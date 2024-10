Le Havre dernière équipe invaincue en NM1, la folle soirée des Desseignet !

Poule A

À l’Ouest, il n’y a plus d’équipe invaincue ! Le derby breton a permis à Lorient de faire découvrir à Quimper les tourments de la défaite. Un premiers revers indiscutable pour les Béliers, largement dominés par le CEP (67-89) et Kevin Franceschi (28 points à 9/17, 4 rebonds et 3 passes décisives). « Je suis très, très satisfait de la manière, du jeu produit, de l’intensité défensive et de la régularité », souligne l’entraîneur lorientais dans les colonnes du Télégramme. La haute performance est sur la régularité et, ce soir (mardi soir), les garçons ont été très réguliers notamment sur l’aspect défensif. Il faut qu’on s’appuie sur cette régularité pour les matchs à venir.

Derrière le leader quimpérois, toujours seul en tête (4v-1d), Lorient (3v-2d) se place ainsi en embuscade en compagnie de Levallois, Challans et Toulouse, en attendant le match en retard de Fougères à Tours (le 22 octobre). On retiendra notamment la belle performance des Metropolitans qui sont allés l’emporter chez le relégué Angers (78-68), avec 21 points en 17 minutes du capitaine Kevin Thalien, enfonçant ainsi l’EAB dans ses doutes nés de sa défaite face à l’INSEP. Le Pôle France qui, justement, n’a pas su récidiver à Challas (64-76), mais a bénéficié d’une belle copie de Nathan Soliman (2009), auteur de 14 points à 4/9, 2 rebonds et 2 passes décisives du haut de ses 15 ans.

Pour rappel, Nathan Soliman est un 2009 et il nous fait ça en N1… pic.twitter.com/ll5migirL5 — 💙 (@DamienSymbiose) October 8, 2024

Les résultats de la 5e journée dans la Poule A :

Lorient – Quimper : 89-67

Challans – Pôle France : 76-64

Poissy – Rennes : 80-67

Toulouse – Les Sables d’Olonne : 95-81

Vitré – Tarbes-Lourdes : 76-72

Angers – Levallois : 68-78

Tours – Fougères : mardi 22 octobre

Poule B

Puisque Quimper a mordu la poussière, Le Havre est donc le dernier club avec un bilan immaculé en Nationale 1. Malgré la longue absence de son leader Valentin Bigote, le STB a disposé de Boulogne-sur-Mer (72-64) avec un nouveau match réussi de son pigiste providentiel Thibault Desseignet (13 points à 4/11, 2 rebonds, 10 passes décisives et 4 interceptions), remplaçant de Benoit Mangin jusqu’à début 2025. Une affaire de famille puisque son cadet, Hugo Desseignet, y est également allé de son double-double (10 points à 5/7, 3 rebonds, 10 passes décisives et 4 interceptions) pour permettre à Loon-Plage de se débarrasser de LyonSO (79-69) et de rester solide dauphin (4v-1d), au même titre qu’Orchies qui a étrillé le promu Charleville-Mézières (83-64), qui peine logiquement à se mettre au niveau.

🧬 En #NM1 hier, c’était la soirée des Desseignet ! 🤯 Un double-double pour l’aîné, Thibault, et un double-double, aussi, pour le cadet, Hugo. 🩸 https://t.co/zamDsNrIbF pic.twitter.com/WDC7fGYf2Y — BeBasket (@Be_BasketFr) October 9, 2024

Puisque Avignon a ouvert son compteur, profitant de l’opération portes ouvertes de la défense de Saint-Vallier (100-94), l’Étoile se retrouve avec le statut peu enviable de dernière équipe fanny du championnat. Face au SVBD, l’USAP a notamment pu s’appuyer sur un Big Three en grande forme : 63 points en cumulé pour le trio Ruphin Kayembe, Boukhary Cissoko, Theo Rey.

Les résultats de la 5e journée dans la Poule B :