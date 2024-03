Bilal Coulibaly réussit son meilleur match depuis 1 mois, Nicolas Batum remplit la feuille de stats

Bilal Coulibaly a réussi un bon match offensif cette nuit, avec 15 points à 5/9 aux tirs, 8 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre en 30 minutes. Après des dernières semaines très compliquées au niveau de l’adresse, le Français a dépassé la barre des 15 points pour la première fois depuis le 10 janvier, quand il avait réussi son meilleur match de la saison. Mais ses Wizards continuent à être en grande difficulté sur le plan collectif. L’intégration de l’ancien des Metropolitans 92 dans le cinq majeur n’y a rien changé. Cette nuit, ils ont perdu de 25 points sur le parquet des Bulls (123-98), qui ne sont pourtant pas non plus auteurs d’une saison flamboyante.

Dans une autre équipe de fond de classement, c’est Rayan Rupert qui a de nouveau fait partie de la rotation décimée des Blazers. En 11 minutes de jeu dans la défaite des siens chez les Pelicans (126-107), le rookie a marqué 2 points, pris 1 rebond et perdu 2 ballons.

JORDAN POOLE THROWS IT UP TO BILAL COULIBALY 😱 pic.twitter.com/zHbq1lHF9s — ClutchPoints (@ClutchPoints) March 17, 2024

Batum en grande forme, Gobert sur la touche

De son côté, Nicolas Batum a été omniprésent dans la victoire des Sixers (109-98) face à son ancienne équipe des Hornets, toujours entraînée par son ex-coach Steve Clifford. Même s’il a peu marqué (8 points), comme c’est souvent le cas depuis la blessure de son tandem Joël Embiid, il a comblé les trous dans à peu près tous les secteurs (8 rebonds dont 3 offensifs, 4 passes décisives, 3 interceptions, 2 contres). C’est sa capacité à faciliter le jeu des deux côtés du terrain qui a conduit Nick Nurse à le faire jouer 36 minutes. Soit son plus haut total depuis janvier. Preuve de son impact dans le jeu, il termine avec de loin le meilleur plus/minus de son équipe (+23).

Son coéquipier en équipe de France Rudy Gobert n’a lui pas joué cette nuit, légèrement touché aux côtes. C’est seulement le quatrième match qu’il manque cette saison.