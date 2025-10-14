Un nouveau pivot pour le BCM Gravelines-Dunkerque

Selon nos informations, Neal Quinn (2,13 m, 24 ans) va poursuivre sa saison dans le Nord. Tout juste parti de l’ESSM Le Portel après le retour de Mathieu Boyer, le pivot américano-irlandais s’apprête à s’engager avec le BCM Gravelines-Dunkerque. Il y remplacera Tajuan Agee, victime d’une tendinite.

Un renfort intérieur bienvenu pour le BCM

Le BCM Gravelines-Dunkerque, en quête d’un premier succès après trois défaites en trois matchs de Betclic ELITE, a choisi de renforcer sa raquette. Neal Quinn arrive pour combler l’absence de Tajuan Agee, écarté temporairement des parquets.

Intérieur de grande taille, Quinn s’est distingué ces dernières semaines sous le maillot du Portel. En trois rencontres de championnat, l’ancien joueur d’Aix-Maurienne tournait à 5,7 points, 5,3 rebonds et 2,7 passes décisives. Mais c’est surtout en Coupe de France qu’il a marqué les esprits.

Déjà performant face à son futur club

Mardi dernier, Le Portel s’était imposé face à Gravelines-Dunkerque en Coupe de France. Ce soir-là, Neal Quinn avait livré une prestation complète : 9 points, 12 rebonds et 6 passes décisives. Une victoire qui reste, à ce jour, la seule de l’ESSM cette saison.

Ses performances, conjuguées à son professionnalisme salué par son ancien club, ont convaincu le BCM de miser sur lui pour relancer la dynamique collective.

Un court déplacement pour un nouveau défi

De la Côte d’Opale à la mer du Nord, Neal Quinn n’aura que quelques kilomètres à parcourir pour débuter ce nouveau chapitre. Après avoir convaincu à l’ESSM, il tentera désormais d’apporter son impact et sa rigueur à une autre équipe en quête de stabilité et d’une première victoire, qu’ils espèrent aller chercher dès ce vendredi 17 octobre à Saint-Quentin.