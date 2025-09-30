Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr pas encore totalement rétablis de leurs blessures de l’Euro

NBA - Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr vont rater la rentrée de leur équipe à cause de blessures contractées pendant l'EuroBasket. Une épreuve dont ils veulent se servir pour attaquer cette nouvelle saison NBA, avec de forts objectifs individuels.
|
00h00
Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr pas encore totalement rétablis de leurs blessures de l’Euro

Sarr et Coulibaly ont enchaîné les interviews lors du traditionnel Media Day NBA

Crédit photo : Tom Compayrot

Le Media Day de la plupart des équipes NBA avait lieu ce lundi 29 septembre. L’occasion pour les joueurs de faire leur rentrée devant la presse, en parlant de leur inter-saison et en annonçant leurs objectifs pour la saison à venir. Des déclarations souvent à prendre avec des pincettes. Du côté de Washington DC, les deux tricolores Bilal Coulibaly (2,03 m, 21 ans) et Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) y ont également pris part, malgré leurs blessures respectives.

Des blessures contractées pendant l’Euro

Concernant Coulibaly, c’est une déchirure ligamentaire au pouce qui l’handicape. Une blessure donc contractée pendant l’Euro, lors du deuxième match contre la Slovénie. Et qui a fortement impacté ses performances (9,4 points de moyenne avant, 3,3 points après). Opéré le 12 septembre, soit cinq jours après la fin de l’Euro, le temps d’absence prévu était de 6 à 8 semaines. Ce qui projette un retour entre fin octobre et début novembre. Projection confirmée par le GM Will Dawkins, qui attend un retour pendant la première ou deuxième semaine de saison régulière. Pendant le Media Day, il portait une attelle au pouce qu’il enlevait pour les séances photos.

LIRE AUSSI

« Je me suis blessé à la fin du deuxième match. Je me suis dit que ce n’était peut-être qu’une petite blessure, je l’ai un peu pris à la légère au début… » a-t-il révélé à notre micro. « J’ai fait des soins et le lendemain ça n’allait pas, donc je l’ai signalé. Mais je voulais quand même jouer. J’avais envie de représenter mon pays, et de ne pas abandonner mes gars. Je ne savais pas exactement ce que j’avais, mais je me suis dit que je pouvais jouer avec. Ça a été dur, c’était de l’apprentissage. »

Pour Sarr, la blessure est plus légère. Il sera absent pour le début du camp d’entraînement NBA mais devrait revenir rapidement, avant la fin de celui-ci. C’est donc la même blessure au mollet qui avait forcé son forfait pendant l’EuroBasket et mis le secteur intérieur des Bleus sur la paille. Il est revenu dessus lors de ce Media Day : « Cet Euro était une super expérience, j’avais vraiment envie de connaître ma première campagne avec l’équipe de France A. Malheureusement ça ne s’est pas passé comme prévu. La défaite était décevante, surtout le fait pour moi de ne pas avoir pu jouer. C’est dommage, tout le monde sait qu’on aurait pu aller plus loin. »

S’en servir pour attaquer la saison NBA

Comme Coulibaly en a parlé, cette épreuve doit servir d’apprentissage. Toujours le sourire aux lèvres, ce dernier est arrivé au Media Day plein d’ambition pour sa troisième saison. Il a beaucoup travaillé sur son corps et son jeu pendant l’inter-saison, entre Washington et Paris. « Je vais être un des leaders de l’équipe… Je vais continuer à évoluer, à essayer des choses pendant les matchs. On va me laisser cette chance-là. J’aurais besoin de la balle en main et je vais le faire beaucoup plus, pour créer pour moi et pour les autres. » Après une saison dernière à 28,1% à 3-points, son tir extérieur sera forcément un des axes de progression.

