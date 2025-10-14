Les clubs espagnols joueront à huis clos contre les équipes israéliennes, quid de Cholet – Holon ?

Alors que Tenerife et Manresa ont décidé de jouer leurs rencontres européennes contre les équipes israéliennes de Bnei Hasharon et de l’Hapoël Jérusalem à huis clos, le sujet dépasse désormais les frontières espagnoles. Dans les Mauges, le match entre Cholet Basket et l’Hapoël Holon, prévu le mercredi 22 octobre à la Meilleraie pour la Ligue des Champions (BCL), est au centre d’une controverse politique et militante.

Des matches à huis clos en Espagne pour raisons de sécurité

Dans un communiqué commun publié dimanche soir, Tenerife et Manresa ont annoncé que leurs prochaines rencontres face à des clubs israéliens se dérouleront sans public. Les dirigeants expliquent avoir pris cette décision « après de nombreuses consultations avec les autorités sportives et les forces de sécurité », estimant que le huis clos était « la seule option pour garantir la sécurité de tous et le bon déroulement des rencontres ».

Ces décisions concernent les matches entre Tenerife et Bnei Hasharon en BCL à l’Arena Santiago Martín, ainsi que celui entre Manresa et Hapoël Jérusalem en EuroCup au Pavelló Nou Congost.

Le communiqué rappelle également que « les clubs ne peuvent pas refuser (de disputer) un match sans risquer des sanctions disciplinaires ou financières, voire une exclusion des compétitions européennes ».

À Cholet, une contestation politique monte autour du match face à Holon

En France, la question s’est posée autour du match entre Cholet Basket et Hapoël Holon, prévu le 22 octobre à la Meilleraie. Selon Le Courrier de l’Ouest, des représentants locaux de la gauche choletaise – dont L’Après Cholet, le PCF, le NPA, Les Écologistes et le PS du Choletais – ont publié un communiqué commun qualifiant cette rencontre de « match de la honte ».

Les signataires y affirment qu’« un génocide est en cours à Gaza » et appellent à « l’exclusion d’Israël de toutes les compétitions sportives ». Ils invitent les habitants à « ne pas se rendre à la Meilleraie pour affirmer leur solidarité avec le peuple palestinien ».

Une pétition lancée le 3 octobre sur change.org recueille déjà près de 500 signatures, et les élus de gauche demandent à la FIBA Europe et à la FFBB de suspendre les clubs israéliens des compétitions continentales.

Entre obligations sportives et climat tendu

Si Cholet Basket n’a pas encore réagi officiellement, la situation s’annonce délicate pour le club des Mauges, contraint de composer entre ses obligations envers la BCL et la pression politique locale.

En Espagne, Tenerife et Manresa ont choisi la voie du compromis en disputant leurs matches à huis clos. En France, la question reste entière : le match du 22 octobre se tiendra-t-il dans les conditions normales prévues, à moins que le plan de paix pour Gaza accepté par Israël et le Hamas ne conduise à une désescalade progressive ?