Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague Féminine

Leïla Lacan, un retour progressif avec Basket Landes

EuroLeague - Remise sur pied après un début de saison au repos, Leïla Lacan a déjà retrouvé le rythme avec Basket Landes. L’arrière internationale, revenue à la compétition face à Saragosse, est attendue ce jeudi soir en EuroLeague sur le parquet du CBK Mersin.
|
00h00
Résumé
Écouter
Leïla Lacan, un retour progressif avec Basket Landes

Leila Lacan a repris la compétition contre Saragosse en EuroLeague

Crédit photo : FIBA

Le public de Mont-de-Marsan l’attendait depuis des semaines. Revoilà Leila Lacan (1,80 m, 21 ans), de retour sur les parquets après un mois de coupure. Pour sa première en EuroLeague contre Saragosse (70-73), l’Aveyronnaise a reçu une ovation à la hauteur de son talent. 10 points inscrits en 10 minutes : la jeune arrière de Basket Landes a aussitôt rappelé pourquoi son retour était si précieux pour le club landais, en quête d’un nouvel exploit ce jeudi face à Mersin.

Un retour tout en maîtrise

À 21 ans, l’internationale tricolore a déjà vécu une année folle : titre de championne de France, EuroBasket avec les Bleues, puis saison WNBA avec le Connecticut Sun. De quoi justifier la période de repos imposée par son club à la reprise. « Il fallait que je retrouve de l’endurance musculaire pour pouvoir répéter les efforts sur des périodes plus longues », confie-t-elle à Sud Ouest.

Patiente, Lacan a choisi de rester à Mont-de-Marsan durant sa remise à niveau, entourée du staff et du groupe. « Je me sentais bien ici, je pouvais bénéficier de soins adaptés. J’ai préféré garder un œil sur le collectif, c’était intéressant de voir les choses différemment. »

Après une première apparition convaincante face à Saragosse, elle a confirmé contre Charnay (7 points à 3/7 aux tirs, 2 passes et 3 interceptions en 16 minutes). De bon augure avant le déplacement en Turquie.

Leila LACAN
Leila LACAN
7
PTS
2
REB
2
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
LAN
68 46
CHA

La parenthèse WNBA, une expérience fondatrice

Sa découverte de la WNBA a été un moment fort. « Si je ferme les yeux, je revois les salles et les ambiances. Ce n’était pas impressionnant, mais marquant. C’est très différent de la France, une autre culture du basket », explique la Ruthénoise, qui a lancé sa carrière professionnelle à Angers, après ses années au Pôle France.

Sous les ordres de Rachid Meziane, elle a pu compter sur un environnement familier. « Avoir un coach qui parle français et qui t’explique clairement ce qu’il attend, ça aide », ajoute-t-elle. Fatigant mais formateur : « Le basket est plus rapide, plus physique, mais j’ai appris à utiliser encore mieux ma vitesse et à travailler mon adresse extérieure. »

Un rôle clé pour Basket Landes

Avec Lacan à 100 %, Basket Landes retrouve son dynamisme offensif. Son impact dépasse les statistiques : confiance, agressivité et sang-froid dans les moments chauds. À Mersin, elle pourrait déjà être déterminante face à une formation turque ambitieuse.

Le public landais, lui, savoure déjà ce retour. Et si l’arrière promet de « continuer à apprendre et à progresser », une chose est sûre : Basket Landes avance mieux avec Leïla Lacan dans ses rangs.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague
00h00Libéré sans procès par le tribunal de Bologne, Luca Vildoza sera bien du déplacement à Villeurbanne
À l’étranger
00h00Premier match, et déjà un trophée pour Joffrey Lauvergne au Koweït !
Leila Lacan a repris la compétition contre Saragosse en EuroLeague
EuroLeague Féminine
00h00Leïla Lacan, un retour progressif avec Basket Landes
Bali Coulibaly ici sous le maillot de Caen apportera toute son expérience à son nouveau club de Tarbes-Lourdes - Photo I Peigue
NM1
00h00Bali Coulibaly rejoint officiellement l’Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket
Clémentine Samson lors de la victoire de l'Estudiantes Madrid ce mercredi en EuroCup
À l’étranger
00h00Clémentine Samson de retour en EuroCup, mais toujours en Espagne
Alen Omic a trouvé un nouveau club, en Turquie
À l’étranger
00h00Après son EuroBasket réussi, Alen Omic a trouvé son nouveau club
Chris Ledlum a été dominant en EuroCup ce mercredi soir
EuroCup
00h0026 points en EuroCup : MVP de Pro B en titre, Chris Ledlum s’impose déjà comme un leader à Ulm
Charnay a signé sa première victoire de la saison 2025-2026 en EuroCup
EuroCup Féminine
00h00Charnay et Villeneuve d’Ascq se relancent, Angers piétine à domicile
Luca Vildoza a été important pour la Virtus Bologne contre Monaco, avant d'être arrêté par la police
EuroLeague
00h00Luca Vildoza arrêté après la victoire de Bologne contre Monaco pour s’en être pris… à une ambulance !
Hugo Benitez s'affirme comme un joueur majeur pour sa première saison avec Manresa @Eurocup
EuroCup
00h00Hugo Benitez brille face à Jérusalem et s’affirme comme un meneur majeur en EuroCup
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Moussa Diabaté brille dans le carton offensif de Charlotte contre Memphis
Guerschon Yabusele et New York ont perdu à domicile contre Washington ce lundi 13 octobre
NBA
00h00Avec Yabusele et Dadiet titulaires, les Knicks ont été dominés par Washington
Joan Beringer
NBA
00h00Joan Beringer signe un double-double pour sa première titularisation avec Minnesota
Victor Wembanyama a été dominant face à Indiana ce lundi 13 octobre en présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama monte encore en puissance : 27 points et 11 rebonds contre Indiana
NBA
00h00Une opportunité sur un nouveau poste pour Maxime Raynaud suite à une blessure ?
Nolan Traore a profité de l'absence d'Egor Demin, ici à sa droite, lors des matches de Brooklyn en Chine
NBA
00h00Nolan Traoré encore titulaire mais toujours en apprentissage avec Brooklyn
Noah Penda a joué 23 minutes dans la victoire d'Orlando contre Miami
NBA
00h00Noah Penda continue de séduire en présaison avec Orlando
Killian Hayes en défense sur Yuki Kawamura lors de Cleveland - Chicago
NBA
00h00[Vidéo] Killian Hayes se montre avec Cleveland face aux Boston Celtics
Giannis Antetokounmpo, Alex Antetokounmpo et Thanasis Antetokounmpo sont réunis chez les Bucks
NBA
00h00Trois frères dans une même équipe NBA : les Bucks écrivent l’histoire !
NBA
00h00[Vidéo] Olivier Sarr réussit un buzzer-beater face à son frère Alexandre !
1 / 0