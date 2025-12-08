Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

Boulogne-sur-Mer privé de Jeff Kebe : le SOMB rappelle Louis Weber pour tenir le cap

Nationale 1 - Boulogne-sur-Mer devra se passer de son capitaine Jeff Kebe pendant plusieurs semaines. Pour maintenir la dynamique, le club fait revenir Louis Weber en pigiste médical, un joueur expérimenté et déjà familier du SOMB.
|
00h00
Résumé
Écouter
Boulogne-sur-Mer privé de Jeff Kebe : le SOMB rappelle Louis Weber pour tenir le cap

Le SOMB fait revenir Louis Weber en pigiste médical, un joueur expérimenté et déjà familier du club.

Crédit photo : SOMB Boulogne

Boulogne-sur-Mer doit composer avec la longue absence de Jean-Francois Kebe (1,85 m, 31 ans), victime d’une blessure la semaine dernière. Pour compenser, le SOMB a choisi de faire appel à Louis Weber (1,86 m, 27 ans), déjà passé par le club et pigiste médical jusqu’au retour du capitaine.

Jeff Kebe, une absence majeure dans le dispositif

Arrivé cet été, il s’était imposé comme un élément clé du dispositif, notamment grâce à sa capacité à organiser le jeu. Depuis le début du championnat, Jeff Kebe tournait à 9 points, 3,4 rebonds et 5,4 passes en 28 minutes sur 13 matchs. Il était le meilleur passeur du SOMB et l’un des moteurs du collectif boulonnais. Sa blessure intervient à un moment où le club cherchait à stabiliser son rythme, avec un bilan positif de 9 victoires pour 5 défaites, synonyme de 6e place dans la poule B de NM1.

LIRE AUSSI

Pour Boulogne-sur-Mer, il s’agit maintenant de compenser son leadership, son intensité défensive et son impact dans la création. Son retour n’est pas attendu avant plusieurs semaines, laissant un vide dans la rotation extérieure.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Jean-Francois Kebe.jpg
Jean-Francois KEBE
Poste(s): Meneur
Taille: 185 cm
Âge: 31 ans (14/10/1994)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NM1
PTS
9
#131
REB
3,4
#140
PD
5,4
#15

Louis Weber revient en pigiste médical

Pour assurer la continuité, le SOMB a décidé de faire appel à Louis Weber. Le meneur de jeu français est bien connu à Boulogne-sur-Mer, où il a évolué entre 2020/2021 et 2021/2022 (7 puis 10 points de moyenne) et où il avait déjà participé à la pré-saison 2024. Son expérience en Nationale 1, qu’il connaît par cœur après six saisons à Angers, Boulogne, Andrézieux et Berck, constitue un renfort immédiat et fiable.

La saison dernière à l’ABBR, il affichait 11,7 points, 3,2 rebonds et 4,4 passes en 30 minutes sur 27 matchs. Son profil complet, son activité des deux côtés du terrain et son attachement au SOMB devraient permettre au groupe de traverser cette période compliquée.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Louis Weber.jpg
Louis WEBER
Poste(s): Meneur
Taille: 186 cm
Âge: 27 ans (06/01/1998)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / NM1
PTS
11,7
#70
REB
3,2
#152
PD
4,4
#22

Un rendez-vous important pour le SOMB

Actuellement 6e de la poule B, Boulogne-sur-Mer cherche à rester solidement installé dans la première moitié de tableau. Le prochain match contre Charleville-Mézières, le 12 décembre à domicile, comptera pour la 15e journée de Nationale 1 et sera un premier test pour évaluer l’intégration de sa nouvelle recrue.

NM1
NM1
Suivre
SOMB
SOMB
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Nathan Soliman porte le Pôle France sur ses épaules cette saison
NM1
00h00Nathan Soliman signe un match très solide contre le leader Levallois
NM1
00h00Boulogne-sur-Mer privé de Jeff Kebe : le SOMB rappelle Louis Weber pour tenir le cap
ELITE 2
00h00Willem Brandwijk quitte Aix-Maurienne
NM1
00h00Daniel Isay réussit sa première et participe à l’exploit de Metz contre le leader Fos-sur-Mer
Espoirs ELITE
00h00Cholet toujours leader, Monaco enchaîne à pas de géant, Paris affole les compteurs et Boulazac se réveille
Tiago Splitter et Tuomas Iisalo se sont affrontés ce dimanche 7 décembre en NBA. Ils se sont succédé au Paris Basketball en 2024.
NBA
00h00Iisalo – Splitter : le duel des ex-coaches du Paris Basketball a tourné à l’avantage du premier
NBA
00h00Rudy Gobert s’engage pour sauver Gautier, le fabricant de meubles vendéen
Pablo Laso va-t-il coacher l'Anadolu Efes Istanbul
Liga Endesa
00h00Pablo Laso dans le viseur de l’Anadolu Efes Istanbul
Skweek, la chaîne basket d'Alexey Fedorychev, enchaîne les condamnations judificiaires
3x3
00h00Skweek de nouveau condamnée par la justice française
Olivier Yao-Delon et Saint-Vallier ont largement battu Mulhouse ce samedi 6 décembre
NM1
00h00Berck et Tours au bout du suspense, Saint-Vallier corrige Mulhouse
1 / 0
Livenews NBA
Tiago Splitter et Tuomas Iisalo se sont affrontés ce dimanche 7 décembre en NBA. Ils se sont succédé au Paris Basketball en 2024.
NBA
00h00Iisalo – Splitter : le duel des ex-coaches du Paris Basketball a tourné à l’avantage du premier
NBA
00h00Rudy Gobert s’engage pour sauver Gautier, le fabricant de meubles vendéen
LeBron James concentré au moment de tirer un lancer franc avec le maillot des Lakers, lors d’un match face aux Philadelphia 76ers.
NBA
00h00Un LeBron James décisif dans le money time offre un succès précieux aux Lakers à Philadelphie (112-108)
James Harden en tenue des Los Angeles Clippers pointant du doigt pendant un match, symbolisant son ascension dans le Top 10 des scoreurs NBA.
NBA
00h00Top 10 NBA : James Harden rejoint Kobe et Jordan dans la liste mythique des plus grands scoreurs
Victor Wembanyama
NBA
00h00Victor Wembanyama reprend l’entraînement avec les Spurs, retour imminent contre les Lakers ?
NBA
00h00Guerschon Yabusele efficace, New York renverse Orlando au Madison Square Garden
Ousmane Dieng en défense sur Keyonte George
NBA
00h00Ousmane Dieng signe son meilleur match de la saison avec le Thunder
NBA
00h00Première titularisation et premier double-double pour Maxime Raynaud avec Sacramento, Rudy Gobert et Zaccharie Risacher discrets mais efficaces dans la victoire
Guerschon Yabusele a marqué 11 points en 9 minutes avec New York
NBA
00h00Guerschon Yabusele signe son record avec New York dans le carton XXL des Knicks
Tidjane Salaun a marqué 21 points contre Toronto
NBA
00h00Tidjane Salaün explose son record NBA avec 21 points face aux Raptors
1 / 0