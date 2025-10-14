Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
BCL

Les clubs espagnols joueront à huis clos contre les équipes israéliennes, quid de Cholet – Holon ?

BCL - Tenerife et Manresa affronteront respectivement Hasharon et Jérusalem à huis clos pour des raisons de sécurité, a annoncé un communiqué conjoint ce dimanche. En France, la venue d’Hapoël Holon à Cholet le 22 octobre a provoqué une vive polémique la semaine dernière.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les clubs espagnols joueront à huis clos contre les équipes israéliennes, quid de Cholet – Holon ?

Marcelinho Huertas et Tenerife vont jouer à huis clos contre les Israéliens de Bnei Hasharon en BCL

Crédit photo : FIBA

Alors que Tenerife et Manresa ont décidé de jouer leurs rencontres européennes contre les équipes israéliennes de Bnei Hasharon et de l’Hapoël Jérusalem à huis clos, le sujet dépasse désormais les frontières espagnoles. Dans les Mauges, le match entre Cholet Basket et l’Hapoël Holon, prévu le mercredi 22 octobre à la Meilleraie pour la Ligue des Champions (BCL), est au centre d’une controverse politique et militante.

Des matches à huis clos en Espagne pour raisons de sécurité

Dans un communiqué commun publié dimanche soir, Tenerife et Manresa ont annoncé que leurs prochaines rencontres face à des clubs israéliens se dérouleront sans public. Les dirigeants expliquent avoir pris cette décision « après de nombreuses consultations avec les autorités sportives et les forces de sécurité », estimant que le huis clos était « la seule option pour garantir la sécurité de tous et le bon déroulement des rencontres ».

Ces décisions concernent les matches entre Tenerife et Bnei Hasharon en BCL à l’Arena Santiago Martín, ainsi que celui entre Manresa et Hapoël Jérusalem en EuroCup au Pavelló Nou Congost.

Le communiqué rappelle également que « les clubs ne peuvent pas refuser (de disputer) un match sans risquer des sanctions disciplinaires ou financières, voire une exclusion des compétitions européennes ».

À Cholet, une contestation politique monte autour du match face à Holon

En France, la question s’est posée autour du match entre Cholet Basket et Hapoël Holon, prévu le 22 octobre à la Meilleraie. Selon Le Courrier de l’Ouest, des représentants locaux de la gauche choletaise – dont L’Après Cholet, le PCF, le NPA, Les Écologistes et le PS du Choletais – ont publié un communiqué commun qualifiant cette rencontre de « match de la honte ».

Les signataires y affirment qu’« un génocide est en cours à Gaza » et appellent à « l’exclusion d’Israël de toutes les compétitions sportives ». Ils invitent les habitants à « ne pas se rendre à la Meilleraie pour affirmer leur solidarité avec le peuple palestinien ».

Une pétition lancée le 3 octobre sur change.org recueille déjà près de 500 signatures, et les élus de gauche demandent à la FIBA Europe et à la FFBB de suspendre les clubs israéliens des compétitions continentales.

Entre obligations sportives et climat tendu

Si Cholet Basket n’a pas encore réagi officiellement, la situation s’annonce délicate pour le club des Mauges, contraint de composer entre ses obligations envers la BCL et la pression politique locale.

En Espagne, Tenerife et Manresa ont choisi la voie du compromis en disputant leurs matches à huis clos. En France, la question reste entière : le match du 22 octobre se tiendra-t-il dans les conditions normales prévues, à moins que le plan de paix pour Gaza accepté par Israël et le Hamas ne conduise à une désescalade progressive ?

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Cholet
Cholet
Suivre
Tenerife
Tenerife
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
L'Allemand Emil Marshall découvre la France en rejoignant Val De Seine
NM1
00h00Emil Marshall, nouvel atout de Val de Seine
Guerschon Yabusele et New York ont perdu à domicile contre Washington ce lundi 13 octobre
NBA
00h00Avec Yabusele et Dadiet titulaires, les Knicks ont été dominés par Washington
Marcelinho Huertas et Tenerife vont jouer à huis clos en BCL
Basketball Champions League
00h00Les clubs espagnols joueront à huis clos contre les équipes israéliennes, quid de Cholet – Holon ?
Joan Beringer
NBA
00h00Joan Beringer signe un double-double pour sa première titularisation avec Minnesota
Alexis Yetna a terminé à 36 d'évaluation contre le Pôle France
NM1
00h00Tarbes-Lourdes s’impose chez le Pôle France, Alexis Yetna en patron (36 d’évaluation)
Victor Wembanyama a été dominant face à Indiana ce lundi 13 octobre en présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama monte encore en puissance : 27 points et 11 rebonds contre Indiana
NBA
00h00Une opportunité sur un nouveau poste pour Maxime Raynaud suite à une blessure ?
Jordan Shepherd, un candidat crédible au titre de MVP d'Elite 2 2025-2026 @Caen
ELITE 2
00h00Jordan Shepherd, moteur de la belle dynamique de la JA Vichy
Walter Whyte avec l'Elan béarnais
À l’étranger
00h00Après l’Élan béarnais, Walter Whyte poursuit sa carrière à Chypre
Cameron Houindo vient de lancer sa carrière professionnelle chez le KK Cedevita Olimpija
EuroCup
00h00Scouting Report – Houindo, l’intérieur explosif qui fait ses débuts avec le Cedevita Olimpija
1 / 0
Livenews NBA
Guerschon Yabusele et New York ont perdu à domicile contre Washington ce lundi 13 octobre
NBA
00h00Avec Yabusele et Dadiet titulaires, les Knicks ont été dominés par Washington
Joan Beringer
NBA
00h00Joan Beringer signe un double-double pour sa première titularisation avec Minnesota
Victor Wembanyama a été dominant face à Indiana ce lundi 13 octobre en présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama monte encore en puissance : 27 points et 11 rebonds contre Indiana
NBA
00h00Une opportunité sur un nouveau poste pour Maxime Raynaud suite à une blessure ?
Nolan Traore a profité de l'absence d'Egor Demin, ici à sa droite, lors des matches de Brooklyn en Chine
NBA
00h00Nolan Traoré encore titulaire mais toujours en apprentissage avec Brooklyn
Noah Penda a joué 23 minutes dans la victoire d'Orlando contre Miami
NBA
00h00Noah Penda continue de séduire en présaison avec Orlando
Killian Hayes en défense sur Yuki Kawamura lors de Cleveland - Chicago
NBA
00h00[Vidéo] Killian Hayes se montre avec Cleveland face aux Boston Celtics
Giannis Antetokounmpo, Alex Antetokounmpo et Thanasis Antetokounmpo sont réunis chez les Bucks
NBA
00h00Trois frères dans une même équipe NBA : les Bucks écrivent l’histoire !
NBA
00h00[Vidéo] Olivier Sarr réussit un buzzer-beater face à son frère Alexandre !
NBA
00h00Alex et Olivier Sarr vont s’affronter pour la première fois : « C’est un moment dont tu rêves quand tu es petit »
1 / 0