Santi Aldama prolonge avec Memphis : 52,5 millions sur trois ans

Les Memphis Grizzlies ont frappé fort dès l’ouverture de la free agency en sécurisant l’avenir de Santi Aldama. L’ailier espagnol de 2,11 m a paraphé une extension de trois ans pour 52,5 millions de dollars, soit 17,5 millions par saison selon ESPN. Cette prolongation intervient dans la foulée de l’extension massive accordée à Jaren Jackson Jr (240 millions sur cinq ans), confirmant la volonté de Memphis de maintenir son noyau dur malgré les changements récents.

Restricted free agent Santi Aldama has agreed to a three-year, $52.5 million deal to return to the Memphis Grizzlies, sources tell ESPN. CAA’s Austin Brown, Steven Heumann and Max Sadiman finalized the deal with the Grizzlies for Aldama, who had a career year last season. pic.twitter.com/Pk7j1HjtXy

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2025