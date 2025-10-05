Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Mehdy Ngouama va rejoindre l’ASVEL en tant que remplaçant médical

EuroLeague - Mehdy Ngouama va renforcer l’ASVEL plusieurs semaines en tant que remplaçant médical. L’ancien joueur de Paris, passé par Bourg, Le Mans et Gran Canaria la saison dernière, va découvrir l’EuroLeague sous les ordres de son ancien coéquipier, Pierric Poupet.
|
00h00
Résumé
Écouter
Mehdy Ngouama va rejoindre l’ASVEL en tant que remplaçant médical

Mehdy Ngouama va rejoindre l’ASVEL

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Alors que l’ASVEL a dû composer sans Thomas Heurtel, Nando De Colo et Shaquille Harrison lors de sa victoire à Saint-Quentin ce dimanche, le club villeurbannais s’apprête à enregistrer l’arrivée de Mehdy Ngouama (1,88 m, 30 ans).

Selon nos informations, le meneur-arrière parisien va rejoindre le club rhodanien en tant que remplaçant médical pour plusieurs semaines. Ce renfort ponctuel permettra à Pierric Poupet d’élargir ses options sur les lignes arrières, amoindrie par trois blessures (Thomas Heurtel, Nando De Colo et Shaquille Harrison), dans une période dense entre Betclic ELITE et EuroLeague.

Un joueur explosif pour l’ASVEL

Sans club depuis le printemps dernier, le vainqueur de l’EuroCup 2024 avec le Paris Basketball sort d’une saison bien remplie, marquée par trois expériences successives : la JL Bourg, le Mans Sarthe Basket – où il avait retrouvé Guillaume Vizade –, puis Gran Canaria, avec lequel il a disputé la finale de l’EuroCup.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Mehdy Ngouama.jpg
Mehdy NGOUAMA
Poste(s): Meneur
Taille: 188 cm
Âge: 30 ans (06/07/1995)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
9,4
#70
REB
2,3
#134
PD
2,5
#59

Aperçu sous les couleurs du Bayern Munich pendant la présaison, une formation d’EuroLeague, Mehdy Ngouama va ainsi découvrir l’EuroLeague, à 30 ans. Une formidable histoire pour ce garçon au parcours tumultueux, qui a perdu l’usage d’une oreille à 9 ans suite à une méningite virale, ayant dû emprunter les chemins de traverse.

LIRE AUSSI

Ancien intérimaire de Gifi, ramené au basket grâce à l’entremise de Guerschon Yabusele, après avoir connu la dépression et les nuits dans la rue, le futur villeurbannais avait dû attendre ses 22 ans pour obtenir une chance dans le basket professionnel. Une main tendue par Denain, où évoluait alors un certain… Pierric Poupet, l’actuel entraîneur de l’ASVEL.

« Pierric Poupet a été un vrai mentor pour moi »

Alors que Mehdy Ngouama a longtemps été frustré dans le Nord, mécontent de son utilisation par Rémy Valin (« il savait qu’il avait une bombe dans les mains sauf qu’il ne m’a pas vraiment exploité »), en rivalité avec l’Américain Jay Threatt pour des minutes, le natif du Blanc-Mesnil a été cornaqué par son aîné, qui évoluait au même poste. Cette complicité passée pourrait faciliter son intégration dans un effectif en reconstruction et souvent remanié ces dernières semaines.

LIRE AUSSI

« J’aime beaucoup ce que Villeurbanne produit comme basket, ce que propose Pierric Poupet au coaching », nous disait le Francilien en février dernier. « Petit clin d’œil, on a remporté ensemble la Leaders Cup Pro B à Denain. Il a été un vrai mentor pour moi. Si je l’imaginais avoir cette trajectoire ? Oui et non. Il est tombé au bon endroit au bon moment mais il a su mettre son identité en place. Il a une très belle analyse du basket, une très belle philosophie, qu’il a su appliquer et je suis vraiment content pour lui. » 

En 2017/18, Pierric Poupet a pris le rookie Mehdy Ngouama sous son aile

Avec son explosivité, sa défense et son énergie, Ngouama pourrait rapidement s’imposer comme un atout précieux dans la rotation villeurbannaise, qui évolue avec un effectif restreint pour cumuler Betclic ELITE (30 matches de saison régulière) et EuroLeague (38 rencontres de saison régulière).

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
ASVEL
ASVEL
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
elandu71
Je suis content pour ce joueur. Il va pouvoir exprimer tout son talent au plus haut niveau européen. Je suis certains aprés sa pige de 3 mois, il retrouvera une place dans un gros club ou il signera pour le reste de la saison à Villeurbanne.
Répondre
(1) J'aime
Livenews
Mehdy Ngouama va rejoindre l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00Mehdy Ngouama va rejoindre l’ASVEL en tant que remplaçant médical
Betclic ELITE
00h00« Comme à la maison à Saint-Quentin », Melvin Ajinça (ASVEL) joue un vilain tour au SQBB
NBA
00h00Les Bulls vont être patients avec Noa Essengue : « Il doit s’étoffer, améliorer sa défense et son shoot »
Betclic ELITE
00h00Sans Jeremiah Hill, l’Élan Chalon créé l’exploit à Monaco !
À l’étranger
00h00[Vidéo] Une agressivité offensive quasi-historique pour Frank Ntilikina, auteur de bons débuts avec l’Olympiakos
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL diminuée pour un déplacement piège à Saint-Quentin
WNBA
00h00« Seattle m’a permis de jouer comme j’aime » : Dominique Malonga revient sur son adaptation réussie en WNBA
Betclic ELITE
00h00« Il s’est foutu de la gueule de la JDA » : l’amertume de Laurent Legname vis-à-vis de Gavin Ware, MVP de Limoges – Dijon
Liga Endesa
00h00Premier match en Liga Endesa, et déjà un record pour Hugo Benitez !
Betclic ELITE
00h00L’AS Monaco « en mode gestionnaire » de son effectif face à l’Élan Chalon
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Les Bulls vont être patients avec Noa Essengue : « Il doit s’étoffer, améliorer sa défense et son shoot »
NBA
00h00Joan Beringer monte en puissance avec Minnesota, Nolan Traoré et Noah Penda se montrent en présaison NBA
NBA
00h00Seth Curry rejoint Stephen aux Warriors : « J’ai essayé de lui acheter son numéro 30 »
NBA
00h00Nikola Jokic veut rester à Denver à vie : « Mon plan est d’être un Nugget pour toujours »
Noah Penda a démarré son aventure à Orlando
NBA
00h00« J’apprécie beaucoup ce que je vois » : Noah Penda impressionne au camp d’entraînement du Magic
Un maillot de Kobe Bryant s'est vendu pour près d'un million de dollars !
NBA
00h00Le premier maillot numéro 24 de Kobe Bryant vendu pour 889 000 dollars
NBA
00h00À l’aube de sa 18e saison NBA, Nicolas Batum se sent « en pleine forme »
Pacôme Dadiet a joué 15 minutes contre Philadelphie
NBA
00h00Pacôme Dadiet titulaire surprise, les Knicks dominent les Sixers à Abou Dabi
NBA
00h00Officiellement présentés, la relation de mentorat entre Rudy Gobert et Joan Beringer peut commencer
NBA
00h00Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025
1 / 0