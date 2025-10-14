Joan Beringer signe un double-double pour sa première titularisation avec Minnesota

Privés de plusieurs titulaires, dont Rudy Gobert, les Minnesota Timberwolves ont déroulé face aux Guangzhou Loong-Lions ce lundi (134-74). L’occasion pour Joan Beringer (2,10 m, 18 ans), rookie français, d’obtenir sa première titularisation et de marquer les esprits avec un double-double prometteur : 10 points à 5/8 aux tirs, 10 rebonds et 2 contres en 22 minutes, pour un impressionnant +36 au +/-.

Joan Beringer solide dans le cinq de départ

Aligné d’entrée au poste de pivot, Joan Beringer a montré qu’il pouvait tenir son rang chez les pros. Actif des deux côtés du terrain, le jeune intérieur a profité de la domination collective des Wolves pour s’imposer dans la raquette. Il a signé deux gros contres.

Avec Rob Dillingham (27 points à 10/14) en feu et Leonard Miller bien inspiré, Minnesota n’a jamais été inquiété face à une équipe chinoise dominée dans tous les secteurs. Les Timberwolves ont mené de bout en bout, terminant avec 60 rebonds contre 36 et une adresse globale aux tirs de 56%.

Le duel des rookies : Beringer-Zikarsky convaincants

Autre satisfaction pour la franchise : la prestation de Rocco Zikarsky. Le géant australien, drafté lui aussi cette année, a signé 16 points à 6/7 aux tirs et 3 rebonds en 26 minutes. Un duo prometteur pour le futur, tant les deux jeunes intérieurs ont affiché de la complémentarité.

De son côté, Victor Oladipo, double All-Star NBA, a été le meilleur marqueur de Guangzhou avec 14 points, mais n’a pu empêcher une troisième lourde défaite pour les Chinois, après celles contre San Antonio et les Clippers.

La suite du programme

Les Wolves enchaînent désormais avec deux déplacements en présaison : Beringer croisera son compatriote et ancien coéquipier Noa Essengue à Chicago puis se rendre à Philadelphie pour conclure sa préparation avec Minnesota.