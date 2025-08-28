Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Destinations prestigieuses en présaison pour Mehdy Ngouama et Matthieu Gauzin

EuroLeague - Deux arrières français, Mehdy Ngouama et Matthieu Gauzin, effectuent actuellement la présaison avec deux formations européennes de premier plan présentes en EuroLeague : le Bayern Munich et Valence.
|
00h00
Résumé
Écouter
Destinations prestigieuses en présaison pour Mehdy Ngouama et Matthieu Gauzin

Mehdy Ngouama a joué dans trois clubs en 2024-2025, dont Le Mans et la JL Bourg.

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Partis s’exporter à l’étranger en cours de saison dernière, Mehdy Ngouama et Matthieu Gauzin répètent également leurs gammes pour l’exercice 2025-2026 en dehors de l’Hexagone. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux arrières tricolores, sans contrat en cette fin août, ont l’opportunité d’effectuer leur préparation estivale dans des équipes huppées du continent européen…

Ngouama continue de faire son globe-trotter

Après avoir partagé sa dernière saison entre trois clubs (JL Bourg, Mans et Gran Canaria), Mehdy Ngouama (1,88 m, 30 ans) a posé ses valises en Allemagne, au Bayern Munich, pour la présaison. Avec de nombreux internationaux à l’EuroBasket, notamment Allemands, le club bavarois a convié le combo-guard à sa préparation.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Mehdy Ngouama.jpg
Mehdy NGOUAMA
Poste(s): Meneur
Taille: 188 cm
Âge: 30 ans (06/07/1995)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
9,4
#70
REB
2,3
#134
PD
2,5
#59

Mehdy Ngouama a effectué un exercice 2024-2025 mouvementé, avec des hauts et des bas. N’étant pas parvenu à s’insérer dans le collectif de la JL Bourg, il avait quitté l’Ain avant la fin de l’année 2024 pour rejoindre plus tard Le Mans en qualité de remplaçant médical. Après un probant passage dans la Sarthe sous les ordres de Guilllaume Vizade, le natif de Seine-Saint-Denis a retrouvé l’Espagne avec Gran Canaria. Uniquement utilisé en EuroCup, il n’a cependant pas réussi à atteindre son objectif, celui d’être le second joueur à remporter deux fois d’affilée la compétition. Vainqueur avec Paris en 2024, il s’est incliné en finale en 2025 contre l’Hapoël Tel-Aviv avec ses compatriotes Andrew Albicy et Pierre Pelos.

 Gauzin à Valence avec Neal Sako

Pour Matthieu Gauzin, la saison dernière avait également débuté en France, au SLUC Nancy. En Lorraine, le meneur de jeu a cependant peiné à s’imposer (13 minutes de jeu en moyenne), après avoir déjà vécu un exercice traumatisant lors de la dernière année d’existence Metropolitans 92.

Alors que le natif du Cher a traversé une passe compliquée sur le plan mental, qu’il a courageusement évoqué sur les réseaux sociaux, ce dernier a décidé de changer d’air en début d’année 2025, en rejoignant la Turquie et Tofas Bursa. Matthieu Gauzin n’a cependant pas retrouver beaucoup plus de couleurs, que ce soit en BSL (3,4 points de moyenne sur 7 matchs) ou en FIBA Europe Cup (2 points en 14 minutes de jeu par match).

Matthieu Gauzin a effectué ses premiers pas dans un championnat étranger, en Turquie à Tofas Bursa (Photo : FIBA)

À l’instar de Mehdy Ngouama, Matthieu Gauzin a trouvé une équipe d’EuroLeague pour effectuer la présaison. Pour sa part, cela se déroule du côté de Valence, qui effectue son retour dans la prestigieuse compétition européenne. Après avoir embauché Neal Sako (2,10 m, 26 ans) pour deux saisons à l’intersaison, le club valencian continue ainsi d’entretenir sa tradition tricolore.

LIRE AUSSI

Un contexte favorable avec l’EuroBasket 

Mehdy Ngouama et Matthieu Gauzin profitent des nombreuses absences dans les équipes européennes, en raison de l’EuroBasket 2025, pour faire le nombre en présaison. L’occasion pour eux de progresser auprès de formations reconnues en EuroLeague, ainsi que de se montrer en vue de la signature d’un prochain contrat.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
jeildo
Gauzin il devrait prendre un gros rôle en ProB à 30 minutes.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
programme tv eurobasket
EuroBasket
00h00Le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce jeudi 28 août
nancy fora tarbes
La Boulangère Wonderligue
00h00Nancy Fora quitte Tarbes pour une top formation de Boulangère Wonderligue
ngouama gauzin présaison
EuroLeague
00h00Destinations prestigieuses en présaison pour Mehdy Ngouama et Matthieu Gauzin
Svetislav Pešić EuroBasket
EuroBasket
00h00Svetislav Pešić mécontent de l’organisation à l’EuroBasket : « On ne peut pas attendre jusqu’à minuit pour une conférence de presse »
bonga allemagne eurobasket
EuroBasket
00h00Nouvelles rassurantes pour Isaac Bonga et l’Allemagne à l’EuroBasket
Présaison
00h00Une bonne répétition pour l’Élan Béarnais face à une NM1, avant le test à Limoges
Présaison
00h00Nancy, Dijon et la JL Bourg régalent, Berhanemeskel flambe déjà avec le MSB
france belgique eurobasket
EuroBasket
00h00Où regarder France – Belgique, premier match des Bleus à l’EuroBasket ?
EuroBasket
00h00Loïc Schwartz, un Saint-Quentinois face aux Bleus : « Je mérite d’être à l’EuroBasket ! »
Jaylen Hoard a eu un bel apport en préparation avec les Bleus
EuroBasket
00h00Jaylen Hoard, un facteur X des Bleus dès sa première compétition : « J’essaie d’apporter ce que je peux »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
Kobe Bryant sous le maillot des Lakers face à Golden State
NBA
00h00Warner Bros lance un biopic sur Kobe Bryant : les coulisses de la draft NBA 1996
Malik Beasley sous les couleurs de Détroit face aux Timberwolves
NBA
00h00Malik Beasley blanchi, plusieurs franchises déjà intéressées
Dylan Harper sous le maillot des Spurs face aux Jazz lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Dylan Harper choisit la patience : un début en tant que remplaçant aux Spurs
Derrick Rose sous le maillot des Chicago Bulls en finale de Conférence Est face à Philadelphie lors des playoffs 2012
NBA
00h00Derrick Rose rejoint Jordan et Pippen : son maillot retiré par les Chicago Bulls en 2026
1 / 0