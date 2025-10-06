Recherche
NBA

Ousmane Dieng brille encore en présaison, face aux Hornets de Moussa Diabaté et Tidjane Salaün

NBA - Ousmane Dieng a encore profité de la présaison pour se distinguer avec Oklahoma City. Auteur de 17 points, 8 rebonds et 6 passes, le Français a contribué au large succès du Thunder contre Charlotte (135-114), où évoluaient Moussa Diabaté et Tidjane Salaün.
00h00
Ousmane Dieng brille encore en présaison, face aux Hornets de Moussa Diabaté et Tidjane Salaün

Ousmane Dieng a encore profité de la présaison pour se montrer

Crédit photo : © Arthur Ellis-Imagn Images

Comme souvent à cette période de l’année, Ousmane Dieng a répondu présent dès qu’il a eu du temps de jeu. Opposé aux Hornets de Moussa Diabaté et Tidjane Salaün, le Français du Thunder a parfaitement lancé sa présaison avec une prestation complète (17 points, 8 rebonds, 6 passes) lors de la victoire d’Oklahoma City (135-114) à Charleston.

Dieng montre la voie dans une équipe B du Thunder

Privé de ses stars habituelles – Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams ou encore Chet Holmgren –, le Thunder, champion NBA en titre, présentait un effectif rajeuni et remanié. Cela n’a pas empêché les hommes de Mark Daigneault de s’imposer facilement face à Charlotte, grâce à leur profondeur d’effectif.

Aux côtés d’Aaron Wiggins (23 points) et du rookie Chris Youngblood (20 points), Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans) a confirmé sa capacité à briller lorsqu’il dispose de responsabilités offensives. Précis à 3-points (3/6), actif au rebond et inspiré à la passe, l’ancien joueur des New Zealand Breakers a livré une prestation complète, saluée par la presse locale.

« Il a montré une vraie confiance dans son tir et une belle lecture du jeu. Il faut maintenant qu’il parvienne à reproduire cela dans la rotation principale », notait The Oklahoman après la rencontre.

Moussa Diabaté et Tidjane Salaün en difficulté

Côté Charlotte, les Français ont connu des fortunes diverses. Moussa Diabaté, titularisé, n’a joué que 13 minutes mais s’est illustré avec quelques actions spectaculaires, à l’image d’un dunk rageur mis en avant par la NBA sur les réseaux sociaux.

Tidjane Salaün (2,05 m, 20 ans), en revanche, a connu une soirée compliquée avec un 2/10 au tir et un différentiel de -21 en 24 minutes. Le sophomore de 19 ans s’est toutefois battu au rebond (6 prises) dans un match où le collectif des Hornets a souffert défensivement, encaissant 135 points à 56 % de réussite adverse.

« On a eu du mal à communiquer en défense, mais j’aime l’énergie du groupe », a reconnu le coach de Charlotte, Charles Lee, en conférence de presse.

Le Thunder poursuit sa préparation

Les deux équipes se retrouveront jeudi prochain à Oklahoma City pour un second match de présaison. Pour Dieng, l’objectif est clair : transformer ses bonnes performances d’octobre en minutes régulières dans la rotation d’un Thunder ultra-compétitif.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
