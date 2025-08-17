Malcolm Cazalon poursuit sa route à l’étranger : direction la Turquie pour l’ex SIGman

Nouveau défi et nouveau pays pour Malcolm Cazalon (1,98 m, 23 ans). Après la Belgique, la Serbie, les États-Unis, l’Espagne et forcément la France, l’ex-prospect de la génération 2001 va déjà découvrir un sixième pays dans sa jeune carrière professionnelle. L’arrière vient en effet de signer avec le club turc de Yukatel Merkezefendi en Basketbol Süper Ligi (BSL).

De l’Espagne à la Turquie

L’ancien joueur des Pistons en NBA (un seul match et 3 minutes jouées) va donc connaître un troisième club en quelques mois. Après de longs mois sans se décider sur un club, il était arrivé en décembre 2024 à la SIG de Strasbourg en tant que pigiste médical. Reparti deux mois plus tard – le staff avait regretté de ne pas avoir pu le garder – le Roannais avait connu une belle promotion vers la Liga Endesa et Bilbao.

Un choix judicieux puisqu’il avait pu se confronter à ce qui se fait de mieux dans les championnats domestiques européens, en plus de disputer sa première Coupe d’Europe. Et celle-ci fut fructueuse puisqu’il a remporté avec Bilbao la FIBA Europe Cup dans des finales dantesques contre le PAOK, avec un rôle non-négligeable en sortie de banc (5,8 points en 14 minutes de moyenne).

Merkezefendi, qui a terminé 12ᵉ du championnat turc la saison précédente, mise sur Cazalon pour renforcer son effectif. Le club a également officialisé l’arrivée de Josh Roberts, issu du club grec Aris, dans le même temps. Cette signature marque une étape supplémentaire pour Cazalon, qui évoluera dans un championnat exigeant, où il fera face à un rythme de jeu relevé, des joueurs expérimentés, et une compétition dense. Un rôle important l’attendra sûrement, ce qui a dû jouer dans sa décision. Le vice-champion du monde U17 en 2018 pourra apporter sa polyvalence, sa capacité à scorer et sa vision du jeu, qui avaient fait de lui un prospect NBA en début de carrière.