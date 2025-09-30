Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr pas encore totalement rétablis de leurs blessures de l’Euro

Le Media Day de la plupart des équipes NBA avait lieu ce lundi 29 septembre. L’occasion pour les joueurs de faire leur rentrée devant la presse, en parlant de leur inter-saison et en annonçant leurs objectifs pour la saison à venir. Des déclarations souvent à prendre avec des pincettes. Du côté de Washington DC, les deux tricolores Bilal Coulibaly (2,03 m, 21 ans) et Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) y ont également pris part, malgré leurs blessures respectives.

Des blessures contractées pendant l’Euro

Concernant Coulibaly, c’est une déchirure ligamentaire au pouce qui l’handicape. Une blessure donc contractée pendant l’Euro, lors du deuxième match contre la Slovénie. Et qui a fortement impacté ses performances (9,4 points de moyenne avant, 3,3 points après). Opéré le 12 septembre, soit cinq jours après la fin de l’Euro, le temps d’absence prévu était de 6 à 8 semaines. Ce qui projette un retour entre fin octobre et début novembre. Projection confirmée par le GM Will Dawkins, qui attend un retour pendant la première ou deuxième semaine de saison régulière. Pendant le Media Day, il portait une attelle au pouce qu’il enlevait pour les séances photos.

« Je me suis blessé à la fin du deuxième match. Je me suis dit que ce n’était peut-être qu’une petite blessure, je l’ai un peu pris à la légère au début… » a-t-il révélé à notre micro. « J’ai fait des soins et le lendemain ça n’allait pas, donc je l’ai signalé. Mais je voulais quand même jouer. J’avais envie de représenter mon pays, et de ne pas abandonner mes gars. Je ne savais pas exactement ce que j’avais, mais je me suis dit que je pouvais jouer avec. Ça a été dur, c’était de l’apprentissage. »

Pour Sarr, la blessure est plus légère. Il sera absent pour le début du camp d’entraînement NBA mais devrait revenir rapidement, avant la fin de celui-ci. C’est donc la même blessure au mollet qui avait forcé son forfait pendant l’EuroBasket et mis le secteur intérieur des Bleus sur la paille. Il est revenu dessus lors de ce Media Day : « Cet Euro était une super expérience, j’avais vraiment envie de connaître ma première campagne avec l’équipe de France A. Malheureusement ça ne s’est pas passé comme prévu. La défaite était décevante, surtout le fait pour moi de ne pas avoir pu jouer. C’est dommage, tout le monde sait qu’on aurait pu aller plus loin. »

Alex Sarr opens his Eurobasket campaign with a put back dunk then a dunk in transition. Wizards duo Bilal Coulibaly and Alex Sarr have combined for 10 of France’s 18 points in the first quarter 🔥 pic.twitter.com/G4zlJZmVBy — riley ｼ (@rileyricharrds) August 28, 2025

S’en servir pour attaquer la saison NBA

Comme Coulibaly en a parlé, cette épreuve doit servir d’apprentissage. Toujours le sourire aux lèvres, ce dernier est arrivé au Media Day plein d’ambition pour sa troisième saison. Il a beaucoup travaillé sur son corps et son jeu pendant l’inter-saison, entre Washington et Paris. « Je vais être un des leaders de l’équipe… Je vais continuer à évoluer, à essayer des choses pendant les matchs. On va me laisser cette chance-là. J’aurais besoin de la balle en main et je vais le faire beaucoup plus, pour créer pour moi et pour les autres. » Après une saison dernière à 28,1% à 3-points, son tir extérieur sera forcément un des axes de progression.

Sarr a lui révélé qu’il avait grandi d’un à deux centimètres, et pris environ trois kilogrammes depuis la fin de saison dernière. Des progrès physiques qui seront importants alors qu’il aura probablement un encore plus gros rôle pour sa deuxième saison, au vu de la rotation intérieure dégarnie des Wizards (Marvin Bagley et Tristan Vukcevic en seuls concurrents). Il a notamment expliqué qu’il voulait se concentrer sur son jeu près du panier, et donc moins jouer à l’extérieur. « Je veux avoir plus d’impact défensivement que mon année rookie, et gagner en efficacité en attaque. »

Les Wizards n’ont eux pas dépeint d’objectifs collectifs pour cette saison. Les projections des experts les placent en général en dernière ou avant-dernière position de la Conférence Est. Même si le noyau est le même – avec l’ajout de vétérans intelligents et expérimentés comme CJ McCollum ou Khris Middleton – l’effectif reste très jeune. Une hiérarchie est à trouver. Les joueurs comme le coach ont en revanche souligné une progression au niveau de l’état d’esprit et de l’organisation générale de l’équipe. « Je pense qu’on va gagner plus que l’année dernière parce que tout le monde va être sérieux. On a vraiment créé un environnement de bosseurs » a confié Coulibaly. Reste à voir si cela sera suffisant pour être dans la course au play-in.

