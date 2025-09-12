Recherche
Équipe de France

Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !

Victime d'une déchirure ligamentaire du pouce droit durant l'Euro, Bilal Coulibaly a été opéré vendredi à New York. L'international français pourrait manquer le début de la saison NBA avec Washington.
00h00
Blessé à l'EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !

Bilal Coulibaly souffrait du pouce droit pendant l’EuroBasket

Crédit photo : Julie Dumélié

Décidément, il n’est pas certain que les Washington Wizards conservent un bon souvenir de l’EuroBasket… En l’espace de quelques jours, la franchise de la capitale fédérale américaine a perdu ses deux internationaux français lors du championnat d’Europe.

Certes rien de grave pour Alexandre Sarr, simplement victime d’une lésion musculaire à la cuisse qui ne devrait pas l’empêcher d’être apte pour la reprise. Mais beaucoup plus sérieux pour Bilal Coulibaly, qui est passé sur la table d’opération ce vendredi à New York !

Une explication au déclin de ses performances ? 

Les Wizards informent que l’ancien ailier des Metropolitans 92 a subi une intervention chirurgicale afin de soigner une déchirure ligamentaire au niveau du pouce droit.

Il n’a pas voulu passer d’IRM pendant l’Euro
pour ne pas déclarer forfait

Une blessure qu’il aurait contracté au cours du championnat d’Europe, et qui pourrait donc être une source d’explication au déclin soudain de ses performances. Brillant lors des deux premières sorties tricolores à Katowice (25 points et 11 rebonds en cumulé), il s’était progressivement délité.

Or, Bilal Coulibaly a commencé à jouer avec un bandage au pouce droit à partir du troisième match contre Israël, ce qui coïncide avec la rupture dans ses performances (12,5 points à 53% et 5,5 rebonds lors des deux premières rencontres, 3,3 points à 27% et 3,8 rebonds après). Toutefois, le Francilien n’avait pas souhaité passer d’IRM au cours de la compétition, ne voulant pas prendre le risque de devoir déclarer forfait pour la suite de l’Euro.

Sauf contre l’Islande, Bilal Coulibaly a joué les derniers matchs de l’EuroBasket avec un bandage imposant au pouce droit (photo : Julie Dumélié)

Il pourrait manquer le début de la saison NBA

Les Wizards n’ont communiqué aucune information sur sa date de reprise, mais selon nos informations, son indisponibilité devrait s’élever à une durée comprise entre 4 et 6 semaines. Ce qui lui fera rater l’intégralité de la présaison, et potentiellement le début des choses sérieuses, puisque la reprise de la saison NBA est prévue pour le 22 octobre.

Un nouveau coup dur pour un joueur qui n’a terminé aucun de ses deux premiers exercices en NBA. En mars 2024, il a été envoyé à l’infirmerie à cause d’une fracture du poignet, avant d’être arrêté à la même époque en 2025 suite à une blessure aux ischios-jambiers.

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Commentaires

l_2024
Bon rétablissement à lui. Tout à son honneur d'avoir voulu rester avec L'EDF le plus longtemps possible. En revanche vu que le staff savait manifestement et a continué à le faire jouer il faut espérer que ça ne donnera pas envie aux Wizards d'essayer de retenir leurs joueurs pour de prochaines campagnes internationales.
Répondre
(1) J'aime
thegachette
Il doit pas être le seul vu le niveau d'adresse de l'équipe. Il a quand même du mal à éviter les blessures. Après avoir fini les 2 dernières saisons blessé, il va commencé la nouvelle à l'infirmerie... Pas de chance...
Répondre
(0) J'aime
