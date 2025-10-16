Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Clémentine Samson de retour en EuroCup, mais toujours en Espagne

Après deux belles saisons à Vigo, Clémentine Samson a franchi un nouveau cap cet été en rejoignant l’Estudiantes Madrid, club espagnol engagé à la fois en Liga Endesa féminine et en EuroCup.
|
00h00
Résumé
Écouter
Clémentine Samson de retour en EuroCup, mais toujours en Espagne

Clémentine Samson lors de la victoire de l’Estudiantes Madrid ce mercredi en EuroCup

Crédit photo : FIBA

Clementine Samson (1,81 m, 34 ans) poursuit sa belle carrière à l’étranger. L’arrière/ailière choletaise, qui s’était révélée en Espagne sous le maillot de Vigo, évolue désormais à l’Estudiantes Madrid. À 34 ans, l’ancienne joueuse de La Roche-Vendée, Tarbes et Reims découvre l’EuroCup féminine avec le statut de joueuse étrangère au sein du club madrilène, qui dispute également la Liga Endesa.

Un nouveau défi européen pour Clémentine Samson

Après une saison 2024-2025 réussie avec Celta Zorka Recalvi Vigo, où elle s’était imposée comme une cadre du groupe, Clémentine Samson a été recrutée par l’Estudiantes Madrid. Une progression logique pour celle qui a souvent brillé par sa régularité et son expérience dans le championnat espagnol.

Son début de saison est contrasté sur le plan statistique (4/22 aux tirs sur les quatre premiers matches, soit 18 % de réussite), mais la Française reste précieuse dans le jeu collectif. Ce mercredi, lors de la première victoire de la saison du club madrilène après trois revers initiaux – dont un face à Angers lors de la première journée d’EuroCup – elle a affiché le troisième meilleur différentiel de son équipe (+14) dans le succès décroché chez les Slovaques de Piestanske Cajky (52-64).

De Cholet à Madrid, un parcours de persévérance

Native de Cholet, Clémentine Samson a quitté son club local à 16 ans pour rejoindre le centre de formation de Rennes. Elle s’est ensuite imposée en Ligue 2 avec Perpignan, avant de découvrir la LFB et de passer par les Flammes Carolo, Reims, La Roche-Vendée puis Tarbes. En 2023, elle a pris la direction de l’Espagne, où elle a su s’adapter rapidement à un championnat de plus en plus compétitif.

Joueuse reconnue pour son sérieux et sa combativité, l’arrière française continue de faire parler son expérience au plus haut niveau. Son arrivée à Madrid marque une nouvelle étape dans une carrière exemplaire, désormais ponctuée par le retour en compétition européenne, l’EuroCup, qu’elle avait connu chez les Flammes Carrolo, à La Roche Vendée puis à, Tarbes (13 points, 5,4 rebonds et 3,1 passes décisives pour 14,7 d’évaluation sur 10 matches en 2021-2022).

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Leila Lacan a repris la compétition contre Saragosse en EuroLeague
EuroLeague Féminine
00h00Leïla Lacan, un retour progressif avec Basket Landes
Bali Coulibaly ici sous le maillot de Caen apportera toute son expérience à son nouveau club de Tarbes-Lourdes - Photo I Peigue
NM1
00h00Bali Coulibaly rejoint officiellement l’Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket
Clémentine Samson lors de la victoire de l'Estudiantes Madrid ce mercredi en EuroCup
À l’étranger
00h00Clémentine Samson de retour en EuroCup, mais toujours en Espagne
Alen Omic a trouvé un nouveau club, en Turquie
À l’étranger
00h00Après son EuroBasket réussi, Alen Omic a trouvé son nouveau club
Chris Ledlum a été dominant en EuroCup ce mercredi soir
EuroCup
00h0026 points en EuroCup : MVP de Pro B en titre, Chris Ledlum s’impose déjà comme un leader à Ulm
Charnay a signé sa première victoire de la saison 2025-2026 en EuroCup
EuroCup Féminine
00h00Charnay et Villeneuve d’Ascq se relancent, Angers piétine à domicile
Luca Vildoza a été important pour la Virtus Bologne contre Monaco, avant d'être arrêté par la police
EuroLeague
00h00Luca Vildoza arrêté après la victoire de Bologne contre Monaco pour s’en être pris… à une ambulance !
Hugo Benitez s'affirme comme un joueur majeur pour sa première saison avec Manresa @Eurocup
EuroCup
00h00Hugo Benitez brille face à Jérusalem et s’affirme comme un meneur majeur en EuroCup
Théo Maledon a signé une belle première avec le Real Madrid en EuroLeague, face au Partizan Belgrade
EuroLeague
00h0022 d’évaluation en 16 minutes : l’entrée réussie pour Théo Maledon avec le Real Madrid en EuroLeague
NBA
00h00Moussa Diabaté brille dans le carton offensif de Charlotte contre Memphis
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Moussa Diabaté brille dans le carton offensif de Charlotte contre Memphis
Guerschon Yabusele et New York ont perdu à domicile contre Washington ce lundi 13 octobre
NBA
00h00Avec Yabusele et Dadiet titulaires, les Knicks ont été dominés par Washington
Joan Beringer
NBA
00h00Joan Beringer signe un double-double pour sa première titularisation avec Minnesota
Victor Wembanyama a été dominant face à Indiana ce lundi 13 octobre en présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama monte encore en puissance : 27 points et 11 rebonds contre Indiana
NBA
00h00Une opportunité sur un nouveau poste pour Maxime Raynaud suite à une blessure ?
Nolan Traore a profité de l'absence d'Egor Demin, ici à sa droite, lors des matches de Brooklyn en Chine
NBA
00h00Nolan Traoré encore titulaire mais toujours en apprentissage avec Brooklyn
Noah Penda a joué 23 minutes dans la victoire d'Orlando contre Miami
NBA
00h00Noah Penda continue de séduire en présaison avec Orlando
Killian Hayes en défense sur Yuki Kawamura lors de Cleveland - Chicago
NBA
00h00[Vidéo] Killian Hayes se montre avec Cleveland face aux Boston Celtics
Giannis Antetokounmpo, Alex Antetokounmpo et Thanasis Antetokounmpo sont réunis chez les Bucks
NBA
00h00Trois frères dans une même équipe NBA : les Bucks écrivent l’histoire !
NBA
00h00[Vidéo] Olivier Sarr réussit un buzzer-beater face à son frère Alexandre !
1 / 0