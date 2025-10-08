Recherche
Betclic Élite

La Cour d’appel confirme : l’ASVEL condamnée à verser près de 500 000 euros à Zvezdan Mitrovic !

La Cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement en première instance du conseil des prud'hommes : pour licenciement abusif, l'ASVEL a été condamnée à verser 481 464 euros à son ex-entraîneur Zvezdan Mitrovic, remercié en 2020, plus 2 000 euros de frais de procédure.
00h00
La Cour d'appel confirme : l'ASVEL condamnée à verser près de 500 000 euros à Zvezdan Mitrovic !

Remercié par l’ASVEL en mai 2020, Zvezdan Mitrovic a eu gain de cause devant la justice

Crédit photo : Sébastien Grasset

Plus de trois ans après le premier verdict, la Cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du conseil des prud’hommes de Lyon qui avait condamné, en première instance, l’ASVEL à verser 481 464 euros à Zvezdan Mitrovic pour « licenciement abusif ».

L’avocat du plaignant, Maître Xavier Le Cerf Galle, a annoncé la nouvelle, en précisant que le club villeurbannais allait devoir verser 2 000 euros supplémentaires à son ex-entraîneur monténégrin pour frais de procédure. Soit 483 464 euros.

L’ASVEL lui reprochait une atteinte à son image

Arrivé à l’ASVEL en 2018, sacré champion de France dès sa première saison, Zvezdan Mitrovic (55 ans) avait vu son contrat de trois ans être rompu par Villeurbanne pour « faute grave » le 19 mai 2020. Le club rhodanien lui reprochait notamment d’écorner son image, à travers une accumulation de fautes techniques et de comportements répréhensibles en interne.

LIRE AUSSI

« Quand tu es à l’ASVEL, tu as une certaine image à véhiculer, un respect à montrer et les résultats ne font pas tout », expliquait le président Tony Parker à L’Équipe quelques jours après l’annonce de son renvoi. « On a choisi de vivre avec certaines problématiques pendant un an et demi, mais il y a des limites qui ont été largement franchies. C’est tout ce que je peux dire. »

Le camp de Mitrovic « satisfait »

Forcément plus loquace devant le conseil des prud’hommes puis devant la Cour d’appel, l’ASVEL n’a toutefois jamais convaincu la justice de la légalité de cette décision. Certes loin des 1,17 millions d’euros réclamés dans un premier temps, la somme de 481 464 euros retenue correspond aux rémunérations brutes qu’il aurait dû toucher, a minima, jusqu’à la fin de son contrat.

L’institution villeurbannaise dispose encore cependant d’un dernier recours, avec la possibilité de se pourvoir en cassation, ce qui n’aurait toutefois pas un effet suspensif sur la décision.

Zvezdan Mitrovic a entraîné l’ASVEL entre 2018 et 2020, pour un titre de champion (photo : Sébastien Grasset)

« Nous sommes satisfaits que la justice soit passée et ait validé le fait que le licenciement de Zvezdan Mitrovic ait été définitivement jugé comme abusif », nous indique Xavier Le Cerf-Galle, le représentant du coach.

Depuis son éviction de l’ASVEL, Zvezdan Mitrovic a successivement entraîné l’AS Monaco et le Galatasaray Istanbul, avant de s’établir au Cedevita Olimpija Ljubljana depuis un an, où il a déjà remporté les quatre trophées slovènes possibles sur quatre (deux Supercoupe, la Coupe et le championnat de Slovénie). Vainqueur de l’EuroCup en 2021 avec la Roca Team, il a aussi été poussé vers la sortie par le club de la Principauté en décembre 2021, mais la séparation s’était alors faite d’un commun accord.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Commentaires

mangeurdeballon- Modifié
c'est la faute de fedcom media cette fois ci ?
dreamgaiden
Hé ben..... ça ne va pas arranger la situation de l'ASVEL cette affaire...
lechat23
A la suite de son licenciement, il me semble que TJ Parker avait aussi porté l'affaire devant les prudhommes. Pas de nouvelles ?
