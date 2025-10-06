Ousmane Dieng brille encore en présaison, face aux Hornets de Moussa Diabaté et Tidjane Salaün

Comme souvent à cette période de l’année, Ousmane Dieng a répondu présent dès qu’il a eu du temps de jeu. Opposé aux Hornets de Moussa Diabaté et Tidjane Salaün, le Français du Thunder a parfaitement lancé sa présaison avec une prestation complète (17 points, 8 rebonds, 6 passes) lors de la victoire d’Oklahoma City (135-114) à Charleston.

Dieng montre la voie dans une équipe B du Thunder

Privé de ses stars habituelles – Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams ou encore Chet Holmgren –, le Thunder, champion NBA en titre, présentait un effectif rajeuni et remanié. Cela n’a pas empêché les hommes de Mark Daigneault de s’imposer facilement face à Charlotte, grâce à leur profondeur d’effectif.

Aux côtés d’Aaron Wiggins (23 points) et du rookie Chris Youngblood (20 points), Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans) a confirmé sa capacité à briller lorsqu’il dispose de responsabilités offensives. Précis à 3-points (3/6), actif au rebond et inspiré à la passe, l’ancien joueur des New Zealand Breakers a livré une prestation complète, saluée par la presse locale.

« Il a montré une vraie confiance dans son tir et une belle lecture du jeu. Il faut maintenant qu’il parvienne à reproduire cela dans la rotation principale », notait The Oklahoman après la rencontre.

Moussa Diabaté et Tidjane Salaün en difficulté

Côté Charlotte, les Français ont connu des fortunes diverses. Moussa Diabaté, titularisé, n’a joué que 13 minutes mais s’est illustré avec quelques actions spectaculaires, à l’image d’un dunk rageur mis en avant par la NBA sur les réseaux sociaux.

Moussa Diabaté drives… and drops the hammer 🔨 pic.twitter.com/IO61YGnGQQ — NBA (@NBA) October 5, 2025

Tidjane Salaün (2,05 m, 20 ans), en revanche, a connu une soirée compliquée avec un 2/10 au tir et un différentiel de -21 en 24 minutes. Le sophomore de 19 ans s’est toutefois battu au rebond (6 prises) dans un match où le collectif des Hornets a souffert défensivement, encaissant 135 points à 56 % de réussite adverse.

« On a eu du mal à communiquer en défense, mais j’aime l’énergie du groupe », a reconnu le coach de Charlotte, Charles Lee, en conférence de presse.

Le Thunder poursuit sa préparation

Les deux équipes se retrouveront jeudi prochain à Oklahoma City pour un second match de présaison. Pour Dieng, l’objectif est clair : transformer ses bonnes performances d’octobre en minutes régulières dans la rotation d’un Thunder ultra-compétitif.