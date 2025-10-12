Recherche
NBA

Alex et Olivier Sarr vont s’affronter pour la première fois : « C’est un moment dont tu rêves quand tu es petit »

NBA - À 26 et 20 ans, Olivier et Alexandre Sarr vont s'affronter pour la première fois dans un match officiel, lors de la rencontre de pré-saison NBA entre Raptors et Wizards (ce dimanche à 21h00). Le plus jeune frère des deux nous a confiés ses sentiments avant d'aborder ce moment si symbolique.
Alex et Olivier Sarr vont s’affronter pour la première fois : « C’est un moment dont tu rêves quand tu es petit »

Les deux frères le soir de la Draft 2024

Crédit photo : NBA League Pass

Six ans d’écart, des parcours très différents pour arriver en NBA (Pôle France puis NCAA d’un côté, Real Madrid puis Overtime Élite puis NBL de l’autre), mais la même famille, le même poste de jeu et les mêmes rêves. Ce dimanche 12 octobre à 21h00, le match de pré-saison entre les Washington Wizards et les Toronto Raptors aura une saveur particulière. Il sera en effet le premier affrontement dans un match officiel entre les deux frères Olivier Sarr (2,08 m, 26 ans) et Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans).

Deux dynamiques opposées

Le premier va entamer sa deuxième saison chez les Wizards. N°2 de Draft la saison dernière, Alexandre est l’une des pierres angulaires de l’avenir de la franchise, et nourrit de grosses ambitions personnelles et collectives pour la suite. Quant à son grand frère Olivier, il est sur le chemin de la renaissance. Victime d’une rupture du tendon d’Achille en avril 2024, il retourne pour la première fois en NBA. Les Raptors lui ont accordé un contrat temporaire (Exhibit 10) pour participer au camp d’entraînement et à la pré-saison, et il devra faire ses preuves pour entrer dans l’effectif. Mais pour l’heure, les deux frères vont profiter de ce moment particulier, comme a expliqué Alexandre à notre micro après un entraînement des Wizards :

« Je n’ai jamais joué contre lui, ça va être mon premier match organisé contre lui et son équipe. Je suis très content, très fier. C’est un moment dont tu rêves quand t’es petit. Pouvoir jouer contre lui va être sympa. On va gagner mais après le match on parlera comme si de rien n’était… Est-ce que j’ai envie de réussir un “move” particulier sur lui ? Je ne peux pas tout dire [rires], mais peut-être oui. Je pense que lui va essayer de me faire quelques trucs en attaque, et moi aussi. »

Deux frères qui ne se lâchent pas

La connexion entre les deux frères est très forte. Les larmes d’Alexandre le soir de sa Draft au moment d’évoquer tout ce qu’a fait son frère pour lui en sont la meilleure preuve. Olivier a partagé toute ses connaissances et ses conseils à son petit frère pour qu’il réussisse, et fasse même mieux que lui. La saison dernière, il a pu le faire de manière quotidienne, puisque les deux étaient réunis à Washington. Il a en effet passé plus d’un an à se rétablir chez son frère, avec leur préparateur physique commun.

« La saison dernière, il a fait toute sa rééducation de son tendon d’Achille chez moi à Washington. Moi je faisais ma saison rookie, mais je le voyais tellement bosser avec notre préparateur physique… Il bossait tous les jours, il était presque plus épuisé que moi qui jouait. Ça fait vraiment plaisir de voir que tout ça a payé, et que maintenant il est de retour sur les terrains. Il est comme neuf. »

LIRE AUSSI

Lors de ses trois premiers matchs de pré-saison, Olivier a joué 7 minutes en moyenne pour 2,0 points et 1,7 rebonds à 40% aux tirs. Contre son frère, dont parfois sûrement en match-up direct, il aura forcément envie de se surpasser. Tout comme Alexandre. Après avoir manqué le début du camp d’entraînement pour guérir sa blessure au mollet contractée à l’EuroBasket, le cadet des deux a repris l’entraînement il y a quelques jours. Il a expliqué aux journalistes présents qu’il sera prêt pour ce premier match de pré-saison, si symbolique sur le plan personnel. Quant à la soirée d’avant-match ? « Est-ce qu’Olivier mange à la maison ce soir ? Bien sûr ! »

Depuis Washington,

