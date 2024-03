Bilal Coulibaly forfait pour la fin de sa première saison en NBA !

La première saison NBA de Bilal Coulibaly (1,98 m, 19 ans) prend fin plus tôt que prévu. Victime d’une fracture du poignet droit, l’ailier français est forfait pour la fin de saison avec les Washington Wizards. Il manquera ainsi les 14 derniers matchs de la franchise de la capitale. C’est paradoxalement lors de son meilleur match depuis un bon moment, face aux Chicago Bulls, que Bilal Coulibaly s’est blessé. Sa blessure ne nécessitera pas d’opération chirurgicale, a précisé la franchise.

Official: Bilal Coulibaly will miss the remainder of the regular season after being diagnosed with a right wrist fracture.

The injury, which will be treated conservatively, was suffered when Coulibaly fell during the game on March 16 at Chicago.

— Washington Wizards (@WashWizards) March 18, 2024