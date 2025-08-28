Destinations prestigieuses en présaison pour Mehdy Ngouama et Matthieu Gauzin

Partis s’exporter à l’étranger en cours de saison dernière, Mehdy Ngouama et Matthieu Gauzin répètent également leurs gammes pour l’exercice 2025-2026 en dehors de l’Hexagone. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux arrières tricolores, sans contrat en cette fin août, ont l’opportunité d’effectuer leur préparation estivale dans des équipes huppées du continent européen…

Ngouama continue de faire son globe-trotter

Après avoir partagé sa dernière saison entre trois clubs (JL Bourg, Mans et Gran Canaria), Mehdy Ngouama (1,88 m, 30 ans) a posé ses valises en Allemagne, au Bayern Munich, pour la présaison. Avec de nombreux internationaux à l’EuroBasket, notamment Allemands, le club bavarois a convié le combo-guard à sa préparation.

PROFIL JOUEUR Mehdy NGOUAMA Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 30 ans (06/07/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 9,4 #70 REB 2,3 #134 PD 2,5 #59

Mehdy Ngouama a effectué un exercice 2024-2025 mouvementé, avec des hauts et des bas. N’étant pas parvenu à s’insérer dans le collectif de la JL Bourg, il avait quitté l’Ain avant la fin de l’année 2024 pour rejoindre plus tard Le Mans en qualité de remplaçant médical. Après un probant passage dans la Sarthe sous les ordres de Guilllaume Vizade, le natif de Seine-Saint-Denis a retrouvé l’Espagne avec Gran Canaria. Uniquement utilisé en EuroCup, il n’a cependant pas réussi à atteindre son objectif, celui d’être le second joueur à remporter deux fois d’affilée la compétition. Vainqueur avec Paris en 2024, il s’est incliné en finale en 2025 contre l’Hapoël Tel-Aviv avec ses compatriotes Andrew Albicy et Pierre Pelos.

Gauzin à Valence avec Neal Sako

Pour Matthieu Gauzin, la saison dernière avait également débuté en France, au SLUC Nancy. En Lorraine, le meneur de jeu a cependant peiné à s’imposer (13 minutes de jeu en moyenne), après avoir déjà vécu un exercice traumatisant lors de la dernière année d’existence Metropolitans 92.

Alors que le natif du Cher a traversé une passe compliquée sur le plan mental, qu’il a courageusement évoqué sur les réseaux sociaux, ce dernier a décidé de changer d’air en début d’année 2025, en rejoignant la Turquie et Tofas Bursa. Matthieu Gauzin n’a cependant pas retrouver beaucoup plus de couleurs, que ce soit en BSL (3,4 points de moyenne sur 7 matchs) ou en FIBA Europe Cup (2 points en 14 minutes de jeu par match).

À l’instar de Mehdy Ngouama, Matthieu Gauzin a trouvé une équipe d’EuroLeague pour effectuer la présaison. Pour sa part, cela se déroule du côté de Valence, qui effectue son retour dans la prestigieuse compétition européenne. Après avoir embauché Neal Sako (2,10 m, 26 ans) pour deux saisons à l’intersaison, le club valencian continue ainsi d’entretenir sa tradition tricolore.

Un contexte favorable avec l’EuroBasket

Mehdy Ngouama et Matthieu Gauzin profitent des nombreuses absences dans les équipes européennes, en raison de l’EuroBasket 2025, pour faire le nombre en présaison. L’occasion pour eux de progresser auprès de formations reconnues en EuroLeague, ainsi que de se montrer en vue de la signature d’un prochain contrat.