Recrutement terminé à Vichy avec l’arrivée de Jordan Shepherd

La dernière fois qu’un club de Pro B est allé chercher un combo-guard de l’AEL Limassol, il a terminé MVP du championnat. On parle bien sûr de La Rochelle avec Tray Buchanan, désormais au Mans Sarthe Basket après une saison royale en Charente-Maritime. Alors sans forcément espérer une telle réussite, la JA Vichy a également pioché dans le vivier chypriote, tentant sa chance avec Jordan Shepherd (1,93 m, 27 ans).

« Jordan était dans la liste de nos joueurs que nous avons observé et analysé », précise Dounia Issa, le nouvel entraîneur thermal. « On établit des listes de joueurs avec des critères précis, et il faisait partie de notre liste depuis le début de nos recherches pour constituer l’équipe. Il aura fallu un peu plus de temps pour valider sa signature, et c’est désormais chose faite. C’est un joueur polyvalent sur les postes 2 et 1, il amène de la vitesse et des changements de rythme. Bon passeur, il sait aussi provoquer des fautes et se montrer adroit à 3-points. Actif des deux côtés du terrain, il apporte aussi sa taille au rebond. On est tous très heureux de le voir arriver. C’est le parfait complément des joueurs de notre ligne arrière et nous avons eu des très bons retours humainement. C’est une réelle satisfaction de voir Jordan rejoindre notre club pour cette saison. »

Ancien coéquipier de Trae Young (Atlanta Hawks) en NCAA, auteur d’un cursus universitaire mouvementé entre trois facs différentes (Oklahoma Sooners, Charlotte 49ers et California Golden Bears), le natif d’Asheville (Caroline du Nord) a débarqué dans le monde professionnel en 2022. Pour deux premières saisons très convaincantes, et régulières, toujours à 18 points à 43% et 5 passes décisives de moyenne, entre Uppsala (Suède) et Limassol (Chypre). Avant la passe de trois dans l’Allier ?

Sachant que le jeune Kylan Castaings-Otto (18 ans) ainsi qu’un douzième joueur issu du centre de formation complèteront l’effectif vichyssois, Dounia Issa a donc terminé son recrutement estival.

L’effectif de la JA Vichy version 2024/25 :