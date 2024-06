MVP de la finale et de la saison régulière, Tray Buchanan entre dans l’histoire avec La Rochelle

La saison de La Rochelle s’est terminée en apothéose avec une accession en Betclic ELITE. Opposé au BBD en finale des playoffs d’accession, le Stade Rochelais, déjà vainqueur du match aller, l’a emporté sur le fil et après prolongation au retour pour valider leur montée. Et comme souvent cette saison, un homme s’est particulièrement illustré dans cette rencontre capitale : Tray Buchanan (1,87 m, 25 ans). Au point d’ajouter à son titre de MVP de la saison régulière, celui de la finale des playoffs. Un véritable exploit.

La nouvelle éclosion d’un meneur de haut-niveau en Pro B ?

Débarqué en Charente-Maritime l’été dernier en provenance d’un championnat chypriote qu’il aura dominé de la tête et des épaules (23,4 points à 49% de réussite aux tirs, 5,3 rebonds et 4,1 passes décisives), le natif de l’Illinois aura porté La Rochelle tout au long de la saison. D’une régularité à toute épreuve (17,4 points à 44,6% dont 41,4% à 3 points, 2,5 rebonds, 2,9 passes décisives et 1,5 interception par match), le meneur a aussi été l’auteur de sacrés coups de chaud cette saison, à l’image de ses 45 points inscrits sur le parquet de Denain à l’automne. Suffisamment pour mener les siens au meilleur bilan collectif (27 victoires – 7 défaites) et être élu MVP de la saison régulière.

Et dire que l’ancien de South Dakota State a poursuivi sur sa lancée relève de l’euphémisme tant Buchanan aura enchaîné les perfs sur cette campagne de playoffs. Plus discret contre l’Alliance Sport Alsace en quart de finale (8,3 points de moyenne), le meneur a ensuite enchaîné, d’abord contre Rouen en demi-finale avec 18 et 22 points. Puis surtout en finale, avec 19 points et une énorme adresse extérieure (4/7 à 3-points) lors du match 1 à Gaston-Neveur, avant de terminer par 18 points pour plier l’affaire au Palio de Boulazac.

🏆 || MVP de la saison régulière, MVP des finales… On ne le présente plus : Mister Tray Buchanan ! Well done Champ ! 🤘🏻#FinalesProB | #FievreSR — Stade Rochelais Basket (@SR_Rupella) June 7, 2024

Le 3e joueur à compiler MVP de la régulière et des playoffs

Une régularité récompensée par un deuxième titre de MVP, des finales cette fois, pour sa première année en France. Un exploit suffisamment rare pour que le joueur de 25 ans prenne une place particulière dans les livres d’histoire du championnat de Pro B. Car outre Chris Massie à Limoges en 2012, et Brandon Jefferson à Orléans sept ans plus tard, personne n’avait jamais réussi à rafler les deux trophées de meilleur joueur sur un même exercice.

Au-dessus du lot au sein de la deuxième division française, Buchanan découvrira donc la Betclic ELITE l’an prochain. Mais pas avec le maillot jaune et noir sur les épaules. Scruté par nombre d’équipes de l’élite tout au long de la saison, le MSB n’a en effet pas attendu cette deuxième distinction individuelle pour enrôler le scoreur rochelais pour l’exercice 2024-2025. C’est donc avec la tunique mancelle que le deuxième marqueur du championnat de Pro B retrouvera La Rochelle sur les parquets de Betclic ELITE. Des retrouvailles qui seront certainement riches en émotions.