trouver une trace d’un titre gagné par Joffrey Lauvergne sur le parquet, il fallait remonter jusqu’à février 2022, et cette Coupe de Lituanie dont il fut nommé MVP avec le Zalgiris Kaunas.

Blessé lors de la Leaders Cup 2023 glanée par l’ASVEL, l’ancien villeurbannais avait de quoi être soulagé mercredi soir sur le parquet du complexe Sheikh Saad Al-Abdullah. Pour son tout premier match au Koweït, le destin a bien fait les choses : il disputait directement la finale de la Supercoupe face à Al-Qadsia. De quoi lui valoir un premier trophée au Moyen-Orient à l’issue d’un match à sens unique (122-89).

Sollicité par l’AS Monaco et le Zénith Saint-Pétersbourg au cours de l’été, l’international français (85 sélections) s’est engagé avec le Kuwait Sporting Club le week-end dernier. « C’est un projet vraiment intéressant, l’opportunité que je voulais et que j’attendais », expliquait-il dans la foulée à Basketball Sphere. Au moins celle qui lui aura permis d’écrire la 14e ligne de son palmarès en club…

Les 14 trophées de Joffrey Lauvergne en club