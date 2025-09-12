Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !

Décidément, il n’est pas certain que les Washington Wizards conservent un bon souvenir de l’EuroBasket… En l’espace de quelques jours, la franchise de la capitale fédérale américaine a perdu ses deux internationaux français lors du championnat d’Europe.

Certes rien de grave pour Alexandre Sarr, simplement victime d’une lésion musculaire à la cuisse qui ne devrait pas l’empêcher d’être apte pour la reprise. Mais beaucoup plus sérieux pour Bilal Coulibaly, qui est passé sur la table d’opération ce vendredi à New York !

Une explication au déclin de ses performances ?

Les Wizards informent que l’ancien ailier des Metropolitans 92 a subi une intervention chirurgicale afin de soigner une déchirure ligamentaire au niveau du pouce droit.

Wizards guard/forward Bilal Coulibaly underwent a surgical procedure today in New York City to repair a ligament tear to his right thumb. The injury was sustained during FIBA Eurobasket play with the French National Team. Coulibaly’s recovery status will be updated as… — Wizards PR (@WizPRStats) September 12, 2025

Il n’a pas voulu passer d’IRM pendant l’Euro

pour ne pas déclarer forfait

Une blessure qu’il aurait contracté au cours du championnat d’Europe, et qui pourrait donc être une source d’explication au déclin soudain de ses performances. Brillant lors des deux premières sorties tricolores à Katowice (25 points et 11 rebonds en cumulé), il s’était progressivement délité.

Or, Bilal Coulibaly a commencé à jouer avec un bandage au pouce droit à partir du troisième match contre Israël, ce qui coïncide avec la rupture dans ses performances (12,5 points à 53% et 5,5 rebonds lors des deux premières rencontres, 3,3 points à 27% et 3,8 rebonds après). Toutefois, le Francilien n’avait pas souhaité passer d’IRM au cours de la compétition, ne voulant pas prendre le risque de devoir déclarer forfait pour la suite de l’Euro.

Il pourrait manquer le début de la saison NBA

Les Wizards n’ont communiqué aucune information sur sa date de reprise, mais selon nos informations, son indisponibilité devrait s’élever à une durée comprise entre 4 et 6 semaines. Ce qui lui fera rater l’intégralité de la présaison, et potentiellement le début des choses sérieuses, puisque la reprise de la saison NBA est prévue pour le 22 octobre.

Un nouveau coup dur pour un joueur qui n’a terminé aucun de ses deux premiers exercices en NBA. En mars 2024, il a été envoyé à l’infirmerie à cause d’une fracture du poignet, avant d’être arrêté à la même époque en 2025 suite à une blessure aux ischios-jambiers.