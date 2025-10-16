Leïla Lacan, un retour progressif avec Basket Landes

Le public de Mont-de-Marsan l’attendait depuis des semaines. Revoilà Leila Lacan (1,80 m, 21 ans), de retour sur les parquets après un mois de coupure. Pour sa première en EuroLeague contre Saragosse (70-73), l’Aveyronnaise a reçu une ovation à la hauteur de son talent. 10 points inscrits en 10 minutes : la jeune arrière de Basket Landes a aussitôt rappelé pourquoi son retour était si précieux pour le club landais, en quête d’un nouvel exploit ce jeudi face à Mersin.

Un retour tout en maîtrise

À 21 ans, l’internationale tricolore a déjà vécu une année folle : titre de championne de France, EuroBasket avec les Bleues, puis saison WNBA avec le Connecticut Sun. De quoi justifier la période de repos imposée par son club à la reprise. « Il fallait que je retrouve de l’endurance musculaire pour pouvoir répéter les efforts sur des périodes plus longues », confie-t-elle à Sud Ouest.

Patiente, Lacan a choisi de rester à Mont-de-Marsan durant sa remise à niveau, entourée du staff et du groupe. « Je me sentais bien ici, je pouvais bénéficier de soins adaptés. J’ai préféré garder un œil sur le collectif, c’était intéressant de voir les choses différemment. »

Après une première apparition convaincante face à Saragosse, elle a confirmé contre Charnay (7 points à 3/7 aux tirs, 2 passes et 3 interceptions en 16 minutes). De bon augure avant le déplacement en Turquie.

La parenthèse WNBA, une expérience fondatrice

Sa découverte de la WNBA a été un moment fort. « Si je ferme les yeux, je revois les salles et les ambiances. Ce n’était pas impressionnant, mais marquant. C’est très différent de la France, une autre culture du basket », explique la Ruthénoise, qui a lancé sa carrière professionnelle à Angers, après ses années au Pôle France.

Sous les ordres de Rachid Meziane, elle a pu compter sur un environnement familier. « Avoir un coach qui parle français et qui t’explique clairement ce qu’il attend, ça aide », ajoute-t-elle. Fatigant mais formateur : « Le basket est plus rapide, plus physique, mais j’ai appris à utiliser encore mieux ma vitesse et à travailler mon adresse extérieure. »

Un rôle clé pour Basket Landes

Avec Lacan à 100 %, Basket Landes retrouve son dynamisme offensif. Son impact dépasse les statistiques : confiance, agressivité et sang-froid dans les moments chauds. À Mersin, elle pourrait déjà être déterminante face à une formation turque ambitieuse.

Le public landais, lui, savoure déjà ce retour. Et si l’arrière promet de « continuer à apprendre et à progresser », une chose est sûre : Basket Landes avance mieux avec Leïla Lacan dans ses rangs.