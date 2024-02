Bilal Coulibaly signe son record et Washington échoue de peu face à Boston

Bilal Coulibaly a battu son record de points (21) en NBA et Washington D.C. s’est incliné de peu sur le parquet de Boston (133-129), l’équipe avec le meilleur bilan de la ligue.

Titulaire, le rookie français a d’abord commencé par faire une moisson de rebonds, en plus de manquer ses premières tentatives de tirs. Puis, il a retrouvé un peu d’adresse en milieu de deuxième quart-temps et les Wizards ont viré en tête à la pause (+13). Les Celtics ont ensuite repris le dessus dans le troisième quart-temps (36-16). Laissé ouvert en fin de rencontre, Bilal Coulibaly a réussi plusieurs paniers à 3-points, lui permettant de monter à 21 points, à 6/18 aux tirs (dont 4/12 à 3-points), et la franchise de la capitale s’est dangereusement rapprochée des locaux. Le Français a également cumulé 8 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 2 balles perdues en 33 minutes. En face, Jayson Tatum (35 points) et Kristaps Porzingis (34 points) ont permis à Boston de signer sa 40e victoire en 52 matches.