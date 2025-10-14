Recherche
BCL

Cholet Basket veut se relancer en BCL face à Bursaspor

BCL - Après une semaine compliquée et deux défaites consécutives, Cholet Basket se déplace ce mardi soir à Bursa pour affronter Bursaspor. Une victoire est déjà essentielle pour les hommes de Fabrice Lefrançois, battus à Badalone (91-73) lors de leur entrée en Ligue des Champions (BCL).
|
00h00
Résumé
Écouter
Cholet Basket veut se relancer en BCL face à Bursaspor

Mohamed Diarra et Cholet veulent retrouver la victoire ce mardi en BCL face à Bursaspor

Crédit photo : FIBA

La semaine dernière a laissé des traces. Entre la lourde défaite en Espagne face à Badalone (91-73) et le revers à Dijon (76-64), Cholet Basket a montré ses premières limites de la saison. « Ils sont touchés », reconnaît Fabrice Lefrançois dans Ouest-France, conscient que ses jeunes joueurs doivent apprendre vite pour ne pas tomber dans une spirale négative.

Ce mardi à 18h30, sur le parquet turc de Bursaspor, le club des Mauges dispute déjà un match capital dans sa campagne européenne. Battre les Turcs, c’est non seulement se relancer après un début raté, mais aussi rester dans la course à la qualification dans un groupe C très relevé où figurent également Badalone et Holon. « On a quasiment le groupe de la mort, personne n’est faible », prévient le coach choletais.

Un adversaire à la portée de CB, mais pas sans danger

Si Badalone semblait intouchable, Bursaspor apparaît comme un concurrent direct pour les places de play-in. Battue par Holon (84-74) lors de la première journée, l’équipe turque compte sur un effectif dense mené par le Bosnien Nenad Markovic, ancien entraîneur de Dijon. Le pivot Landry Nnoko (ex-Gravelines) et l’ailier Artur Konontsuk (2,02 m, 25 ans), auteur de 25 points le week-end dernier en championnat, seront les principales menaces.

« Ils évoluent avec sept joueurs étrangers, ce qui est le maximum autorisé, et c’est une équipe avec beaucoup de talents », souligne encore Lefrançois. « Ils ont un fort temps de jeu pour leurs cadres, alors que nous, notre force, c’est la profondeur de banc. Il faudra qu’on soit dans l’effort permanent pour user. »

LIRE AUSSI

Réagir sans précipitation : “Faire les choses plus simplement”

Cholet n’aura pas le droit à un nouveau passage à vide, après avoir perdu 27 ballons à Dijon — un record vieux de 32 ans. Le staff a d’ailleurs revu la vidéo de ce match pour identifier les erreurs. « Il faut qu’on arrive tous à monter notre niveau, à rentrer un peu plus dans l’expertise des situations », explique Lefrançois. « L’objectif, c’est de comprendre pour régler les choses et d’essayer de les faire plus simplement, avec plus d’efficacité. »

Cette rencontre marquera aussi une étape symbolique : le 300e match européen de l’histoire de Cholet Basket. De quoi motiver un peu plus un groupe qui, malgré son jeune âge, a déjà montré sa capacité à rebondir, et a su dominer Strasbourg (92-74) puis Boulazac (92-81).

Bursaspor – Cholet Basket : le match des relances

Les deux formations restent sur une défaite européenne et voudront s’offrir un bol d’air. Pour Cholet, le défi sera autant mental que technique : retrouver son identité collective et regagner confiance avant le retour à la Meilleraie.

Bursaspor – Cholet Basket, ce mardi 14 octobre à 18h30 (heure française).

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
