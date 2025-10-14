Recherche
ELITE 2

Jordan Shepherd, moteur de la belle dynamique de la JA Vichy

Elite 2 - Auteur d’un excellent début de saison avec la JA Vichy (4 victoires en 5 matchs), Jordan Shepherd confirme les espoirs placés en lui. L’arrière américain, prolongé l’été dernier, s’affirme comme le véritable leader du groupe de Dounia Issa.
|
00h00
Jordan Shepherd, moteur de la belle dynamique de la JA Vichy

Jordan Shepherd, un candidat crédible au titre de MVP d’Elite 2 2025-2026 @Caen

Crédit photo : JA Vichy

Arrivé à Vichy à l’été 2024 en provenance de Chypre, Jordan Shepherd (1,93 m, 28 ans) s’impose aujourd’hui comme l’un des hommes forts de cette entame de saison 2025/2026 en Elite 2. Déjà intéressant lors de son premier exercice sous le maillot vichyssois, l’arrière américain a franchi un cap, contribuant largement au bon début de saison de la JAV (quatre succès en cinq rencontres).

Un cadre affirmé du projet de Dounia Issa

Recruté par Vichy il y a un an, le combo-guard avait convaincu pour sa première saison en Elite 2 avec 13 points, 2,3 rebonds et 2,2 passes pour 10,6 d’évaluation en 24 minutes de moyenne dans une formation bourbonnaise qui avait terminé demi-finaliste des barrages d’accession. Suffisant pour que son coach Dounia Issa en fasse une priorité de son recrutement estival 2025.

PROFIL JOUEUR
Jordan SHEPHERD
Poste(s): Arrière
Taille: 193 cm
Âge: 28 ans (03/03/1997)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
12
#121
REB
1
#416
PD
1
#377

Le natif d’Asheville (Caroline-du-Nord) a depuis confirmé la pertinence de ce choix : après cinq journées, il affiche 15,6 points, 2,2 rebonds et 2,8 passes pour 10,8 d’évaluation en 28 minutes, mais surtout une réelle influence sur le plan collectif.

« C’est un garçon adorable, travailleur et qui a une mentalité de gagnant, a confié le technicien Vichyssois dans La Montagne. On est content qu’il ait accepté de rester. Cette saison il a encore un peu plus de responsabilités. C’était l’enjeu quand on a resigné ensemble, on lui donne beaucoup de crédit. On peut le dire, c’est son équipe. Et pour le moment, il répond présent ».

Un rôle de leader et un mental de gagnant

Unique anglophone du groupe, Jordan Shepherd a trouvé sa place dans le collectif auvergnat qui superforme malgré des moyens financiers très limités à l’échelle de l’Elite 2. Son sérieux, son implication et sa capacité à hausser le ton dans les moments chauds font de lui un véritable moteur de la JAV. Son tir victorieux contre Antibes a illustré cette dimension “clutch” que son entraîneur cherchait à développer. Passé par les universités de North Carolina à Charlotte et de Californie, Shepherd avait débuté sa carrière professionnelle en Suède en 2022 avant de rejoindre Chypre la saison suivante. En Auvergne, il semble avoir trouvé un environnement idéal pour exprimer son talent et son leadership.

Un candidat crédible dans la course au titre de MVP ?

Avec ses performances solides et la belle dynamique de son équipe, Jordan Shepherd pointe actuellement au 7e rang des meilleurs marqueurs de Pro B et dans une équipe qui gagne, en haut du classement d’Elite 2. Si Vichy poursuit sur sa lancée et que son arrière maintient ce niveau d’efficacité et de régularité, son nom pourrait bien s’inviter dans la course au titre de MVP de la saison (à condition d’hausser son évaluation moyenne). Il prendrait alors la suite d’un certain Tray Buchanan MVP du championnat d’Elite 2 en 2023-2024 et qui lui aussi jouait dans le même club de Limassol avant son arrivée à La Rochelle. L’histoire pourrait se répéter.

Jordan Shepherd, meilleur marqueur de la JAV version 2025-2026 @JAV
Jordan Shepherd, meilleur marqueur de la JAV version 2025-2026 @JAV

 

Commentaires

flavor_flav
j'avais misé sur une grosse saison de sa part. Content de ne pas m'être trompé. Pour le moment, Issa ne se trompe pas sur ses recrues et ses choix de prolonger certains. Cela promet une belle saison et pour Sheperd, peut-être de monter en betclic
