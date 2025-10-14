Recherche
Betclic Élite

Un nouveau pivot pour le BCM Gravelines-Dunkerque

Betclic ELITE - Auteur d’un excellent match en Coupe de France contre le BCM, Neal Quinn va désormais porter les couleurs de Gravelines-Dunkerque. Le pivot américano-irlandais, qui vient de quitter l’ESSM Le Portel, rejoint le club maritime en tant que remplaçant médical de Tajuan Agee, touché par une tendinite.
00h00
Résumé
Écouter
Un nouveau pivot pour le BCM Gravelines-Dunkerque

Neal Quinn, ici contre le BCM, rejoint justement l’équipe de Gravelines-Dunkerque

Crédit photo : ESSM Le Portel

Selon nos informations, Neal Quinn (2,13 m, 24 ans) va poursuivre sa saison dans le Nord. Tout juste parti de l’ESSM Le Portel après le retour de Mathieu Boyer, le pivot américano-irlandais s’apprête à s’engager avec le BCM Gravelines-Dunkerque. Il y remplacera Tajuan Agee, victime d’une tendinite.

Un renfort intérieur bienvenu pour le BCM

Le BCM Gravelines-Dunkerque, en quête d’un premier succès après trois défaites en trois matchs de Betclic ELITE, a choisi de renforcer sa raquette. Neal Quinn arrive pour combler l’absence de Tajuan Agee, écarté temporairement des parquets.

Intérieur de grande taille, Quinn s’est distingué ces dernières semaines sous le maillot du Portel. En trois rencontres de championnat, l’ancien joueur d’Aix-Maurienne tournait à 5,7 points, 5,3 rebonds et 2,7 passes décisives. Mais c’est surtout en Coupe de France qu’il a marqué les esprits.

Déjà performant face à son futur club

Mardi dernier, Le Portel s’était imposé face à Gravelines-Dunkerque en Coupe de France. Ce soir-là, Neal Quinn avait livré une prestation complète : 9 points, 12 rebonds et 6 passes décisives. Une victoire qui reste, à ce jour, la seule de l’ESSM cette saison.

Neal QUINN
Neal QUINN
9
PTS
12
REB
6
PDE
LEP
77 71
BCM

Ses performances, conjuguées à son professionnalisme salué par son ancien club, ont convaincu le BCM de miser sur lui pour relancer la dynamique collective.

Un court déplacement pour un nouveau défi

De la Côte d’Opale à la mer du Nord, Neal Quinn n’aura que quelques kilomètres à parcourir pour débuter ce nouveau chapitre. Après avoir convaincu à l’ESSM, il tentera désormais d’apporter son impact et sa rigueur à une autre équipe en quête de stabilité et d’une première victoire, qu’ils espèrent aller chercher dès ce vendredi 17 octobre à Saint-Quentin.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires

cambouis
Cool pour lui...petit déménagement, même championnat, pas de latence..
elandu71
Faut se méfier des joueurs qui font de grosses perf face à son club. On recrutait que comme ça à Chalon pendant un moment, résultat on s'est retrouvé en PRO B.
