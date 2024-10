Louis Weber remplace Jalan McCloud à Berck

11e de la poule B de Nationale 1 masculine (NM1), Berck a déjà procédé à un changement dans son effectif. Comme prévu, Jalan McCloud (1,80 m, 29 ans) s’en va et c’est Louis Weber (1,86 m, 26 ans) qui le remplace. Après deux saisons à Andrézieux-Bouthéon, le meneur de jeu est de retour dans le Nord de la France, lui qui avait brillé à Boulogne-sur-Mer entre 2020 et 2022 (10,2 points à 39,5% de réussite aux tirs, 2,3 rebonds, 4,1 passes décisives et 2,6 balles perdues en 29 minutes en 2021-2022).

La saison passée, Louis Weber tournait à 8,3 points et 4,4 passes décisives en Nationale 1. L’ancien espoir de la JDA Dijon aura la tâche de dynamiser une équipe qui n’a pas pu compter sur l’impact de Jalan McCloud (9,3 points à 33,3% et 3,7 passes décisives en 23 minutes après trois sorties dans la division). Il est d’ores et déjà qualifié pour affronter Levallois en 1/32e de finale de Coupe de France ce mardi 15 octobre.