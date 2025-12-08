Nathan Soliman signe un match très solide contre le leader Levallois

Nathan Soliman (2,01 m, 16 ans) a livré une prestation très aboutie face au leader de la Poule A de NM1, Levallois, une formation ultra physique et athlétique coachée par Sacha Giffa. Malgré la défaite finale (88-74), le Pôle France a tenu plus de trois quart-temps et menait avant les dix dernières minutes (59-57). Une nouvelle démonstration des progrès rapides de Nathan Soliman, qui a encore franchi un cap dans l’impact, la maturité et la constance.

Le Nantais a cumulé 19 points (8/9 au tir, dont 1/2 à 3-points), dont 8 sur 4 dunks, 10 rebonds, 3 passes, 1 contre et 1 interception en 31 minutes.

Une domination offensive et physique impressionnante

Difficile de faire plus propre : 8 tirs réussis sur 9 tentés, un 7/7 à 2 points, une réussite extérieure (1/2 à 3 points) et quatre dunks explosifs pour marquer les esprits. Face à l’une des raquettes les plus athlétiques du championnat, Nathan Soliman a imposé sa puissance mais aussi sa fluidité, en alternant finitions autoritaires, mobilité en course et lecture du jeu.

Le double-double comme symbole de sa montée en puissance

Avec 10 rebonds, le fils de Séverine (ancienne joueuse de NF3) et Williams Soliman (2,04 m, 45 ans) a une nouvelle fois fait valoir sa présence physique et sa capacité à se hisser au milieu des raquettes d’adultes professionnels. Ses 3 passes décisives illustrent aussi son évolution dans la création, domaine où il progresse semaine après semaine. Défensivement, son contre et son interception ne racontent qu’une partie de son activité, tant il influence les attaques adverses par sa taille, son timing et sa mobilité.

Le Pôle France pousse le leader… avant de craquer

Longtemps dans le tempo, le Pôle France menait avant le dernier quart-temps face à l’équipe qui fait la course en tête dans la poule A de NM1 cette saison. Seule la dernière période (31-15 pour Levallois) a empêché les jeunes Français de créer un énorme exploit. Mais cette rencontre confirme une chose : l’équipe progresse à grande vitesse et devrait rapidement aller chercher sa première victoire de la saison (0-14 pour l’instant).

Nathan Soliman, le prospect français qui explose

Depuis le début de l’exercice, Nathan Soliman affiche des statistiques très rares pour un joueur de 16 ans en NM1 : 16 points, 7,5 rebonds, 3 passes, 1,4 contre et environ 2 interceptions par match.

Plus costaud, plus confiant, plus agressif, il répond parfaitement aux exigences du staff : s’endurcir, être constant et impactant. Et il coche déjà toutes les cases du prospect moderne : athlétique, productif, polyvalent, mature. Aujourd’hui, il s’impose comme l’un des tout meilleurs joueurs de sa génération au niveau mondial même s’il doit passer un cap sur le tir extérieur (25% de réussite à 3-points, sur 2,8 tentatives par match).

Une confirmation éclatante de son potentiel

À seulement 16 ans, produire un tel match contre un leader de NM1 montre bien que Nathan Soliman, désormais attendu chaque week-end, est en train de passer un cap. Une progression qui se reflète aussi dans la montée en compétitivité du Pôle France, de plus en plus proche de récompenser ses efforts avec une première victoire. Car avec le départ de joueurs encore U18 clés comme Hugo Yimga-Moukouri (2,04 m, 17 ans) et Cameron Houindo (2,05 m, 17 ans), la formation de François Peronnet a eu du mal en début de saison, en illustre son bilan de 14 défaites en 14 matches.

En dessous, retrouvez la vidéo de ses actions, compilée par Scouting Lab.