Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

Nathan Soliman signe un match très solide contre le leader Levallois

NM1 - Nathan Soliman a encore frappé fort ce week-end en Nationale 1, confirmant son statut de plus gros prospect français de la génération 2009.
|
00h00
Nathan Soliman signe un match très solide contre le leader Levallois

Nathan Soliman porte le Pôle France sur ses épaules cette saison

Crédit photo : FIBA

Nathan Soliman (2,01 m, 16 ans) a livré une prestation très aboutie face au leader de la Poule A de NM1, Levallois, une formation ultra physique et athlétique coachée par Sacha Giffa. Malgré la défaite finale (88-74), le Pôle France a tenu plus de trois quart-temps et menait avant les dix dernières minutes (59-57). Une nouvelle démonstration des progrès rapides de Nathan Soliman, qui a encore franchi un cap dans l’impact, la maturité et la constance.

Le Nantais a cumulé 19 points (8/9 au tir, dont 1/2 à 3-points), dont 8 sur 4 dunks, 10 rebonds, 3 passes, 1 contre et 1 interception en 31 minutes.

Nathan SOLIMAN
Nathan SOLIMAN
19
PTS
10
REB
3
PDE
Logo NM1
PFB
74 88
LEV

Une domination offensive et physique impressionnante

Difficile de faire plus propre : 8 tirs réussis sur 9 tentés, un 7/7 à 2 points, une réussite extérieure (1/2 à 3 points) et quatre dunks explosifs pour marquer les esprits. Face à l’une des raquettes les plus athlétiques du championnat, Nathan Soliman a imposé sa puissance mais aussi sa fluidité, en alternant finitions autoritaires, mobilité en course et lecture du jeu.

Le double-double comme symbole de sa montée en puissance

Avec 10 rebonds, le fils de Séverine (ancienne joueuse de NF3) et Williams Soliman (2,04 m, 45 ans) a une nouvelle fois fait valoir sa présence physique et sa capacité à se hisser au milieu des raquettes d’adultes professionnels. Ses 3 passes décisives illustrent aussi son évolution dans la création, domaine où il progresse semaine après semaine. Défensivement, son contre et son interception ne racontent qu’une partie de son activité, tant il influence les attaques adverses par sa taille, son timing et sa mobilité.

Le Pôle France pousse le leader… avant de craquer

Longtemps dans le tempo, le Pôle France menait avant le dernier quart-temps face à l’équipe qui fait la course en tête dans la poule A de NM1 cette saison. Seule la dernière période (31-15 pour Levallois) a empêché les jeunes Français de créer un énorme exploit. Mais cette rencontre confirme une chose : l’équipe progresse à grande vitesse et devrait rapidement aller chercher sa première victoire de la saison (0-14 pour l’instant).

Nathan Soliman, le prospect français qui explose

Depuis le début de l’exercice, Nathan Soliman affiche des statistiques très rares pour un joueur de 16 ans en NM1 : 16 points, 7,5 rebonds, 3 passes, 1,4 contre et environ 2 interceptions par match.

Plus costaud, plus confiant, plus agressif, il répond parfaitement aux exigences du staff : s’endurcir, être constant et impactant. Et il coche déjà toutes les cases du prospect moderne : athlétique, productif, polyvalent, mature. Aujourd’hui, il s’impose comme l’un des tout meilleurs joueurs de sa génération au niveau mondial même s’il doit passer un cap sur le tir extérieur (25% de réussite à 3-points, sur 2,8 tentatives par match).

Une confirmation éclatante de son potentiel

À seulement 16 ans, produire un tel match contre un leader de NM1 montre bien que Nathan Soliman, désormais attendu chaque week-end, est en train de passer un cap. Une progression qui se reflète aussi dans la montée en compétitivité du Pôle France, de plus en plus proche de récompenser ses efforts avec une première victoire. Car avec le départ de joueurs encore U18 clés comme Hugo Yimga-Moukouri (2,04 m, 17 ans) et Cameron Houindo (2,05 m, 17 ans), la formation de François Peronnet a eu du mal en début de saison, en illustre son bilan de 14 défaites en 14 matches.

En dessous, retrouvez la vidéo de ses actions, compilée par Scouting Lab.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NM1
NM1
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Nathan Soliman porte le Pôle France sur ses épaules cette saison
NM1
00h00Nathan Soliman signe un match très solide contre le leader Levallois
NM1
00h00Boulogne-sur-Mer privé de Jeff Kebe : le SOMB rappelle Louis Weber pour tenir le cap
ELITE 2
00h00Willem Brandwijk quitte Aix-Maurienne
NM1
00h00Daniel Isay réussit sa première et participe à l’exploit de Metz contre le leader Fos-sur-Mer
Espoirs ELITE
00h00Cholet toujours leader, Monaco enchaîne à pas de géant, Paris affole les compteurs et Boulazac se réveille
Tiago Splitter et Tuomas Iisalo se sont affrontés ce dimanche 7 décembre en NBA. Ils se sont succédé au Paris Basketball en 2024.
NBA
00h00Iisalo – Splitter : le duel des ex-coaches du Paris Basketball a tourné à l’avantage du premier
NBA
00h00Rudy Gobert s’engage pour sauver Gautier, le fabricant de meubles vendéen
Pablo Laso va-t-il coacher l'Anadolu Efes Istanbul
Liga Endesa
00h00Pablo Laso dans le viseur de l’Anadolu Efes Istanbul
Skweek, la chaîne basket d'Alexey Fedorychev, enchaîne les condamnations judificiaires
3x3
00h00Skweek de nouveau condamnée par la justice française
Olivier Yao-Delon et Saint-Vallier ont largement battu Mulhouse ce samedi 6 décembre
NM1
00h00Berck et Tours au bout du suspense, Saint-Vallier corrige Mulhouse
1 / 0
Livenews NBA
Tiago Splitter et Tuomas Iisalo se sont affrontés ce dimanche 7 décembre en NBA. Ils se sont succédé au Paris Basketball en 2024.
NBA
00h00Iisalo – Splitter : le duel des ex-coaches du Paris Basketball a tourné à l’avantage du premier
NBA
00h00Rudy Gobert s’engage pour sauver Gautier, le fabricant de meubles vendéen
LeBron James concentré au moment de tirer un lancer franc avec le maillot des Lakers, lors d’un match face aux Philadelphia 76ers.
NBA
00h00Un LeBron James décisif dans le money time offre un succès précieux aux Lakers à Philadelphie (112-108)
James Harden en tenue des Los Angeles Clippers pointant du doigt pendant un match, symbolisant son ascension dans le Top 10 des scoreurs NBA.
NBA
00h00Top 10 NBA : James Harden rejoint Kobe et Jordan dans la liste mythique des plus grands scoreurs
Victor Wembanyama
NBA
00h00Victor Wembanyama reprend l’entraînement avec les Spurs, retour imminent contre les Lakers ?
NBA
00h00Guerschon Yabusele efficace, New York renverse Orlando au Madison Square Garden
Ousmane Dieng en défense sur Keyonte George
NBA
00h00Ousmane Dieng signe son meilleur match de la saison avec le Thunder
NBA
00h00Première titularisation et premier double-double pour Maxime Raynaud avec Sacramento, Rudy Gobert et Zaccharie Risacher discrets mais efficaces dans la victoire
Guerschon Yabusele a marqué 11 points en 9 minutes avec New York
NBA
00h00Guerschon Yabusele signe son record avec New York dans le carton XXL des Knicks
Tidjane Salaun a marqué 21 points contre Toronto
NBA
00h00Tidjane Salaün explose son record NBA avec 21 points face aux Raptors
1 / 0