Betclic Élite

Cholet a bouclé une mauvaise semaine à Dijon : « Beaucoup des cadres ont baissé la tête »

Betclic ELITE - Après deux victoires inaugurales en Betclic ELITE, Cholet Basket a enchaîné deux revers cette semaine, d’abord à Badalone en BCL puis à Dijon vendredi soir. Gérald Ayayi et Fabrice Lefrançois ont livré une analyse lucide de cette contre-performance.
|
00h00
Gerald Ayayi lors de Dijon – Cholet

Crédit photo : FOXAEP

Le début de saison avait pourtant bien démarré pour Cholet Basket, vainqueur de ses deux premiers matches en championnat. Mais la semaine passée a rappelé la fragilité du collectif choletais. Battu mardi chez la Joventut Badalone (91-73) pour son entrée en Ligue des Champions (BCL), le CB a ensuite chuté à Dijon (76-64). Un match où la jeunesse et le manque de liant offensif ont pesé lourd.

« On donne clairement le match à Dijon »

Très remonté après la rencontre, Gerald Ayayi (1,91 m, 24 ans) n’a pas cherché d’excuses. L’arrière choletais a pointé du doigt dans Ouest-France le manque de cohésion et de responsabilité des cadres.

« On donne clairement le match à Dijon. Défensivement, on est à peu près dans ce qu’on veut faire, tenir l’équipe adverse dans les 70-75 points, mais offensivement, on n’y est pas du tout. Nos valeurs, c’est le partage du ballon, et là on a un ratio passes décisives / balles perdues dégueulasse. C’est là que ça se joue. »

Pour lui, le problème est avant tout collectif. « Beaucoup des cadres ont baissé la tête. On est un groupe jeune, donc les cadres doivent montrer l’exemple, moi le premier. Ce soir, je suis le premier à avoir failli et je serai le premier à me remettre en question. »

Gerald AYAYI
Gerald AYAYI
7
PTS
6
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
JDA
76 64
CHO

Une autocritique forte, à l’image d’un groupe encore en recherche d’identité et de repères.

Fabrice Lefrançois : « Tout n’est pas à jeter »

Son entraîneur Fabrice Lefrançois a tenu à relativiser la prestation de ses joueurs, auteurs d’un match correct si l’on enlève les balles perdues.

« C’est le chiffre clé : 27 ballons perdus. À côté de ça, on domine au rebond et en défense. Si on enlève le deuxième quart-temps, on n’encaisse que 43 points sur les trois autres, ce qui est plutôt bien face à une équipe talentueuse. »

Le coach choletais préfère retenir les séquences positives : « On a fait un match cohérent sur trois quart-temps mais le deuxième nous plombe. On n’est pas très loin de faire la bascule, mais on perd un ou deux ballons ou on gère mal une situation. C’est un groupe jeune, qui doit avancer. »

Un groupe en apprentissage

Avec plusieurs nouveaux cadres et une moyenne d’âge parmi les plus basses de Betclic ÉLITE, Cholet apprend à vivre avec ses hauts et ses bas. Si la défense reste une base solide, la circulation de balle et la gestion des temps faibles demeurent perfectibles. Le déplacement à Badalone et la défaite à Dijon auront au moins permis de mettre en lumière les axes de progression avant un calendrier chargé.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Cholet
Cholet
Suivre
T-shirt offcourt

