NM1

[Vidéo] Il passe au-dessus de son défenseur : l'incroyable dunk de Sidy N'Dir avec Loon-Plage, façon Vince Carter !

NM1 - Malgré la défaite de Loon-Plage sur le parquet de LyonSO vendredi, le combo-guard Sidy N'Dir a réalisé l'une des actions de l'année dans tout le championnat de France : un dunk ultra-explosif, lors duquel il est passé au-dessus de son défenseur.
00h00
[Vidéo] Il passe au-dessus de son défenseur : l'incroyable dunk de Sidy N'Dir avec Loon-Plage, façon Vince Carter !

Sidy N’Dir a bondi au-dessus de son défenseur pour inscrire un dunk mémorable.

Crédit photo : Capture d'écran LyonSO

C’est l’image de la soirée, du mois… Et peut-être même de l’année dans le basket français ! Lors de la rencontre entre LyonSO et Loon-Plage vendredi, le meneur-arrière de l’ASLP Sidy N’Dir (1,90 m, 30 ans) a réalisé le highlight de la saison pour inscrire les deux derniers points de son équipe. Le Franco-Sénégalais a réussi un dunk ultra-spectaculaire, en passant au-dessus de son défenseur.

Après avoir pris de vitesse un premier adversaire sur un feinte de tir et un départ à toute vitesse, le combo-guard a pris deux derniers appuis simultanés en dehors de la raquette puis s’est envolé vers le panier. En-dessous, l’arrière de LyonSO Mateo Landry, venu en aide, a tenté de provoquer le passage en force, en vain. N’Dir est passé au-dessus de son vis-à-vis de 1,93 m, resté cloué au sol, pour un poster mémorable.

« Une Vince Carter »

Sur les réseaux sociaux, son action a très vite été comparée à celle de Vince Carter, auteur d’un dunk similaire avec Team USA face à l’équipe de France, lors de la finale des Jeux Olympiques 2000. Plus de 25 ans après le « dunk du siècle » au-dessus de Fred Weis, le meneur de Loon-Plage a lui aussi réalisé « une Vince Carter ». Ou peut-être, désormais, « une Sidy N’Dir ».

Même si ces deux derniers points n’ont rien changé à l’issue du match, déjà décidée en faveur des Lyonnais alors qu’il ne restait plus qu’une trentaine de secondes à jouer, l’ultra-athlétique N’Dir est rentré dans le Nord avec, en vidéo, ce qui restera l’une des actions les plus marquantes de sa carrière. Pas de cadeau pour son ancienne équipe de LyonSO, où il avait joué 7 matchs lors de la saison 2023/2024.

La vidéo de son dunk :

 

flavor_flav
les commentateurs en folie...on dirait qu'ils commentent un lay up...
Répondre
(0) J'aime
