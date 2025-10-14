Mathieu Boyer de retour à l’ESSM Le Portel, Neal Quinn quitte le club

Bonne nouvelle pour l’ESSM Le Portel : Mathieu Boyer est enfin de retour à la compétition. Absent depuis la fin de saison dernière en raison d’une opération à la main gauche, le pivot gardois (2,05 m, 29 ans) rejouera dès samedi face à Boulazac au Chaudron. Ce retour marque la fin de la pige de Neal Quinn, intérieur américano-irlandais recruté pour pallier cette absence.

Le retour attendu de Mathieu Boyer

Touché à la main gauche lors du précédent exercice, Mathieu Boyer (2,05 m, 29 ans) avait repoussé son opération afin d’aider Le Portel dans sa course au maintien. Son engagement avait été salué, notamment après une fin de saison remarquée conclue par une finale de barrages d’accession de très haut niveau face à l’Alliance Sport Alsace (12,3 points et 7 rebonds de moyenne).

Opéré cet été, le Gardois avait manqué la présaison ainsi que les trois premières journées de Betclic ELITE. Le club stelliste a officialisé son retour ce mardi, confirmant qu’il réintégrera le groupe dès la réception de Boulazac.

Neal Quinn, intérim réussi et départ logique

Arrivé dans le Nord pour dépanner, Neal Quinn (2,13 m, 24 ans) quitte donc Le Portel après un passage court mais positif. Fidèle à son coach Kenny Grant, qu’il avait déjà côtoyé à Aix-Maurienne la saison passée, le pivot a livré des prestations sérieuses : 5,7 points, 5,3 rebonds et 2,7 passes décisives en trois matchs de Betclic ELITE, ainsi qu’un quasi double-double en Coupe de France (9 points, 12 rebonds et 6 passes).

PROFIL JOUEUR Neal QUINN Poste(s): Pivot Taille: 213 cm Âge: 24 ans (31/05/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 5,7 #116 REB 5,3 #28 PD 2,7 #48

Dans son communiqué, l’ESSM salue « un grand professionnalisme, une attitude exemplaire et un investissement constant au sein du groupe ». Le club lui souhaite « le meilleur pour la suite de sa carrière ».

Le Chaudron prêt à accueillir Boyer pour son comeback

Le retour de Boyer tombe à point nommé pour Le Portel, qui espère s’appuyer sur l’énergie et l’expérience de son pivot pour lancer une dynamique positive en championnat alors qu’un match importantissime contre le promu Boulazac a lieu.