L’ancien prospect français Alex Tchikou va lancer sa carrière pro en NM1

Après un cursus universitaire de trois saisons en NCAA, Alex Tchikou (2,11 m, 23 ans) fait son retour en France. Prometteur avant son départ outre-Atlantique, le Francilien n’a pas pu confirmer aux États-Unis, la faute aux blessures notamment. Il va tenter de se relancer dans l’Hexagone en effectuant ses débuts professionnels chez les Levallois Metropolitans, en NM1.

Un cursus compliqué en NCAA

L’environnement de Levallois n’est pas quelque chose d’inconnu pour Alex Tchikou. Le Francilien est déjà passé furtivement par le Paris-Levallois, avant de s’envoler vers la NCAA, lui qui a également joué au CSM Eaubonne, à l’Olympique Sannois-Saint-Gratien Basket, ainsi qu’au Centre Fédéral.

Alex Tchikou revient donc dans les Hauts-de-Seine après avoir joué au lycée aux États-Unis ainsi que trois saisons en NCAA. Ses débuts universitaires ont été retardés par une rupture du tendon d’Achille en fin d’année 2020. Finalement, il n’a joué que trois matchs avec Alabama la saison suivante. Parti ensuite à Rhode Island, il a livré avec les Rams son meilleur exercice, avec 4,1 points à 48% aux tirs et 3,5 rebonds en 16 minutes de jeu en moyenne. La saison dernière, il était engagé à Detroit Mercy, mais là encore, il n’a quasiment pas joué (2 matchs).

Après donc avoir fait les quatre coins des États-Unis (Arizona, Alabama, Rhode Island et Michigan), Alex Tchikou revient en France, au sein des Metropolitans Levallois, ambitieux pour leur 2e saison de suite à cet échelon.