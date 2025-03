Comme l’année dernière, fin de saison prématurée sur blessure pour Bilal Coulibaly

Toujours pas de saison complète en NBA pour Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans). Stoppé à la mi-mars lors de sa saison rookie à cause d’une fracture au poignet, le sophomore français souffre cette fois-ci des ischios-jambiers. Les médecins des Wizards ont décidé de l’éloigner des parquets entre 4 et 6 semaines pour cette blessure, ce qui signifie donc une fin de saison pour lui, étant donné que la franchise capitale ne va pas disputer les playoffs.

Coulibaly était sorti dans le premier quart-temps contre les Raptors ce lundi 10 mars, suite à une vilaine chute où il est retombé sur le dos. Les Wizards avaient d’abord annoncé une blessure à la hanche, mais une IRM a finalement détecté qu’elle se situait aux ischios-jambiers. Difficile de dire si celle-ci est liée à sa chute. Sa blessure sera en tout cas « traitée avec précaution » par les Wizards, qui ont exclu une opération.

Scary fall for Bilal Coulibaly. Luckily he got up and walked it off. Appears to be okay. pic.twitter.com/8CALYvLSQ0 — Greg Finberg (@GregFinberg) March 11, 2025

Une saison d’apprentissage

Il n’empêche que la saison du n°7 de la Draft 2023 s’arrête donc à 59 matchs. Soit quatre de moins que sur sa saison rookie. Il avait fait preuve d’une fiabilité à toute épreuve jusque-là, en ne ratant que quatre matchs depuis octobre. En cinq mois de compétition, il aura cumulé 12,3 points à 42,1% aux tirs (dont 28,1% à 3-points), 5,0 rebonds, 3,4 passes décisives, 1,3 interception et 0,7 contre en 33 minutes de moyenne. Ce haut temps de jeu, régulièrement au-delà des 36 minutes, aura sûrement fragilisé son corps sur la longueur, rendant plus probables ce genre de blessure en fin de saison. Il faut dire que le Français était une pièce centrale de la saison des Wizards, qui s’est largement axée autour de ses jeunes. Leurs rookies Bub Carrington et KyShawn George sont par exemple ceux qui disputent le plus de minutes dans toute la NBA.

L’importance de Coulibaly était surtout en défense. Tous les soirs, il s’est occupé du meilleur attaquant adverse, peu importe son poste (à part les pivots). Ce que peu de joueurs en NBA sont capables de faire, encore moins à 20 ans. Il y a mis du cœur à l’ouvrage, et s’est montré très bon dans la discipline. En témoignent les statistiques cumulées de Trae Young (5/28 aux tirs) et Jayson Tatum (7/20), les deux joueurs sur qui il a le plus défendu, quand ils étaient en match-up direct avec lui.De l’autre côté du terrain, l’ancien des Metropolitans 92 a tenté beaucoup de choses, avec plus ou moins de succès. Neuf matchs à plus de 20 points avec un record à 27, un triple-double et deux double-double sont à mettre à son crédit. Il a fait des progrès à la passe et dans son agressivité vers l’arceau par rapport à sa saison rookie. Mais son tir extérieur (28,1%, contre 34,5% la saison dernière) reste un gros point noir.

Bilal Coulibaly tonight: 27 Points on 90.7% TS

9 Rebounds

3 Steals

1 Block

+23 Future two-way star. pic.twitter.com/YKnQ7qVyFf — Wizards Film Room (@KevinFolliNBA) October 31, 2024

Moment charnière pour lui

Avec sa titularisation à l’aile et celle d’Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) en pivot, les Wizards ont pour l’instant le pire bilan de la NBA (13 victoires pour 51 défaites). Le cinq majeur extrêmement jeune et les nombreux mouvements d’effectif n’ont pas aidé la chose. Mais la franchise a maintenant une base de jeunes solide sur laquelle construire. À laquelle elle pourrait ajouter un énorme prospect comme Cooper Flagg à la prochaine Draft.

Concernant Coulibaly, sa troisième saison sera importante. Celles-ci sont souvent charnières dans une carrière, notamment pour aller chercher une prolongation de contrat à la fin de celle-ci. Dans son cas, elle devrait déterminer vers quel profil de joueur il va se diriger. Celui d’un simple “3&D” mais élite, ou un joueur capable de créer pour lui et les autres en attaque ?

En attendant, il devra se rétablir de sa blessure pour aborder cette importante intersaison de la meilleure des manières. Les 6 semaines d’absence prévues au maximum arriveront à terme fin avril. Dans l’état, aucune inquiétude n’est donc à prévoir pour l’EuroBasket, qui débutera fin août avec un début de préparation en juillet.