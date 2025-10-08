Recherche
Coupe du Monde masculine

Hugo Yimga-Moukouri (17 ans) explose les compteurs en Coupe de France

Lors du deuxième tour de la Coupe de France, le derby francilien entre Poissy et Nanterre (70-100) a été marqué par la performance du prospect Hugo Yimga-Moukouri (17 ans) : 24 points, à 9/11 aux tirs.
00h00
Résumé
Écouter
Hugo Yimga-Moukouri (17 ans) explose les compteurs en Coupe de France

Hugo Yimga-Moukouri a livré son meilleur match avec Nanterre du côté de Poissy

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Bien sûr, ce n’était « qu’une » équipe de Nationale 1 en face, le niveau auquel Hugo Yimga-Moukouri (17 ans) avait l’habitude de se frotter ces deux dernières saisons sous les couleurs du Pôle France, avec un record à 27 points.

Toujours est-il que le prospect de Nanterre a signé mardi sa performance de référence au niveau professionnel, après deux premières sorties encourageantes en Betclic ÉLITE (10 points à Chalon, puis 5 points et 6 rebonds face à Gravelines-Dunkerque).

Quel match d’Hugo Yimga en Coupe de France (photo : tino.photographie / Nanterre 92)

Alors que la JSF a facilement composté son billet pour les 1/16e de finale de la Coupe de France (100-70 à Poissy), le natif de Colombes a survolé ce derby francilien inédit avec 24 points, 4 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception en 29 minutes. Le tout avec une efficacité folle : 82% aux tirs, soit 9/11, dont 6/6 à 2-points.

Hugo YIMGA-MOUKOURI
Hugo YIMGA-MOUKOURI
24
PTS
4
REB
2
PDE
Logo Coupe de France Masculine
POI
70 100
JSF

Julien Mahé pourra également se réjouir de la première vraie apparition de Maïdy Douglas (1,94 m, 18 ans) au niveau professionnel. Utilisé quelque secondes la saison dernière par Le Portel contre Monaco, l’actuel deuxième meilleur marqueur du championnat Espoirs (25,5 points) a eu droit à 11 minutes de jeu, plutôt bien rentabilisées, avec 6 points à 1/4 et 2 passes décisives.

Maïdy DOUGLAS
Maïdy DOUGLAS
6
PTS
0
REB
2
PDE
Logo Coupe de France Masculine
POI
70 100
JSF
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Nanterre
Nanterre
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

