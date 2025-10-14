Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Mathieu Boyer de retour à l’ESSM Le Portel, Neal Quinn quitte le club

Betclic ELITE - L’ESSM Le Portel enregistre le retour de son pivot Mathieu Boyer, blessé à la main depuis le printemps dernier. Le club nordiste en profite pour remercier Neal Quinn, son remplaçant médical, auteur d’un passage solide en Betclic ELITE.
|
00h00
Résumé
Écouter
Mathieu Boyer de retour à l’ESSM Le Portel, Neal Quinn quitte le club

Mathieu Boyer, arrêté sur le début de saison, est de retour avec Le Portel

Crédit photo : ESSM Le Portel

Bonne nouvelle pour l’ESSM Le Portel : Mathieu Boyer est enfin de retour à la compétition. Absent depuis la fin de saison dernière en raison d’une opération à la main gauche, le pivot gardois (2,05 m, 29 ans) rejouera dès samedi face à Boulazac au Chaudron. Ce retour marque la fin de la pige de Neal Quinn, intérieur américano-irlandais recruté pour pallier cette absence.

Le retour attendu de Mathieu Boyer

Touché à la main gauche lors du précédent exercice, Mathieu Boyer (2,05 m, 29 ans) avait repoussé son opération afin d’aider Le Portel dans sa course au maintien. Son engagement avait été salué, notamment après une fin de saison remarquée conclue par une finale de barrages d’accession de très haut niveau face à l’Alliance Sport Alsace (12,3 points et 7 rebonds de moyenne).

Opéré cet été, le Gardois avait manqué la présaison ainsi que les trois premières journées de Betclic ELITE. Le club stelliste a officialisé son retour ce mardi, confirmant qu’il réintégrera le groupe dès la réception de Boulazac.

Neal Quinn, intérim réussi et départ logique

Arrivé dans le Nord pour dépanner, Neal Quinn (2,13 m, 24 ans) quitte donc Le Portel après un passage court mais positif. Fidèle à son coach Kenny Grant, qu’il avait déjà côtoyé à Aix-Maurienne la saison passée, le pivot a livré des prestations sérieuses : 5,7 points, 5,3 rebonds et 2,7 passes décisives en trois matchs de Betclic ELITE, ainsi qu’un quasi double-double en Coupe de France (9 points, 12 rebonds et 6 passes).

PROFIL JOUEUR
Neal QUINN
Poste(s): Pivot
Taille: 213 cm
Âge: 24 ans (31/05/2001)

Nationalités:

logo usa.jpg
Ireland.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
5,7
#116
REB
5,3
#28
PD
2,7
#48

Dans son communiqué, l’ESSM salue « un grand professionnalisme, une attitude exemplaire et un investissement constant au sein du groupe ». Le club lui souhaite « le meilleur pour la suite de sa carrière ».

Le Chaudron prêt à accueillir Boyer pour son comeback

Le retour de Boyer tombe à point nommé pour Le Portel, qui espère s’appuyer sur l’énergie et l’expérience de son pivot pour lancer une dynamique positive en championnat alors qu’un match importantissime contre le promu Boulazac a lieu.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Le Portel
Le Portel
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Mohamed Diarra et Cholet veulent retrouver la victoire ce mardi en BCL face à Bursaspor
Basketball Champions League
00h00Cholet Basket veut se relancer en BCL face à Bursaspor
Neal Quinn, ici contre le BCM, rejoint justement l'équipe de Gravelines-Dunkerque
Betclic ELITE
00h00Un nouveau pivot pour le BCM Gravelines-Dunkerque
Mathieu Boyer, arrêté sur le début de saison, est de retour avec Le Portel
Betclic ELITE
00h00Mathieu Boyer de retour à l’ESSM Le Portel, Neal Quinn quitte le club
L'Allemand Emil Marshall découvre la France en rejoignant Val De Seine
NM1
00h00Emil Marshall, nouvel atout de Val de Seine
Guerschon Yabusele et New York ont perdu à domicile contre Washington ce lundi 13 octobre
NBA
00h00Avec Yabusele et Dadiet titulaires, les Knicks ont été dominés par Washington
Marcelinho Huertas et Tenerife vont jouer à huis clos en BCL
Basketball Champions League
00h00Les clubs espagnols joueront à huis clos contre les équipes israéliennes, quid de Cholet – Holon ?
Joan Beringer
NBA
00h00Joan Beringer signe un double-double pour sa première titularisation avec Minnesota
Alexis Yetna a terminé à 36 d'évaluation contre le Pôle France
NM1
00h00Tarbes-Lourdes s’impose chez le Pôle France, Alexis Yetna en patron (36 d’évaluation)
Victor Wembanyama a été dominant face à Indiana ce lundi 13 octobre en présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama monte encore en puissance : 27 points et 11 rebonds contre Indiana
NBA
00h00Une opportunité sur un nouveau poste pour Maxime Raynaud suite à une blessure ?
1 / 0
Livenews NBA
Guerschon Yabusele et New York ont perdu à domicile contre Washington ce lundi 13 octobre
NBA
00h00Avec Yabusele et Dadiet titulaires, les Knicks ont été dominés par Washington
Joan Beringer
NBA
00h00Joan Beringer signe un double-double pour sa première titularisation avec Minnesota
Victor Wembanyama a été dominant face à Indiana ce lundi 13 octobre en présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama monte encore en puissance : 27 points et 11 rebonds contre Indiana
NBA
00h00Une opportunité sur un nouveau poste pour Maxime Raynaud suite à une blessure ?
Nolan Traore a profité de l'absence d'Egor Demin, ici à sa droite, lors des matches de Brooklyn en Chine
NBA
00h00Nolan Traoré encore titulaire mais toujours en apprentissage avec Brooklyn
Noah Penda a joué 23 minutes dans la victoire d'Orlando contre Miami
NBA
00h00Noah Penda continue de séduire en présaison avec Orlando
Killian Hayes en défense sur Yuki Kawamura lors de Cleveland - Chicago
NBA
00h00[Vidéo] Killian Hayes se montre avec Cleveland face aux Boston Celtics
Giannis Antetokounmpo, Alex Antetokounmpo et Thanasis Antetokounmpo sont réunis chez les Bucks
NBA
00h00Trois frères dans une même équipe NBA : les Bucks écrivent l’histoire !
NBA
00h00[Vidéo] Olivier Sarr réussit un buzzer-beater face à son frère Alexandre !
NBA
00h00Alex et Olivier Sarr vont s’affronter pour la première fois : « C’est un moment dont tu rêves quand tu es petit »
1 / 0