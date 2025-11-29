L’ASVEL Féminin fait tomber Villeneuve-d’Ascq au Palacium !

La 8e journée de La Boulangère Wonderligue s’est ouverte par une première sensation. Au retour de trêve internationale, le 10e l’ASVEL Féminin se déplaçait au Palacium pour tenter de jouer un mauvais tour aux Villeneuvoises, solidement attachées au podium. Et mauvais tour il y a eu : les joueuses de Yoann Cabioc’h repartant du Nord avec la victoire (65-92) ! Une opportunité en or se présente à Basket Landes ce weekend…

Grosse VICTOIRE ce soir 🔥 Nos Lionnes reviennent en force après cette trêve et s’imposent largement face à Villeneuve 😤 💥 Objectif : garder la même énergie pour le match de Coupe de France, mercredi, face à Landerneau !!#ASVElles pic.twitter.com/cdQOfqSGPj — LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) November 29, 2025

Une maladresse nordiste préjudiciable

Le match est resté accroché dans le premier acte, Alexia Chery répondant notamment aux assauts de Jess-Mine Zodia (16-20, 10’). Les Lyonnes ont toutefois fait un premier écart entre la 8e et la 14e minute, grâce à leur défense et les passes mal assurées des Nordistes.

N’encaissant aucun point en début de deuxième quart-temps, les Rhodaniennes d’Aleksa Gulbe et Awa Trasi ont lancé l’assaut du Palacium. Dayshanette Harris a ensuite pris le relais en fin de période, avec quatre points dans la dernière minute. Méconnaissables dans la justesse des transitions et des tirs, les Nordistes accusaient déjà 12 points de retard à la pause à la pause (31-43, 20’).

Remontada villeneuvoise… douchée par Sara Scalia à 3-points !

Mais au retour des vestiaires, le réveil avait enfin sonné pour les Villeneuvoises. L’adresse était de retour, tout comme Alexia Chéry qui a livré un match entier très satisfaisant. L’internationale française a enregistré 15 points et 5 rebonds, contribuant au 10-3 infligé aux visiteuses en quatre minutes (41-46, 24’). C’était sans compter sur l’orgueil de Sara Scalia côté rhodanien.

Bloquée à zéro point pendant plus de 20 minutes, l’Italienne a inscrit 12 de ses 18 points au meilleur des moments : lorsque son équipe vivait un creux d’efficacité (54-59, 30’). Scalia a fait parler son adresse de loin et a ainsi inscrit 4 paniers à 3-points de suite dans le dernier quart-temps, douchant le moindre espoir villeneuvois de revenir dans la partie.

Mal embarquées en ce début de saison, les joueuses de l’ASVEL Féminin repartent du bon pied après la trêve avec un succès important face à l’un des cadors de Boulangère Wonderligue (65-92). En fonction des autres résultats, Dayshanette Harris et ses coéquipières pourraient grimper jusqu’à la 8e place du classement ce weekend. De son côté, Villeneuve-d’Ascq réalise la mauvaise opération du soir. Alexis Peterson et son équipe peuvent laisser Basket Landes filer en tête à deux longueurs d’avance, si les Landaises s’imposent ce dimanche face à Roche Vendée, avant dernier du classement.