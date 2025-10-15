Malgré l’intérêt de Spanoulis, Joffrey Lauvergne à la découverte du Koweït : « C’est l’opportunité que j’attendais ! »

Un premier match, et déjà un trophée pour Joffrey Lauvergne ? Tout fraîchement arrivé au Koweït, l’intérieur français va disputer ce mercredi la finale de la Supercoupe contre Al-Qadsia.

« Le plus longtemps possible » au Koweït ?

Un titre qui serait son premier depuis la Leaders Cup 2023 avec l’ASVEL (à laquelle il n’avait cependant pas participé), venant ainsi donner une première validation à son choix d’aller découvrir le Golfe persique.

« C’est un projet vraiment intéressant », a-t-il expliqué dans une interview accordée à Basketball Sphere. « Dubaï a lancé tout ce mouvement, et à mesure qu’il prenait forme, d’autres dans la région ont voulu suivre le même chemin. Le Koweït a montré beaucoup d’enthousiasme à l’idée de me faire venir ici. Je vais disputer trois compétitions et j’ai signé jusqu’à la fin de la saison. Si j’aime le mode de vie et le basket ici, mon objectif est de rester le plus longtemps possible. Honnêtement, c’est l’opportunité que je voulais et que j’attendais. Si cela ne me plaît pas, pour une raison ou pour une autre, je retournerai en Europe et je verrai où je pourrai jouer ensuite… »

« J’avais vraiment envie d’aller à Monaco »

Non prolongé par l’ASVEL, où il évoluait depuis 2022, Joffrey Lauvergne se serait pourtant initialement bien vu rester en EuroLeague. L’ancien intérieur de l’Élan Chalon, régulièrement cité dans des rumeurs de retour au Partizan Belgrade (« Une longue histoire, finalement assez courte… »), a confié que la plus grosse possibilité de l’été pour lui avait été une signature avec… l’AS Monaco, qui a longtemps exploré le marché à la recherche d’un intérieur JFL.

INTERVIEW🔔 Joffrey Lauvergne (@1JOLOLO) has surprised the European basketball public with his move, signing with Kuwait SC, and spoke exclusively to @BSphere_ about this unexpected decision. 🗣️ I told Misko Raznatovic that I had two wishes…https://t.co/62gEhTMsjO — Basketball Sphere (@BSphere_) October 14, 2025

« Le Zénith Saint-Pétersbourg a montré de l’intérêt, mais leur offre était vraiment, vraiment basse, bien en-dessous de ce que j’étais prêt à accepter. Il s’est passé la même chose avec Monaco, même si j’avais vraiment envie d’aller y jouer. J’ai dit à Misko Raznatovic que j’avais deux souhaits : jouer pour une équipe suffisamment compétitive et qui peut prétendre à des trophées. Monaco correspondait à cette description, surtout que je suis Français. Vassilis Spanoulis voulait que je vienne ; il m’a appelé au début du mois de juillet, mais le président du club ne voulait pas dépenser d’argent, et cela s’est arrêté là. »