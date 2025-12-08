Boulogne-sur-Mer privé de Jeff Kebe : le SOMB rappelle Louis Weber pour tenir le cap

Boulogne-sur-Mer doit composer avec la longue absence de Jean-Francois Kebe (1,85 m, 31 ans), victime d’une blessure la semaine dernière. Pour compenser, le SOMB a choisi de faire appel à Louis Weber (1,86 m, 27 ans), déjà passé par le club et pigiste médical jusqu’au retour du capitaine.

Jeff Kebe, une absence majeure dans le dispositif

Arrivé cet été, il s’était imposé comme un élément clé du dispositif, notamment grâce à sa capacité à organiser le jeu. Depuis le début du championnat, Jeff Kebe tournait à 9 points, 3,4 rebonds et 5,4 passes en 28 minutes sur 13 matchs. Il était le meilleur passeur du SOMB et l’un des moteurs du collectif boulonnais. Sa blessure intervient à un moment où le club cherchait à stabiliser son rythme, avec un bilan positif de 9 victoires pour 5 défaites, synonyme de 6e place dans la poule B de NM1.

Pour Boulogne-sur-Mer, il s’agit maintenant de compenser son leadership, son intensité défensive et son impact dans la création. Son retour n’est pas attendu avant plusieurs semaines, laissant un vide dans la rotation extérieure.

PROFIL JOUEUR Jean-Francois KEBE Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 31 ans (14/10/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / NM1 PTS 9 #131 REB 3,4 #140 PD 5,4 #15

Louis Weber revient en pigiste médical

Pour assurer la continuité, le SOMB a décidé de faire appel à Louis Weber. Le meneur de jeu français est bien connu à Boulogne-sur-Mer, où il a évolué entre 2020/2021 et 2021/2022 (7 puis 10 points de moyenne) et où il avait déjà participé à la pré-saison 2024. Son expérience en Nationale 1, qu’il connaît par cœur après six saisons à Angers, Boulogne, Andrézieux et Berck, constitue un renfort immédiat et fiable.

La saison dernière à l’ABBR, il affichait 11,7 points, 3,2 rebonds et 4,4 passes en 30 minutes sur 27 matchs. Son profil complet, son activité des deux côtés du terrain et son attachement au SOMB devraient permettre au groupe de traverser cette période compliquée.

PROFIL JOUEUR Louis WEBER Poste(s): Meneur Taille: 186 cm Âge: 27 ans (06/01/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 11,7 #70 REB 3,2 #152 PD 4,4 #22

Un rendez-vous important pour le SOMB

Actuellement 6e de la poule B, Boulogne-sur-Mer cherche à rester solidement installé dans la première moitié de tableau. Le prochain match contre Charleville-Mézières, le 12 décembre à domicile, comptera pour la 15e journée de Nationale 1 et sera un premier test pour évaluer l’intégration de sa nouvelle recrue.