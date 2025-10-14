Tarbes-Lourdes s’impose chez le Pôle France, Alexis Yetna en patron (36 d’évaluation)

L’Union Tarbes-Lourdes poursuit sur sa lancée. Trois jours après sa victoire à Val de Seine (62-80), l’équipe bigourdane a confirmé sa belle dynamique en s’imposant ce lundi soir sur le parquet du Pôle France (58-79). Toujours sans Mike Joseph, mais avec Bali Coulibaly désormais sur la feuille de match, les hommes de Stéphane Dao ont fait preuve de sérieux et d’autorité, à l’image d’un Alexis Yetna (2,03 m, 27 ans) rayonnant dans la raquette.

Yetna dominateur, Tarbes-Lourdes au contrôle

Solides et appliqués, les Unionistes ont très vite pris la mesure de leurs jeunes adversaires. Si les pensionnaires de l’INSEP ont fait preuve d’énergie et de culot, ils n’ont jamais réussi à renverser la hiérarchie. Tarbes-Lourdes, mené par un Alexis Yetna inspiré (24 points à 9/14, 14 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres pour 36 d’évaluation en 27 minutes), a dominé tous les secteurs du jeu (48 rebonds à 36, 22 passes décisives).

Les Bigourdans ont réalisé un premier break à cheval entre le premier et le deuxième quart-temps (16-31, 13e) avant de contrôler la rencontre sans jamais trembler. Le Pôle France a bien tenté de réagir après la pause (37-41, 21e), mais l’Union a vite remis la main sur le match (45-59, 28e puis 51-69, 34e).

Une dynamique collective retrouvée

Au-delà des chiffres, c’est la constance collective qui a marqué cette victoire. Derrière Yetna, Ahmed Doumbia (18 points), Theo Jolivet (15) et Thibaud Gottin (12, 7 rebonds) ont parfaitement épaulé leur intérieur vedette. Une prestation solide et collective qui confirme la montée en puissance des Bigourdans, qui comptent 4 victoires et 2 défaites dans la poule A.

Après cette série réussie en Île-de-France, Tarbes-Lourdes pourra tenter de capitaliser à domicile, avec deux réceptions consécutives face à Vitré puis Lorient.