LIRE AUSSI

Sarr a lui révélé qu’il avait grandi d’un à deux centimètres, et pris environ trois kilogrammes depuis la fin de saison dernière. Des progrès physiques qui seront importants alors qu’il aura probablement un encore plus gros rôle pour sa deuxième saison, au vu de la rotation intérieure dégarnie des Wizards (Marvin Bagley et Tristan Vukcevic en seuls concurrents). Il a notamment expliqué qu’il voulait se concentrer sur son jeu près du panier, et donc moins jouer à l’extérieur. « Je veux avoir plus d’impact défensivement que mon année rookie, et gagner en efficacité en attaque. »

Les Wizards n’ont eux pas dépeint d’objectifs collectifs pour cette saison. Les projections des experts les placent en général en dernière ou avant-dernière position de la Conférence Est. Même si le noyau est le même – avec l’ajout de vétérans intelligents et expérimentés comme CJ McCollum ou Khris Middleton – l’effectif reste très jeune. Une hiérarchie est à trouver. Les joueurs comme le coach ont en revanche souligné une progression au niveau de l’état d’esprit et de l’organisation générale de l’équipe. « Je pense qu’on va gagner plus que l’année dernière parce que tout le monde va être sérieux. On a vraiment créé un environnement de bosseurs » a confié Coulibaly. Reste à voir si cela sera suffisant pour être dans la course au play-in.

Depuis Washington,

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr pas encore totalement rétablis de leurs blessures de l’Euro
NM2
00h00[On y était] L’inoxydable Tim Blue bat son record de points en France à 41 ans : « Un plaisir d’être capable de jouer à mon âge ! »
Gerson Goncalves sous le maillot d'Aix Maurienne
À l’étranger
00h00Champion d’Afrique après sa saison à Aix-Maurienne, Gerson Gonçalves retourne à Luanda
Tofas Bursa a battu le Fenerbahçe sur le buzzer
À l’étranger
00h00Au buzzer, Hugo Besson et Bursa font tomber le Fenerbahçe pour débuter leur saison !
Amine Noua est toujours sur le marché des transferts
Betclic ELITE
00h00Les JFL encore sans contrat pour 2025-2026
Cedi Osman n'est toujours pas prêt pour jouer avec le Panathinaïkos
EuroLeague
00h00Toujours blessé, Cedi Osman manquera le début de saison d’EuroLeague avec le Panathinaikos
Edwin Jackson avec l'ASVEL en 2014-2015
Betclic ELITE
00h00Edwin Jackson devient le troisième joueur le plus capé de l’histoire de l’ASVEL
Mathias Lessort attend toujours son retour à la compétition
EuroLeague
00h00Mathias Lessort : un retour à la compétition encore repoussé
Arbitre EuroLeague
EuroLeague
00h00EuroLeague : de nouvelles règles pour 2025-2026, notamment sur l’usage de la vidéo
Adam Atamna a marqué 10 points lors d'ASVEL - Nancy
Betclic ELITE
00h00Adam Atamna réussit ses débuts avec l’ASVEL en Betclic ÉLITE
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr pas encore totalement rétablis de leurs blessures de l’Euro
Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech
NBA
00h00Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento
NBA
00h00À peine arrivé au Partizan Belgrade, Miikka Muurinen pense déjà à un retour aux Etats-Unis
NBA
00h00Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi
Nolan Traoré devant la presse au début du camp de présaison des Brooklyn Nets
NBA
00h00Nolan Traoré mise sur sa vitesse pour s’imposer chez les Nets
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
NBA
00h00Deux blessures et une élimination : l’addition salée de l’EuroBasket pour les Français en NBA
NBA
00h00Elle a régné dans l’ombre des parquets NBA pendant 50 ans : la Première Dame des Pacers s’en est allée
NBA
00h00Derrière les millions de Kawhi Leonard, un contrat fantôme qui menace les Clippers de sanctions historiques
NBA
00h00Il n’a que 11 ans, mais rejoint déjà le Real Madrid sous les projecteurs : jusqu’où ira Moussa Balla Traoré ?
1 / 0