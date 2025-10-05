Mehdy Ngouama va rejoindre l’ASVEL en tant que remplaçant médical

Alors que l’ASVEL a dû composer sans Thomas Heurtel, Nando De Colo et Shaquille Harrison lors de sa victoire à Saint-Quentin ce dimanche, le club villeurbannais s’apprête à enregistrer l’arrivée de Mehdy Ngouama (1,88 m, 30 ans).

Selon nos informations, le meneur-arrière parisien va rejoindre le club rhodanien en tant que remplaçant médical pour plusieurs semaines. Ce renfort ponctuel permettra à Pierric Poupet d’élargir ses options sur les lignes arrières, amoindrie par trois blessures (Thomas Heurtel, Nando De Colo et Shaquille Harrison), dans une période dense entre Betclic ELITE et EuroLeague.

Un joueur explosif pour l’ASVEL

Sans club depuis le printemps dernier, le vainqueur de l’EuroCup 2024 avec le Paris Basketball sort d’une saison bien remplie, marquée par trois expériences successives : la JL Bourg, le Mans Sarthe Basket – où il avait retrouvé Guillaume Vizade –, puis Gran Canaria, avec lequel il a disputé la finale de l’EuroCup.

PROFIL JOUEUR Mehdy NGOUAMA Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 30 ans (06/07/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 9,4 #70 REB 2,3 #134 PD 2,5 #59

Aperçu sous les couleurs du Bayern Munich pendant la présaison, une formation d’EuroLeague, Mehdy Ngouama va ainsi découvrir l’EuroLeague, à 30 ans. Une formidable histoire pour ce garçon au parcours tumultueux, qui a perdu l’usage d’une oreille à 9 ans suite à une méningite virale, ayant dû emprunter les chemins de traverse.

Ancien intérimaire de Gifi, ramené au basket grâce à l’entremise de Guerschon Yabusele, après avoir connu la dépression et les nuits dans la rue, le futur villeurbannais avait dû attendre ses 22 ans pour obtenir une chance dans le basket professionnel. Une main tendue par Denain, où évoluait alors un certain… Pierric Poupet, l’actuel entraîneur de l’ASVEL.

« Pierric Poupet a été un vrai mentor pour moi »

Alors que Mehdy Ngouama a longtemps été frustré dans le Nord, mécontent de son utilisation par Rémy Valin (« il savait qu’il avait une bombe dans les mains sauf qu’il ne m’a pas vraiment exploité »), en rivalité avec l’Américain Jay Threatt pour des minutes, le natif du Blanc-Mesnil a été cornaqué par son aîné, qui évoluait au même poste. Cette complicité passée pourrait faciliter son intégration dans un effectif en reconstruction et souvent remanié ces dernières semaines.

« J’aime beaucoup ce que Villeurbanne produit comme basket, ce que propose Pierric Poupet au coaching », nous disait le Francilien en février dernier. « Petit clin d’œil, on a remporté ensemble la Leaders Cup Pro B à Denain. Il a été un vrai mentor pour moi. Si je l’imaginais avoir cette trajectoire ? Oui et non. Il est tombé au bon endroit au bon moment mais il a su mettre son identité en place. Il a une très belle analyse du basket, une très belle philosophie, qu’il a su appliquer et je suis vraiment content pour lui. »

Avec son explosivité, sa défense et son énergie, Ngouama pourrait rapidement s’imposer comme un atout précieux dans la rotation villeurbannaise, qui évolue avec un effectif restreint pour cumuler Betclic ELITE (30 matches de saison régulière) et EuroLeague (38 rencontres de saison régulière).