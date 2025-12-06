Recherche
NM1

Quand un champion NBA s’entraîne avec une équipe de Nationale 1

NM1 - Serge Ibaka, champion NBA 2019, s’est entraîné la semaine dernière avec Levallois, leader de la poule A de Nationale 1 masculine. Une visite remarquée pour l’équipe désormais coachée par Sacha Giffa.
00h00
Serge Ibaka à l’entraînement de Levallois, pensionnaire de Nationale 1

Crédit photo : Levallois Metropolitans Basketball Club

Serge Ibaka, champion NBA 2019 avec Toronto, était à l’entraînement de Levallois sur la semaine précédente. Sans club depuis son départ du Real Madrid à la fin de la saison 2024-2025, l’intérieur de 36 ans continue de se maintenir en forme, au contact d’une équipe de tête en National 1 masculine.

Un champion NBA en visite chez le leader de N1

L’ancien joueur NBA a effectué plusieurs séances avec Levallois, leader de la poule A (11 victoires et 3 défaites). Sous les ordres de Sacha Giffa, l’effectif francilien affiche de grandes ambitions cette saison. Voir passer Serge Ibaka dans la rotation d’entraînement a forcément attiré l’œil, tant son CV reste unique dans l’histoire récente de la N1.

Trois fois présent dans le NBA All-Defensive Team, deux fois meilleur contreur de NBA, Ibaka reste, malgré ses 36 ans, une référence défensive. Sa présence à Levallois s’inscrit dans une démarche simple : rester actif, travailler physiquement, continuer à évoluer cinq contre cinq et conserver le rythme en attendant une nouvelle opportunité professionnelle.

Serge Ibaka sur les parquets européens avant un nouveau défi

Après plus d’une décennie en NBA, Ibaka a fait son retour en Europe en 2023-2024 avec le Bayern Munich. La saison suivante, il a retrouvé le Real Madrid, champion d’Allemagne 2024 puis champion d’Espagne 2025. Son temps de jeu y a été réduit et depuis il est à la recherche d’un nouveau défi.

LIRE AUSSI

Un lien ancien avec la France

Ce passage à Levallois n’est pas anodin. Son père, Désiré, vit du côté de Tours, en Indre-et-Loire, et Serge Ibaka connaît le territoire français depuis longtemps. Lors de ses premiers mois en Europe, en 2006-2007, il a été licencié en France, du côté de l’Étoile Sportive Prissé-Mâcon, avant d’être repéré et emmené en Espagne, à L’Hospitalet, en mars 2007 alors qu’il n’avait que 17 ans.

Presque vingt ans plus tard, le champion NBA reste attaché à cette base européenne – et française – qui a lancé son destin.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
