Hugo Yimga-Moukouri (17 ans) explose les compteurs en Coupe de France

Bien sûr, ce n’était « qu’une » équipe de Nationale 1 en face, le niveau auquel Hugo Yimga-Moukouri (17 ans) avait l’habitude de se frotter ces deux dernières saisons sous les couleurs du Pôle France, avec un record à 27 points.

Toujours est-il que le prospect de Nanterre a signé mardi sa performance de référence au niveau professionnel, après deux premières sorties encourageantes en Betclic ÉLITE (10 points à Chalon, puis 5 points et 6 rebonds face à Gravelines-Dunkerque).

Alors que la JSF a facilement composté son billet pour les 1/16e de finale de la Coupe de France (100-70 à Poissy), le natif de Colombes a survolé ce derby francilien inédit avec 24 points, 4 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception en 29 minutes. Le tout avec une efficacité folle : 82% aux tirs, soit 9/11, dont 6/6 à 2-points.

Julien Mahé pourra également se réjouir de la première vraie apparition de Maïdy Douglas (1,94 m, 18 ans) au niveau professionnel. Utilisé quelque secondes la saison dernière par Le Portel contre Monaco, l’actuel deuxième meilleur marqueur du championnat Espoirs (25,5 points) a eu droit à 11 minutes de jeu, plutôt bien rentabilisées, avec 6 points à 1/4 et 2 passes décisives.