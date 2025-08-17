Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Malcolm Cazalon poursuit sa route à l’étranger : direction la Turquie pour l’ex SIGman

Turquie - Pigiste médical à Strasbourg, puis champion d'Europe avec Bilbao la saison dernière, Malcolm Cazalon prend la direction de la Turquie pour la saison 2025/26 : il a signé avec Merkezefendi.
|
00h00
Résumé
Malcolm Cazalon poursuit sa route à l’étranger : direction la Turquie pour l’ex SIGman

Cazalon était arrivé à la SIG après une expérience mitigée aux États-Unis

Crédit photo : Philippe Gigon / SIG Strasbourg

Nouveau défi et nouveau pays pour Malcolm Cazalon (1,98 m, 23 ans). Après la Belgique, la Serbie, les États-Unis, l’Espagne et forcément la France, l’ex-prospect de la génération 2001 va déjà découvrir un sixième pays dans sa jeune carrière professionnelle. L’arrière vient en effet de signer avec le club turc de Yukatel Merkezefendi en Basketbol Süper Ligi (BSL).

De l’Espagne à la Turquie

L’ancien joueur des Pistons en NBA (un seul match et 3 minutes jouées) va donc connaître un troisième club en quelques mois. Après de longs mois sans se décider sur un club, il était arrivé en décembre 2024 à la SIG de Strasbourg en tant que pigiste médical. Reparti deux mois plus tard – le staff avait regretté de ne pas avoir pu le garder – le Roannais avait connu une belle promotion vers la Liga Endesa et Bilbao.

LIRE AUSSI

Un choix judicieux puisqu’il avait pu se confronter à ce qui se fait de mieux dans les championnats domestiques européens, en plus de disputer sa première Coupe d’Europe. Et celle-ci fut fructueuse puisqu’il a remporté avec Bilbao la FIBA Europe Cup dans des finales dantesques contre le PAOK, avec un rôle non-négligeable en sortie de banc (5,8 points en 14 minutes de moyenne).

Merkezefendi, qui a terminé 12ᵉ du championnat turc la saison précédente, mise sur Cazalon pour renforcer son effectif. Le club a également officialisé l’arrivée de Josh Roberts, issu du club grec Aris, dans le même temps. Cette signature marque une étape supplémentaire pour Cazalon, qui évoluera dans un championnat exigeant, où il fera face à un rythme de jeu relevé, des joueurs expérimentés, et une compétition dense. Un rôle important l’attendra sûrement, ce qui a dû jouer dans sa décision. Le vice-champion du monde U17 en 2018 pourra apporter sa polyvalence, sa capacité à scorer et sa vision du jeu, qui avaient fait de lui un prospect NBA en début de carrière.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Strasbourg signe un scoreur américain polyvalent pour terminer son recrutement !
À l’étranger
00h00Malcolm Cazalon poursuit sa route à l’étranger : direction la Turquie pour l’ex SIGman
EuroBasket
00h00Nadir Hifi dernier coupé, pas de 3e pivot rappelé : Freddy Fauthoux tient ses 12 Bleus pour l’Euro !
NM1
00h00Malgré la 5e place française, Nathan Soliman termine dans le cinq All-Star de l’Euro U16
WNBA
00h00Marine Johannès seule joueuse de New-York en positif dans le remake des Finales 2024
EuroBasket
00h00La liste des 12 joueurs pour l’Euro “sera rendue ce dimanche” par Frédéric Fauthoux
Elysio Zenon a attaqué sa première saison à Vitré
NM1
00h00Elysio Zenon lance sa carrière professionnelle à Vitré
EuroBasket
00h00Le forfait de Vincent Poirier, “un gros coup dur” pour Frédéric Fauthoux et les Bleus
L'équipe de France U16 féminine a chuté d'entrée face à la Serbie
EuroBasket U16 Féminin
00h00L’équipe de France U16 féminine battue par la Serbie, pour son second match de poule
EuroBasket
00h00Moussa Diabaté choisit de préparer sa saison NBA plutôt que de faire l’Euro, Neal Sako bientôt appelé ?
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00L’Italien Danilo Gallinari annonce sa retraite internationale après l’EuroBasket 2025
NBA
00h00Boston change d’ère : une vente record de 6,1 milliards redessine l’avenir des Celtics dès cet été
NBA
00h00Christmas Games, Rivals Week, All-Star… le programme NBA qui fait saliver
NBA
00h00NBA : Jaren Jackson Jr. rend hommage à son père avec le numéro 8 et se prépare à un nouveau rôle à Memphis
NBA
00h00NBA : le propriétaire des Hurricanes s’offre les Portland Trail Blazers pour plus de 4 milliards
NBA
00h00Les Lakers prêts à se séparer d’une de leurs stars pour faire venir deux joueurs des Kings qui ont encore tout à prouver ?
Killian Hayes a fait quelques belles apparitions avec Brooklyn en NBA en 2025
NBA
00h00Killian Hayes devrait retrouver la NBA lors du camp de présaison
NBA
00h00Un ex-joueur de Dallas à l’essai à Denver : un pari malin pour renforcer le banc des Nuggets
NBA
00h00Départ surprise chez les Celtics : une figure historique poussée vers la sortie plus tôt que prévu
NBA
00h00A peine arrivée dans sa nouvelle franchise, cette star est déjà mise sur le marché !
1 / 0