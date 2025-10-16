Clémentine Samson de retour en EuroCup, mais toujours en Espagne

Clementine Samson (1,81 m, 34 ans) poursuit sa belle carrière à l’étranger. L’arrière/ailière choletaise, qui s’était révélée en Espagne sous le maillot de Vigo, évolue désormais à l’Estudiantes Madrid. À 34 ans, l’ancienne joueuse de La Roche-Vendée, Tarbes et Reims découvre l’EuroCup féminine avec le statut de joueuse étrangère au sein du club madrilène, qui dispute également la Liga Endesa.

Un nouveau défi européen pour Clémentine Samson

Après une saison 2024-2025 réussie avec Celta Zorka Recalvi Vigo, où elle s’était imposée comme une cadre du groupe, Clémentine Samson a été recrutée par l’Estudiantes Madrid. Une progression logique pour celle qui a souvent brillé par sa régularité et son expérience dans le championnat espagnol.

Son début de saison est contrasté sur le plan statistique (4/22 aux tirs sur les quatre premiers matches, soit 18 % de réussite), mais la Française reste précieuse dans le jeu collectif. Ce mercredi, lors de la première victoire de la saison du club madrilène après trois revers initiaux – dont un face à Angers lors de la première journée d’EuroCup – elle a affiché le troisième meilleur différentiel de son équipe (+14) dans le succès décroché chez les Slovaques de Piestanske Cajky (52-64).

De Cholet à Madrid, un parcours de persévérance

Native de Cholet, Clémentine Samson a quitté son club local à 16 ans pour rejoindre le centre de formation de Rennes. Elle s’est ensuite imposée en Ligue 2 avec Perpignan, avant de découvrir la LFB et de passer par les Flammes Carolo, Reims, La Roche-Vendée puis Tarbes. En 2023, elle a pris la direction de l’Espagne, où elle a su s’adapter rapidement à un championnat de plus en plus compétitif.

Joueuse reconnue pour son sérieux et sa combativité, l’arrière française continue de faire parler son expérience au plus haut niveau. Son arrivée à Madrid marque une nouvelle étape dans une carrière exemplaire, désormais ponctuée par le retour en compétition européenne, l’EuroCup, qu’elle avait connu chez les Flammes Carrolo, à La Roche Vendée puis à, Tarbes (13 points, 5,4 rebonds et 3,1 passes décisives pour 14,7 d’évaluation sur 10 matches en 2021-2022).