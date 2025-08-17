Recherche
Équipe de France

“Il nous fallait quelque chose de différent” : Frédéric Fauthoux revient sur son choix des 12 pour l’Euro, sans Nadir Hifi

Équipe de France - Au lendemain de la victoire éclatante face à l’Espagne à Bercy, le sélectionneur français Frédéric Fauthoux a évoqué son choix de ne pas conserver Nadir Hifi ni d’appeler un intérieur supplémentaire pour pallier le forfait de Vincent Poirier, quelques minutes après l’annonce de sa liste des 12 pour l’EuroBasket 2025.
00h00
“Il nous fallait quelque chose de différent” : Frédéric Fauthoux revient sur son choix des 12 pour l’Euro, sans Nadir Hifi

Le sélectionneur français a évoqué son choix de ne pas conserver Nadir Hifi pour l’EuroBasket.

Crédit photo : Florentin Bruère

“Le choix de Nadir a été le plus difficile à faire pour établir cette liste, tant les joueurs sont proches les uns des autres”. C’est un sélectionneur embarrassé mais assuré, confronté pour la première de sa carrière au dilemme de la constitution d’une liste de 12 joueurs pour une grande compétition continentale, qui s’est présenté devant les journalistes, quelques heures seulement après la victoire renversante des Bleus face à l’Espagne.

Il n'y aura finalement qu'un seul coupé (Nadir Hifi) en plus de Vincent Poirier, et Freddy Fauthoux partira avec 4 intérieurs à l'Euro.
« On a fait le choix de la complémentarité »

Frédéric Fauthoux, qui venait d’officialiser sa liste pour l’EuroBasket 2025, a d’abord justifié son choix d’écarter Nadir Hifi du groupe final. “Les joueurs ont tous répondu présent malgré la concurrence qui aurait pu les rendre fébriles ; mais cela n’a pas été le cas. On a fait le choix de la complémentarité. Entre les trois ou quatre extérieurs en concurrence, il nous fallait quelque chose de différent. Je pense que les 4 conservés – Elie [Okobo], Théo [Maledon], Sylvain [Francisco] et Matthew [Strazel] –  auront plus de complémentarité que si nous avions fait avec Nadir.

Le nouveau sélectionneur des Bleus est également revenu sur l’épineux débat du secteur intérieur, qu’il était contraint de reconsidérer avec le forfait de Vincent Poirier. “La question s’est posée sur le remplacement poste pour poste de Vincent ou non. On a assez vite réagi par rapport à ce que j’expliquais sur Moussa Diabaté samedi soir, qui a refusé pour raisons personnelles. C’est son choix et celui de son entourage ; ça n’aurait pas été le mien”.

Gobert, Raynaud et Lessort étaient espérés !

Après avoir donc tenté de faire revenir un joueur pré-sélectionné, mais aussi deux ou trois autres noms comme Rudy Gobert, Maxime Raynaud ou Mathias Lessort, Frédéric Fauthoux a “préféré rester avec les joueurs qui sont là depuis le début. On sera différent de ce que l’on avait imaginé au début de la préparation. On va peaufiner”, rassure-t-il avant de détailler. “Il faudra qu’on trouve des solutions pour protéger certains joueurs des fautes à l’intérieur. Alexandre Sarr et Mam’ Jaiteh auront plus de responsabilités, mais les choix seront faits dans les associations, avec des cinq différents qui vont perturber les adversaires”.

Il reste maintenant dix jours au staff français pour “peaufiner” ce fameux travail, avant le début de l’EuroBasket le 27 août en Pologne. Les Bleus auront l’occasion de faire un point d’étape en Grèce le 24 août, pour établir les derniers réglages à faire avant d’entamer la compétition où “une fois qu’on a sorti les deux gros favoris, la Serbie et l’Allemagne, il y a quelque chose à faire”, ambitionne Frédéric Fauthoux.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Commentaires

beetlejuice53
L’option small Ball est intéressante quand elle est une option, pas quand elle s’impose à toi. Et puis c’est nouveau, avoir des joueurs intérieurs solides physiquement et bien, lors d’un Euro, c’est devenu surfait. Si cela se trouve, on va lancer une mode et le projet TGG va être abandonné par la fédération. Dehors les Jokic et Petrusev, les frères Hernangomez et Adalma... Si l’on rejoue les Espagnols, ont va se faire désosser. MAIS Petitoux a un plan et de la potion magique. J’espère me tromper mais je ne pense pas qu’il n'y ait que l’Allemagne et la Serbie en ogre mais également l’Espagne, la Lettonie, la Grèce, l’Italie la Turquie...
Répondre
(0) J'aime
